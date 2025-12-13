Pablo Laso novi trener Anadoluja Efesa

Španski košarkarski strokovnjak Pablo Laso je novi trener turškega Anadoluja Efesa, so potrdili pri zasedbi iz Istanbula. Oseminpetdesetletni Laso je podpisal pogodbo do junija 2027.

Laso je na klopi nasledil nekdanjega selektorja slovenske reprezentanca Igorja Kokoškova, ki ga je vodstvo kluba zamenjalo po slabem začetku sezone. Efes, ki ga je začasno vodil še en nekdanji slovenski selektor Rado Trifunović, ima v evroligi pet zmag in deset porazov ter je daleč od mest, ki vodijo v končnico.

Laso je sicer z madridskim Realom dvakrat osvojil evroligo, in sicer v letih 2015 in 2018, med drugimi pa je vodil tudi Bayern in Baskonio.

