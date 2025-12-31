Za te znake horoskopa bo leto 2026 zelo zahtevno, a bo vredno truda

Leto 2026 bo štirim nebesnim znamenjem prineslo preizkuse, a se jim bo trud, vložen v premagovanje teh ovir, večkratno povrnil. Zvezde jim ne bodo dovolile, da bi ignorirali področja življenja, ki zahtevajo spremembo, bodo pa z vztrajnostjo in napornim delom dočakali uspeh in zasluženo nagrado.

Oven

Ovne bodo zvezde začele testirati že v začetku leta 2026, ko bo februarja v njihovo znamenje vstopil Saturn, planet discipline, omejitev, strukture, zrelosti in dolgoročnega uspeha. Ovne bo postavil pred izziv, a se k sreči prav oni izzivov ne bojijo. Prišli bodo sicer v skušnjavo, da bi se odzvali nepremišljeno, a jih bo Saturn usmeril v bolj discipliniran in strukturiran pristop. Sprva jih bo to morda omejevalo, a je pomembno, da nadaljujejo, saj bodo s tem zrasli v najbolj zrelo različico sebe.

Vodnar

Za vodnarje je tranzit Plutona skozi njihov znak v naslednjih 18 letih dovolj velik preizkus že sam po sebi, leto 2026 pa bo prineslo še dodaten pritisk severnega vozla, ki v njihovo znamenje vstopa konec julija. Ko k temu dodamo še februarski Sončev mrk v vodnarju, je jasno, da leto 2026 ne bo preprosto, a kljub temu ni razloga za paniko. Prav skozi vse te preizkuse bodo namreč vodnarji postali najboljša različica samih sebe. Naučili se bodo, kako ravnati v odnosih z ljudmi, in bolje spoznali sebe.

Lev

Levi bodo v svojem znamenju imeli južni vozel, kar predstavlja stvari, ki se jih morajo znebiti, ker jih le še obremenjujejo. Naj gre za nekdanje toksične partnerje, slaba prijateljstva ali službo, ki jih izčrpava, zvezde bodo testirale njihovo pripravljenost, da se znebijo bremena in končno resnično napredujejo. K sreči bodo od konca junija imeli pomoč Jupitra v svojem znaku, ki jim prinaša srečo in obilje. Če se jim uspe prebiti skozi preobrazbo, jih čaka blaginja, kakršne do zdaj še niso doživeli.

Tehtnica

Ko bo Saturn februarja vstopil v znamenje ovna, bo ravno nasproti tehtnicam, ta energija pa običajno prinese izjemno veliko izzivov. Ta položaj planetov bo tehtnicam skozi vse leto na pot postavljal zahtevne ovire. A kljub temu ni vse tako črno. Čeprav jim leto 2026 prinaša obilico izzivov, pa bodo prav skozi premagovanje težkih trenutkov postale bolje pripravljene na vse, kar jim bo prineslo življenje. Prav zato ne smejo nikoli odnehati, in tudi takrat, ko bo zelo težko, verjeti, da se vse zgodi z razlogom.