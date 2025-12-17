Radijski voditelj in pevec Tim Kores - Kori je skupaj z ženo, harfistko Julijo Veleski, nekdaj zapuščeni vikend na Hočkem Pohorju v šestih letih prenovil v moderno hišo v osrčju pohorskih gozdov.

Mariborski radijski voditelj, glasbenik in pevec Tim Kores - Kori ter njegova žena Julija Veleski sta v oddaji Ambienti svojo prenovljeno hišo na Pohorju predstavila voditelju Boštjanu Romihu in mu pojasnila, da sta od starega, propadajočega vikenda ohranila le stene. Vse drugo, kar lahko danes najdemo v moderni hiši na nadmorski višini 1.070 metrov, pa so prenovili ali zgradili na novo.

Dotrajan vikend spremenila v hišo, vredno občudovanja

Še pred leti popolnoma dotrajana počitniška hišica z vlažno teraso, zastarelo notranjostjo in dimnikom je danes prostor za luksuzni oddih. Kot je razvidno s profila Black Cabin Pohorje, bo Kores od začetka prihodnjega leta nepremičnino tudi oddajal.

Prenova danes luksuzne hiše pa je bila vse prej kot preprosta. Pred začetkom je bila prenove pol manjša, notranjost je bila zasnovana zastarelo, terasa pa je bila neuporabna. Hišo sta se zato odločila povečati proti jugu. Objekt so med prenovo razširili, odprli bivalni del ter hiši dodali galerijo.

Les je glavni element luksuzne hiše

Glavni element prenovljene hiše danes predstavlja les, tudi njena zunanjost je obložena z obdelanimi lesenimi deskami. Prav posebno simboliko nosi tudi notranjost objekta, saj je velik del lesenih elementov in pohištva Tim ustvaril skupaj s svojim pokojnim očetom.

Več o prenovljeni hiši si oglejte v spodnjem prispevku:

Hiša ima po prenovi talno ogrevanje, ki je povezano s toplotno črpalko. Pod teraso hiše sta danes tudi wellness in garaža, prostorna zasnova objekta pa ponuja prostor za oddih za od štiri do šest oseb. Še ena izmed posebnosti v prenovljeni hiši na Pohorju je tudi v kopalnici, saj se je glasbeni par odločil v kabini za prhanje namestiti kar dve prhi, ki sta obrnjeni ena proti drugi. To lastnikoma omogoča skupno prhanje.

Zakonca Kores, ki imata tudi enoletnega sina Martina, se spontano za dlje časa odpravita iz Maribora na Pohorje, kjer družina le pol ure stran od svojega doma uživa v družbi dveh psov ter preživi kakovosten čas v objemu narave in svežega zraka, ki ga ponuja Hočko Pohorje.

