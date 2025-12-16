Objavili fotografije aretacije Nicka Reinerja po umoru staršev

Policija v Los Angelesu je potrdila, da so režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo Michele v nedeljo našli mrtva na njunem domu, njun 32-letni sin Nick Reiner pa je zdaj glavni osumljenec za njuno smrt.

"Informacije so v tej fazi še vedno omejene, delimo tisto, kar lahko," je medijem dejal načelnik policije v Los Angelesu Jim McDonnell, "z mislimi smo predvsem z družino in prijatelji Reinerjev."

Potrdil je, da so po najdbi trupel zakoncev Reiner kot osumljenca prijeli njunega sina Nicka, ki se že leta spopada z odvisnostjo od drog. Objavili so tudi fotografije njegovega prijetja:

Foto: Profimedia

32-letnik je trenutno v priporu brez možnosti varščine, ameriški mediji pa ob tem poročajo, da so ga le dan pred tragedijo v družbi staršev videli na božični zabavi komika in voditelja Conana O'Briena, kjer naj bi se pred vsemi sprl z očetom.

Umor Roba Reinerja in njegove žene Michele je pretresel Hollywood. Ona je bila fotografinja, on režiser, spoznala pa sta se na snemanju enega njegovih najbolj legendarnih filmov – Ko je Harry srečal Sally. V Hollywoodu sta bila izjemno priljubljena in vse od novice o njuni smrti se vrstijo posvetila njunih kolegov in prijateljev.