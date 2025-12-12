Petek, 12. 12. 2025, 14.10
26 minut
Liga ABA, 10. krog
Ilirija v pričakovanju debija Bobana Marjanovića, dvojni program v Ljubljani
V 10. krogu košarkarske lige ABA bo Ilirija, pri kateri nestrpno pričakujejo debi Bobana Marjanovića, v času sobotnega kosila gostila Budućnost z Andrejem Žakljem (13.00). Cedevita Olimpija bo zatem zvečer pričakala Bosno (19.00). Tretji slovenski predstavnik, Krka, bo na delu šele prihodnji petek, ko bo na delu pri Cluju iz Napoce.
Kar se tiče slovenskih legionarjev, bo Mega Urbana Krofliča že danes gostila Zadar, Split Zorana Dragića pa čaka srečanje z Igokeo. Studentski centar Matica Rebca se bo v soboto pomeril z Borcem.
Liga ABA, 10. krog:
Petek, 12. december:
Sobota, 13. december:
Nedelja, 14. december:
Petek, 19. december:
Lestvica: