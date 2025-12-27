Policisti odkrili srhljiv prizor: našli so tri trupla

Mesto Kruševac v Srbiji je pretresel grozljiv zločin, ko so policisti pred eno od stavb najprej našli moško truplo, v stanovanju pa nato še dve trupli, moško in žensko. Po prvih informacijah se je zgodil dvojni umor in samomor.

Policisti po do zdaj zbranih informacijah v preiskavi tega tragičnega dogodka sumijo, da je 36-letni moški ubil svoja starša in nato storil samomor s skokom s stavbe.

Zločin so odkrili, ko so sosedje sporočili, da na pločniku pred stavbo negibno leži moško telo.

Po vstopu v stanovanje, kjer je moški živel s starši, so policisti odkrili grozljiv prizor. Trupli očeta in matere so našli s številnimi vbodnimi ranami na trupu in vratu. Našli so tudi nož oziroma orožje, s katerim sta bila najverjetneje umorjena moški in ženska.

"Prizor je bil grozljiv. Na kraju zločina so našli hladno orožje s sledmi krvi, ki so ga poslali na strokovni pregled," je še navedel vir blizu preiskave.