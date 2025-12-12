Ilirija v pričakovanju debija Bobana Marjanovića, dvojni program v Ljubljani

V 10. krogu košarkarske lige ABA bo Ilirija, pri kateri nestrpno pričakujejo debi Bobana Marjanovića, v času sobotnega kosila gostila Budućnost z Andrejem Žakljem (13.00). Cedevita Olimpija bo zatem zvečer pričakala Bosno (19.00). Tretji slovenski predstavnik, Krka, bo na delu šele prihodnji petek, ko bo na delu pri Cluju iz Napoce.