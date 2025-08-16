"Vsi si želimo rastlin, ki bodo lepo uspevale, a hkrati ne zahtevajo preveč nege. A v praksi to ni vedno tako. Ni čudežne palice in pogosto velja rek, da za dobrimi rezultati stoji veliko truda. Tudi pri ukvarjanju z rastlinami ni nič drugače. Vendar pa obstaja kar nekaj rastlin, s katerimi lahko opremimo svoje balkone in terase na sončnih, izpostavljenih legah, brez napornega vsakodnevnega zalivanja," pove ljubiteljski botanik in poznavalec rastlin Jan Robin, s katerim smo tokrat spregovorili o skrbi za rastline, ki so zasajene na sončnih terasah in balkonih ter lahko brez vsakodnevnega zalivanja preživijo tudi dlje časa.

Če si želite svoj balkon ali teraso, ki je bolj izpostavljena soncu, opremiti z rastlinami, ki ne zahtevajo napornega vsakodnevnega zalivanja, lahko izberete med naslednjimi tremi vrstami rastlin, ki jih predlaga ljubiteljski botanik, poznavalec rastlin in kemik Jan Robin, ki ga na Instagramu najdete pod imenom botanistbyheart.

Foto: Jan Robin

1. Mediteranski pridih z dišavnicami in zelišči

Če želite nekoliko mediteranski pridih, bo zasaditev z dišavnicami in zelišči odlična izbira. Prvo mesto med trpežnimi mediteranskimi rastlinami prav gotovo zasede žajbelj (Salvia officinalis), ki bo preživel še tako vroče in sušno poletje. Žajbelj lahko kombiniramo z drugimi zelišči, kot so rožmarin in sivka, ki sicer zahtevajo nekoliko več nege. Pri sivki je pomembno, da jo redno obrezujemo in skrbimo za lepo obliko grmička, pove Robin.

Jan Robin je ljubitelj in poznavalec rastlin, zato ne čudi, da se na spletu predstavlja z imenom botanik po srcu. V lasti ima po nekaterih ocenah tudi eno izmed, če ne celo največjo pileo na svetu. Foto: Jan Robin

Ob tem doda, da bo prednost, če zelišča posadimo v nekoliko večje korito, saj bo to zmanjšalo izhlapevanje vode. Žajbelj se lahko zelo elegantno kombinira tudi z drugimi vrstami žajblja, s čimer ustvarimo strukturirano zasaditev. Obstajajo tudi žajblji z nekoliko širšimi listi, markantni pisani in nepozabni, kot je na primer vinsko rdeči žajbelj, razloži Robin.

Foto: Jan Robin

"Kot zanimivost, ime Salvia officinalis izhaja iz latinske besede salvare, ki pomeni zdraviti, ozdraviti ali rešiti, kar odraža dolgoletno uporabo žajblja v ljudski medicini," prvi sklop rastlin opiše Robin.

2. Cvetenje in barvitost na balkonu

"Če ste ljubitelj cvetočih rastlin, je tukaj nekaj klasičnih rastlin, ki bodo popestrile vaše poletne zasaditve. V cvetočih zasaditvah ne sme manjkati ognjič (Calendula officinalis), katerega močno oranžni cvetovi bodo krasili vaš balkon dolgo v jesen, vse do oktobra. Ognjič se dobro kombinira z žametnico (Tagetes), ki je prav tako znana po svoji bujnosti in dolgem cvetenju," o barvitih rastlinah pove ljubiteljski botanik.

Foto: Jan Robin

"Če ostanemo pri oranžni barvi, je odlična izbira tudi kapucinka (Tropaeolum majus), ki bo dodala razgibanost prostoru, saj je plezalka in se lahko brez opore razrašča v višino. V nasprotnem primeru bo delovala kot odlična povešavka," doda.

Robin predlaga, da lahko za še bolj barvit zaključek zasadite tudi kozmejo (Cosmos), ki bo s svojo eleganco in svetlim zelenjem postala pika na i. Kozmeje rastejo na zelo sončnih legah in jih priporočajo za terase, ki dobijo več kot šest ur sonca dnevno. Na voljo so v različnih barvnih odtenkih: bele, rožnate, vijolične, rdeče.

Kot zanimivost doda, da latinsko ime Calendula officinalis izhaja iz besede calendae, ki pomeni prvi dan v mesecu. To ime se nanaša na dolgo obdobje cvetenja, saj ognjič pogosto cveti skoraj vse leto.

3. Minimalistične zasaditve s sukulentami

Če ste ljubitelj minimalizma, boste navdušeni nad zasaditvijo s sukulentami, kot so netreski in homulice, poudari Robin. Nekatere vrste homulic, kot so Sedum acre in Sedum spectabile, so zelo odporne in lahko preživijo zimo v Sloveniji. Pomembno pa je, da so posajene v dobro odcedna tla, saj ne prenesejo stoječe vlage, ki bi lahko povzročila zmrzal korenin.

Foto: Jan Robin

"Netreski so priljubljeni v slovenskih vrtovih, saj se odlično prilagodijo skalnjakom, kamnitim gredicam in drugim zunanjim pogojem. Manj pogosto jih najdemo v balkonskih zasaditvah, vendar lahko tvorijo prelepe zelene preproge, ki jih lahko dodatno popestrite z različnimi vrstami in barvnimi odtenki," še pove Robin.

Foto: Jan Robin

Kot poudari, je največja prednost teh zasaditev, da so trajne in nezahtevne. "Sukulente preživijo tudi zelo vroča poletja z občasnim zalivanjem in nekaj dežja, kar je popolno za tiste, ki iščejo rastline z minimalno nego. Tudi sam sem letos v maju ustvaril zasaditev, ki je kombinacija sukulent in skalnih rastlin in moram reči, da se zelo zadovoljen. Rastline lepo uspevajo, razveselile so me tudi z nekaj subtilnimi cvetovi in so res dobra popestritev pri nekoliko nevsakdanji balkonski zasaditvi," nam zaupa Robin.

Foto: Jan Robin

Kot zanimivost na koncu še pove, da latinsko ime Sempervivum izhaja iz besed semper (vedno) in vivere (živeti), kar pomeni vedno živeč ali večni živilec. To ime se nanaša na izjemno odpornost teh rastlin, ki preživijo v različnih vremenskih razmerah in so dolgotrajne.

Foto: Jan Robin