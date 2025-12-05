Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
5. 12. 2025,
12.39

2 uri, 9 minut

KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto ABA liga ABA liga ABA Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Liga ABA, 9. krog

Krka po drugo zmago, ljubljanski obračun v Stožicah

Š. L.

Ilirija : Krka | Krko čaka obračun z Borcem. | Foto Filip Barbalić

Krko čaka obračun z Borcem.

Foto: Filip Barbalić

Po reprezentančnem premoru se vrača tudi liga ABA. Košarkarji Krke, ki so v prejšnjem krogu zabeležili prvo zmago, bodo zdaj gostili Borac. V nedeljo se obeta ljubljanski lokalni obračun med Cedevito Olimpijo in Ilirijo.

Vienna z Gregorjem Glasom bo že danes gostovala v Zadru, Mego Urbana Krofliča v soboto čaka gostovanje v Subotici pri Spartaku. Split Zorana Dragića se bo mudil v Beogradu pri FMP-ju, Dubaj s Klemnom Prepeličem pa bo v ponedeljek gostoval pri Igokei.

Liga ABA, 9. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Ponedeljek, 8. december:

Lestvica:

Cedevita Olimpija
