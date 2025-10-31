Letalo nenadoma izgubilo pet tisoč metrov višine, poškodovanih vsaj 20 potnikov #video

Potniško letalo družbe JetBlue je na letu iz Cancuna v Newark v četrtek nenadoma začelo izgubljati višino, zaradi česar je pilot zasilno pristal na mednarodnem letališču Tampa na Floridi. V incidentu naj bi bilo poškodovanih vsaj dvajset potnikov.

Načrtovani let 1230 iz Cancuna, ki ga je upravljal Airbus A320, naj bi se končal na letališču Newark Liberty v New Jerseyju, ko je letalo po navedbah Zvezne uprave za letalstvo (FAA) nepričakovano začelo izgubljati višino.

Posadka je takoj razglasila izredne razmere in letalo preusmerila v Tampo, kjer je letalo varno pristalo ob 14.19 po vzhodnoameriškem času, je poročal International Business Times.

Gre za 20 let staro letalo z registrsko oznako N605JB, poimenovano Blue Monster (Modra pošast). Dogodek je sprožil resne skrbi med potniki, predvsem pa v letalski industriji, saj nenadne in nenačrtovane spremembe višine v mirnem vremenu običajno kažejo na tehnično težavo.

Številne poškodbe zaradi trčenja v strop potniške kabine

Po dostopnih podatkih sledenja letov je letalo v petih minutah padlo z višine približno 10.600 metrov na približno 5.500 metrov. Potnike in posadko so ob pristanku pregledali, več ljudi pa so zaradi poškodb, vključno z urezninami zaradi udarcev v strop kabine med nenadno izgubo nadzora, odpeljali v bolnišnico.

A JetBlue flight traveling from Mexico to New Jersey on Thursday made an emergency landing after experiencing a drop in altitude, leaving several passengers injured, according to the airline.



Read more: https://t.co/8Lyx3OQz7w pic.twitter.com/a35e7rfvjE — ABC News (@ABC) October 31, 2025

"Vse je letelo po kabini"

Po navedbah Simple Flying je posadka poročala o težavah s krmiljenjem letala, preden se je nos letala strmo spustil.

Eden od potnikov je povedal, da se je letalo najprej rahlo streslo, nato pa nenadoma začelo izredno strmo spuščati, kar je trajalo vsaj 30 sekund ali več. Po njegovih besedah ​​so po potniški kabini leteli različni predmeti, pijača in tudi servisna oprema, kar je med potniki povzročilo paniko.

Vremenske razmere so bile v času incidenta mirne, kar zmanjšuje verjetnost, da je vzrok dogodka turbulenca. Preiskava se bo zato osredotočila na morebitne tehnične dejavnike, vključno s sistemom za nadzor in avtomatizacijo leta.

Letalo so zaradi podrobnega pregleda takoj po dogodku umaknili iz prometa.