Nenavadna italijanska babica, ki ima na milijone sledilcev #video

84-letna Silvana Bini ni navadna italijanska babica. Na družbenih omrežjih ima milijone sledilcev, TikTok pa jo je izbral za italijansko ustvarjalko leta. Milijoni sledilcev 84-letno babico spremljajo ob pripravi italijanskih receptov, z njimi pa deli tudi življenjske nasvete s pristnim pripovedovanjem.

Silvano Bini vsi poznajo kot Nonno Silvi. Rodila se je leta 1941 v Montespertoliju blizu Firenc in je danes kulinarična vplivnica, znana po vsem svetu.

V svojih videoposnetkih Silvi deli recepte florentinske tradicije in klasične italijanske recepte ter prikazuje postopek in korake za pripravo popolne jedi.

Foto: X/@jaime_srr

Silvana Bini, who cooks, bakes and holds forth to camera, was named Italian TikTokker of the year, but she thinks her fellow influencers should get a real job https://t.co/U5O5cuM3fh — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 5, 2025

Da bi si ustvarila bogastvo, poleg kuharskega talenta predstavlja tudi odkrit in živahen način dela, zaradi katerega jo je na TikToku takoj vzljubilo več kot 1,7 milijona sledilcev.

Silvana Bini, la nonna toscana celebrata dal Times è la tiktoker italiana dell'anno: "TikTok? Non lo guardo" https://t.co/VekbjFpVkw — La Stampa (@LaStampa) December 6, 2025

Foto: X/@jaime_srr