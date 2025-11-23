Na Okrožnem sodišču v Celju se bo v torek začelo sojenje Kristijanu Kameniku, ki je tokrat obtožen nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili iz leta 1999.

Obtožnica v tej zadevi je doletela tudi njegovo mamo Marijo, brata Konrada in Saša Fijavža. Tožilstvo Kameniku očita, da je iz pripora, v katerem je bil zaradi obtožb, povezanih s štirikratnim umorom v Tekačevem iz marca 1997, prek mobitela vodil hudodelsko družbo, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil.

V omenjeni zadevi so bili leta 2003 že pravnomočno obsojeni njegova mama Marija, ki je že pokojna, brat Konrad in Fijavž. Vsi so s tožilstvom že pred ponovljenim sojenjem in v času, ko je bil Kamenik v zaporu zaradi preprodaje drog v Italiji, podpisali sporazum o priznanju krivde. Obsojeni so bili na zaporne kazni.

Zoper 52-letnega Kamenika pa trenutno poteka tudi sojenje na mariborskem sodišču zaradi domnevne preprodaje drog leta 2023 na območju Slovenske Bistrice, še poroča STA.