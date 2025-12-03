Sreda, 3. 12. 2025, 8.46
39 minut
Za sončno zimo
Kokosova torta s pomarančo
Ko pritiska mraz in grozi sneg, se radi odpravimo v tople kraje, pa čeprav samo z mislimi ali brbončicami. Slednje lahko na potovanje spokamo z imenitno torto z mandljevim biskvitom, kokosovo cheesecake kremo in plastjo drznega pomarančnega želeja. Pograbi sončna očala, namesti visečo mrežo in si odreži kos te sončne torte.
Sestavine
Mandljev biskvit:
3 jajca
60 g moke
60 g mletih mandljev
60 g mleka
60 g olja
90 g sladkorja v prahu
1 žlička Regina pecilnega praška
1 vrečka Regina vaniljevega sladkorja
1 žlička vaniljeve ali mandljeve arome
Krema s kokosom:
500 g maskarpone sira
300 g bele čokolade
60 g kokosove moke
8 listov želatine
750 ml sladke smetane
3–4 žlice sladkorja v prahu
Pomarančni žele:
350 ml svežega pomarančnega soka
1,5 žlice škroba
3 listi želatine
3 žlice sladkorja v prahu
Sestavine ustrezajo torti s premerom 26 cm (kar visoka) ali 28 cm (normalne višine).
Postopek
Mandljev biskvit:
- Pečico razkuri na 180 °C.
- V posodo ubij jajca in jih zasuj s sladkorjem v prahu, nato jih penasto stepi.
- Primešaj vaniljevo ali mandljevo aromo, vaniljin sladkor, mleko in olje.
- V drugi posodi zmešaj moko, mlete mandlje in žličko pecilnega praška.
- Suho zmes presej in primešaj k mokrim sestavinam.
- Na dno tortnega pekača vpni papir za peko, nato vanj vlij biskvitno zmes.
- Biskvit peci 15–20 minut pri 180 °C, pečenost pa preveri z zobotrebcem. Ta mora po vbodu v biskvit ostati suh.
- Po peki pusti, da se biskvit ohladi.
Krema:
- V kozico zlij 250 ml sladke smetane in vanjo nalomi belo čokolado. Segrevaj nad srednjim ognjem, da se čokolada povsem stopi.
- Liste želatine namoči v hladni vodi in počakaj, da se napojijo. Ožemi jih in vrzi v čokoladno zmes. Mešaj, da se želatina povsem stopi.
- V večji posodi električno zmešaj maskarpone sir in sladkor v prahu.
- K maskarponeju električno primešaj stopljeno čokoladno zmes.
- Preostalih 500 ml sladke smetane prebutaj do čvrstega.
- Stepeno smetano s spatulo nežno vmešaj v kremo.
- Na koncu v kremo vmešaj še kokosovo moko.
Tortogradnja:
- Biskvit postavi na tortno podlago. Okoli njega zategni tortni obroč in ga po notranji strani obdaj z acetatno folijo.
- Izdatno ga namoči z mlekom.
- Kremo nanesi na biskvit ter jo pogladi in poravnaj.
- Nastajajočo torto spokaj v hladilnik, da se krema strdi.
Pomarančni žele:
- V kozarcu zmešaj 5–6 žlic soka z jedilnim škrobom.
- Preostal sok zlij v kozico, dodaj sladkor v prahu in ga segrej do vretja.
- Z metlico primešaj škrobnato zmes, nato mešaj, da se zgosti.
- Liste želatine namoči v hladni vodi in počakaj, da se napojijo. Ožemi jih in vrzi v zgoščen sok. Nad nizkim ognjem mešaj, da se želatina popolnoma stopi.
- Pusti, da se pomarančna osnova malce ohladi, nato jo prelij čez torto.
- Postavi jo v hladilnik za vsaj 6 ur, še raje pa nanjo tam pozabi do naslednjega dne.
Postrežba:
- S torte previdno odstrani obroč in acetatno folijo.
- Po njej nabrizgaj smetano, vanjo pa vtakni rafaelo kroglice.
Naročnik oglasnega sporočila je Dr. Oetker.