Nenavadna italijanska babica, ki ima na milijone sledilcev #video

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
11. 12. 2025,
8.01

40 minut

Četrtek, 11. 12. 2025, 8.01

40 minut

Avtor:
Na. R.

84-letna Silvana Bini ni navadna italijanska babica. Na družbenih omrežjih ima milijone sledilcev, TikTok pa jo je izbral za italijansko ustvarjalko leta. Milijoni sledilcev 84-letno babico spremljajo ob pripravi italijanskih receptov, z njimi pa deli tudi življenjske nasvete s pristnim pripovedovanjem.

Silvano Bini vsi poznajo kot Nonno Silvi. Rodila se je leta 1941 v Montespertoliju blizu Firenc in je danes kulinarična vplivnica, znana po vsem svetu.

V svojih videoposnetkih Silvi deli recepte florentinske tradicije in klasične italijanske recepte ter prikazuje postopek in korake za pripravo popolne jedi.

silvana Bini, Nonna Silvi, babica, Italija, kuharica | Foto: X/@jaime_srr Foto: X/@jaime_srr

Da bi si ustvarila bogastvo, poleg kuharskega talenta predstavlja tudi odkrit in živahen način dela, zaradi katerega jo je na TikToku takoj vzljubilo več kot 1,7 milijona sledilcev.

  Silvana Bini, Nonna Silvana, babica, kuharica | Foto: X/@jaime_srr Foto: X/@jaime_srr

