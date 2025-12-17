Okrožno tožilstvo Los Angelesa je v torek vložilo obtožnico zaradi naklepnega umora staršev proti 32-letnemu Nicku Reinerju, sinu slavnega igralca in režiserja Roba Reinerja ter fotografinje Michele Singer Reiner. Trupli obeh so našli v nedeljo na njunem domu v Los Angelesu, sin pa naj bi ju ubil z nožem.

Nick Reiner je obtožen naklepnega umora staršev Roba in Michele Reiner, za kar je zagrožena tudi smrtna kazen, a tožilec za zdaj ni potrdil, da bo tožilstvo smrtno kazen tudi zahtevalo. "Izguba je več kot tragična in zavezujemo se, da bomo njunega morilca privedli pred sodišče," je dejal o obtožnici.

Poleg dveh obtožb za naklepni umor so tožilci dodali posebne okoliščine večkratnega umora in posebno obtožbo, da je obtoženec uporabil nevarno orožje – nož. Dodatki bi lahko pomenili višjo kazen, poroča televizija ABC. Motiv za umor je še vedno neznan.

Nick Reiner se je vse od najstniških let spopadal z odvisnostjo od drog. Foto: Guliverimage

Zastopa ga odvetnik, ki je branil Harveyja Weinsteina

Nick Reiner se ni upiral, ko so ga aretirali skoraj 30 kilometrov od kraja zločina. V torek bi moral pred sodišče, vendar je njegov odvetnik povedal, da ga iz zdravstvenih razlogov niso pripeljali iz zapora, in uvodno zaslišanje so preložili na danes. Jackson je znan odvetnik, ki je med drugimi zastopal Harveyja Weinsteina na sojenju v Los Angelesu.

Nick Reiner je javno govoril o svojih težavah z odvisnostjo v najstniških letih, ko je večkrat tudi pobegnil od doma. Z očetom sta leta 2016 o tem in drugih težavah v odnosih med slavnim očetom in sinom odvisnikom od mamil posnela film Being Charlie, pri katerem je Nick Reiner sodeloval kot scenarist. Film ni bil avtobiografski, vendar je vseboval več elementov iz njunega življenja.

Rob Reiner je bil dolgo eden najplodnejših režiserjev v Hollywoodu, njegovo delo pa vključuje nekatere najbolj znane filme iz 80. in 90. let. Med drugim Ko Harry sreča Sally, pri snemanju katerega je Rob Reiner srečal bodočo ženo, This is Spinal Tap, Princesa nevest in Zadnji dobri možje.