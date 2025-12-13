Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Sobota,
13. 12. 2025,
13.08

Anadolu Efes Pablo Laso

Sobota, 13. 12. 2025, 13.08

55 minut

Pablo Laso novi trener Anadoluja Efesa

STA

Pablo Laso | Foto Reuters

Pablo Laso

Foto: Reuters

Španski košarkarski strokovnjak Pablo Laso je novi trener turškega Anadoluja Efesa, so potrdili pri zasedbi iz Istanbula. Oseminpetdesetletni Laso je podpisal pogodbo do junija 2027.

Laso je na klopi nasledil nekdanjega selektorja slovenske reprezentanca Igorja Kokoškova, ki ga je vodstvo kluba zamenjalo po slabem začetku sezone. Efes, ki ga je začasno vodil še en nekdanji slovenski selektor Rado Trifunović, ima v evroligi pet zmag in deset porazov ter je daleč od mest, ki vodijo v končnico.

Laso je sicer z madridskim Realom dvakrat osvojil evroligo, in sicer v letih 2015 in 2018, med drugimi pa je vodil tudi Bayern in Baskonio.

Evroliga: Partizan - Crvena zvezda
Sportal Partizanu veliki derbi v Beogradu, Dubaj brez Prepeliča do zmage
Anadolu Efes Pablo Laso
