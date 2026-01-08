Nicka Reinerja, ki je obtožen umora očeta in matere, je zapustil njegov odvetnik

Odvetnik Alan Jackson, ki bi na sodišču moral zastopati Nicka Reinerja, obtoženega umora očeta režiserja in igralca Roba Reinerja in matere Michele Singer Reiner, je v sredo sodniku sporočil, da odstopa od primera in ne bo več njegov zagovornik. Reiner se sicer na sredinem sodnem zaslišanju v Los Angelesu ni izrekel o krivdi, poročajo ameriški mediji. Naslednje zaslišanje je predvideno konec februarja.

"Nimam druge izbire, kot da odstopim kot zagovornik," je odvetnik za kazenske zadeve Alan Jackson, ki zastopa Nicka Reinerja, v sredo dejal na sodišču pred zaslišanjem prvoobtoženega. Jacksona je nadomestil odvetnik po službeni dolžnosti.

Odvetnik Nicka Reinerja Alan Jackson se je izločil iz primera in ne bo več njegov zagovornik. Foto: Guliverimage

Sin Roba Reinerja se še ni izrekel o krivdi ali nedolžnosti

Nick Reiner, ki je obtožen umora 78-letnega očeta režiserja in igralca Roba Reinerja in 70-letne matere Michele Singer Reiner, se na sredinem sodnem zaslišanju v Los Angelesu ni izrekel o krivdi, poročajo ameriški mediji. Naslednje zaslišanje bo 23. februarja.

"Okoliščine mimo našega nadzora narekujejo, da ne moremo več nadaljevati obrambe Nicka, vendar smo po tednih preiskave ugotovili, da je Nick Reiner po zakonih Kalifornije nedolžen, in to lahko napišete," je novinarjem v sredo pred sodiščem povedal Jackson, a podrobnosti ni razkril.

Družina Reiner leta 2014 Foto: Guliverimage

Ni razkril, zakaj je odstopil od obrambe Nicka Reinerja

Dejal je, da iz pravnih in etičnih razlogov ne more povedati, zakaj je odstopil od obrambe 32-letnega Nicka Reinerja, ki ga obtožnica bremeni, da je 14. decembra na njunem domu iz doslej še neznanih razlogov z nožem ubil oba starša. Nick Reiner se je v preteklosti spopadal z odvisnostjo od drog, pred desetletjem pa je za revijo People povedal, da je bil več tednov na ulici, od 15. leta pa je večkrat obiskal tudi rehabilitacijski center.

Nekdanji tožilec okrožja Los Angeles Jackson je v zadnjih letih med drugim branil Harveyja Weinsteina, Kevina Spaceyja in Karen Read.