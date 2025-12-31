Američan Gus Schumacher je presenetil konkurenco na petkilometrski tekmi smučarjev tekačev v prostem slogu s skupinskim startom v Dobbiacu, tretji preizkušnji letošnjega Tour de Ski. V finišu je bil dve desetinki sekunde boljši od Avstrijca Benjamina Moserja in šest od Norvežana Larsa Heggna.

Za nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka je to druga zmaga v svetovnem pokalu po slavju leta 2024 v Minneapolisu. Zelo zadovoljen je tudi Moser, ki si je priboril prve stopničke, pred tem se na tekmah najvišjega ranga še nikoli ni prebil med najboljšo peterico.

Tekmovalci so nastopali po skupinah. Norveški superzvezdnik Johannes Hosflot Klaebo je sicer slavil v tretji skupini, skupno pa z zaostankom 8,6 sekunde dosegel šele 12. izid na tekmi. Tekmovalci so namreč na Južnem Tirolskem danes preizkušali nov način tekmovanja in startali v štirih skupinah, ki so temeljile na skupnem vrstnem redu v seštevku Tour de Ski.

Slovenci so se zvrstili v drugi polovici uvrščenih. Najboljši je bil Nejc Štern z zaostankom 16 sekund na 51. mestu. Miha Šimenc je zaostal 21.9 sekunde in osvojil 66. mesto, Vili Črv je bil z zaostankom 29,1 sekunde 73.

V skupnem seštevku turneje je vodstvo obdržal Kalebo, 45 sekund zaostaja Heggen, 57 pa tretji Norvežan Harald Oestberg Amundsen. Četrti je zdaj Moser, Schumacher pa šesti. Najboljši Slovenec je Štern na 62. mestu.

V četrtek tekače čaka 20-kilometrska zasledovalna tekma v klasičnem koraku.