Sreda,
3. 12. 2025,
8.46

Sreda, 3. 12. 2025, 8.46

Za sončno zimo

Kokosova torta s pomarančo

Dr Oetker - kokosova torta s pomarančo | Foto Dr. Oetker

Foto: Dr. Oetker

Ko pritiska mraz in grozi sneg, se radi odpravimo v tople kraje, pa čeprav samo z mislimi ali brbončicami. Slednje lahko na potovanje spokamo z imenitno torto z mandljevim biskvitom, kokosovo cheesecake kremo in plastjo drznega pomarančnega želeja. Pograbi sončna očala, namesti visečo mrežo in si odreži kos te sončne torte.

Sestavine

Mandljev biskvit:

3 jajca

60 g moke

60 g mletih mandljev

60 g mleka

60 g olja

90 g sladkorja v prahu

1 žlička Regina pecilnega praška

1 vrečka Regina vaniljevega sladkorja

1 žlička vaniljeve ali mandljeve arome

Dr Oetker - kokosova torta s pomarančo | Foto: Dr. Oetker Foto: Dr. Oetker

Krema s kokosom:

500 g maskarpone sira

300 g bele čokolade

60 g kokosove moke

8 listov želatine

750 ml sladke smetane

3–4 žlice sladkorja v prahu

Pomarančni žele:

350 ml svežega pomarančnega soka

1,5 žlice škroba

3 listi želatine

3 žlice sladkorja v prahu

Sestavine ustrezajo torti s premerom 26 cm (kar visoka) ali 28 cm (normalne višine).

Postopek

Mandljev biskvit:

  1. Pečico razkuri na 180 °C.
  2. V posodo ubij jajca in jih zasuj s sladkorjem v prahu, nato jih penasto stepi.
  3. Primešaj vaniljevo ali mandljevo aromo, vaniljin sladkor, mleko in olje.
  4. V drugi posodi zmešaj moko, mlete mandlje in žličko pecilnega praška.
  5. Suho zmes presej in primešaj k mokrim sestavinam.
  6. Na dno tortnega pekača vpni papir za peko, nato vanj vlij biskvitno zmes.
  7. Biskvit peci 15–20 minut pri 180 °C, pečenost pa preveri z zobotrebcem. Ta mora po vbodu v biskvit ostati suh.
  8. Po peki pusti, da se biskvit ohladi.

Krema:

  1. V kozico zlij 250 ml sladke smetane in vanjo nalomi belo čokolado. Segrevaj nad srednjim ognjem, da se čokolada povsem stopi.
  2. Liste želatine namoči v hladni vodi in počakaj, da se napojijo. Ožemi jih in vrzi v čokoladno zmes. Mešaj, da se želatina povsem stopi.
  3. V večji posodi električno zmešaj maskarpone sir in sladkor v prahu.
  4. K maskarponeju električno primešaj stopljeno čokoladno zmes.
  5. Preostalih 500 ml sladke smetane prebutaj do čvrstega.
  6. Stepeno smetano s spatulo nežno vmešaj v kremo.
  7. Na koncu v kremo vmešaj še kokosovo moko.

Tortogradnja:

  1. Biskvit postavi na tortno podlago. Okoli njega zategni tortni obroč in ga po notranji strani obdaj z acetatno folijo.
  2. Izdatno ga namoči z mlekom.
  3. Kremo nanesi na biskvit ter jo pogladi in poravnaj.
  4. Nastajajočo torto spokaj v hladilnik, da se krema strdi.

Pomarančni žele:

  1. V kozarcu zmešaj 5–6 žlic soka z jedilnim škrobom.
  2. Preostal sok zlij v kozico, dodaj sladkor v prahu in ga segrej do vretja.
  3. Z metlico primešaj škrobnato zmes, nato mešaj, da se zgosti.
  4. Liste želatine namoči v hladni vodi in počakaj, da se napojijo. Ožemi jih in vrzi v zgoščen sok. Nad nizkim ognjem mešaj, da se želatina popolnoma stopi.
  5. Pusti, da se pomarančna osnova malce ohladi, nato jo prelij čez torto.
  6. Postavi jo v hladilnik za vsaj 6 ur, še raje pa nanjo tam pozabi do naslednjega dne.

Dr Oetker - kokosova torta s pomarančo | Foto: Dr. Oetker Foto: Dr. Oetker

Postrežba:

  1. S torte previdno odstrani obroč in acetatno folijo.
  2. Po njej nabrizgaj smetano, vanjo pa vtakni rafaelo kroglice.

Dr Oetker - kokosova torta s pomarančo | Foto: Dr. Oetker Foto: Dr. Oetker

Naročnik oglasnega sporočila je Dr. Oetker.

Kokosova torta torta sladice recept Dr.Oetker noad PR članek
