Kokosova torta s pomarančo

Ko pritiska mraz in grozi sneg, se radi odpravimo v tople kraje, pa čeprav samo z mislimi ali brbončicami. Slednje lahko na potovanje spokamo z imenitno torto z mandljevim biskvitom, kokosovo cheesecake kremo in plastjo drznega pomarančnega želeja. Pograbi sončna očala, namesti visečo mrežo in si odreži kos te sončne torte.