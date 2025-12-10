Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
10. 12. 2025,
9.54

Neverjetno, kakšen zasilni pristanek na avtocesti #video

Manjše dvomotorno letalo je v torek zasilno pristalo na avtomobilu voznika, ki je vozil po avtocesti I-95 proti jugu v okrožju Brevard na Floridi. Po navedbah zveznih oblasti je pilot poročal o težavah z motorjem, preden je izbral nenavaden kraj za pristanek.

Letalo beechcraft baron je v ponedeljek vzletelo z letališča Merritt Island, proti večeru pa so se pojavile težave z motorjem. Okoli 17.45 se je pilot zato odločil za zasilni pristanek na avtomobilu na avtocesti Interstate 95 blizu Cocoa v okrožju Brevard.

Letalo je trčilo v toyoto camry, 57-letni voznik osebnega avtomobila pa se je v nesreči lažje poškodoval in so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico.

27-letni pilot in njegov sopotnik sta nepoškodovana. 

