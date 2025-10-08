Nadzorna kamera posnela grozljiv prizor: balkon padel na ulico v trenutku, ko ... #video

V grškem mestu Lavrion so nadzorne kamere posnele grozljiv prizor – balkon dvonadstropne zgradbe se je zrušil in padel na ulico, prav v trenutku, ko se je tam nahajala ženska. Zrušitev balkona je povzročila veliko materialno škodo, saj so bili spodaj parkirani štirje avtomobili, ženska pa se je pravočasno umaknila in jo odnesla brez poškodb.

Kot pišejo mediji, se je balkon odlomil potem, ko je nanj padla okenska polica. Zrušil se je na cesto pred lekarno, ki se nahaja v pritličju stavbe, prav takrat pa je nedaleč stran stala tudi ženska.

Celoten dogodek je posnela nadzorna kamera. Posnetek prikazuje, kako se je balkon zrušil poleg ženske, ki je bila v tistem času na ulici. Velika masa cementa in ruševin je padla z višine dveh metrov, le nekaj centimetrov stran od ženske.

Gasilci so hitro prispeli na kraj dogodka in zabeležili materialno škodo.