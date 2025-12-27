Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sobota,
27. 12. 2025,
15.18

Sobota, 27. 12. 2025, 15.18

42 minut

Policisti odkrili srhljiv prizor: našli so tri trupla

Na. R.

Čeprav obstaja sum umorov in samomora, uradne potrditve še ni, prav tako tudi ni znan motiv za zločin.

Čeprav obstaja sum umorov in samomora, uradne potrditve še ni, prav tako tudi ni znan motiv za zločin.

Foto: Shutterstock

Mesto Kruševac v Srbiji je pretresel grozljiv zločin, ko so policisti pred eno od stavb najprej našli moško truplo, v stanovanju pa nato še dve trupli, moško in žensko. Po prvih informacijah se je zgodil dvojni umor in samomor.

Policisti po do zdaj zbranih informacijah v preiskavi tega tragičnega dogodka sumijo, da je 36-letni moški ubil svoja starša in nato storil samomor s skokom s stavbe.

Zločin so odkrili, ko so sosedje sporočili, da na pločniku pred stavbo negibno leži moško telo. 

Po vstopu v stanovanje, kjer je moški živel s starši, so policisti odkrili grozljiv prizor. Trupli očeta in matere so našli s številnimi vbodnimi ranami na trupu in vratu. Našli so tudi nož oziroma orožje, s katerim sta bila najverjetneje umorjena moški in ženska. 

"Prizor je bil grozljiv. Na kraju zločina so našli hladno orožje s sledmi krvi, ki so ga poslali na strokovni pregled," je še navedel vir blizu preiskave.

