Avtor:
Š. L.

Petek,
12. 12. 2025,
14.10

26 minut

ABA liga

Liga ABA, 10. krog

Ilirija v pričakovanju debija Bobana Marjanovića, dvojni program v Ljubljani

Avtor:
Š. L.

Ilirijo čaka obračun z Budućnostjo.

Ilirijo čaka obračun z Budućnostjo.

Foto: Aleš Fevžer

V 10. krogu košarkarske lige ABA bo Ilirija, pri kateri nestrpno pričakujejo debi Bobana Marjanovića, v času sobotnega kosila gostila Budućnost z Andrejem Žakljem (13.00). Cedevita Olimpija bo zatem zvečer pričakala Bosno (19.00). Tretji slovenski predstavnik, Krka, bo na delu šele prihodnji petek, ko bo na delu pri Cluju iz Napoce.

Kar se tiče slovenskih legionarjev, bo Mega Urbana Krofliča že danes gostila Zadar, Split Zorana Dragića pa čaka srečanje z Igokeo. Studentski centar Matica Rebca se bo v soboto pomeril z Borcem.

Liga ABA, 10. krog:

Petek, 12. december:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Petek, 19. december:

Lestvica:

ABA liga
