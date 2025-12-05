Krka po drugo zmago, ljubljanski obračun v Stožicah

Po reprezentančnem premoru se vrača tudi liga ABA. Košarkarji Krke, ki so v prejšnjem krogu zabeležili prvo zmago, bodo zdaj gostili Borac. V nedeljo se obeta ljubljanski lokalni obračun med Cedevito Olimpijo in Ilirijo.

Vienna z Gregorjem Glasom bo že danes gostovala v Zadru, Mego Urbana Krofliča v soboto čaka gostovanje v Subotici pri Spartaku. Split Zorana Dragića se bo mudil v Beogradu pri FMP-ju, Dubaj s Klemnom Prepeličem pa bo v ponedeljek gostoval pri Igokei.

