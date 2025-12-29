Slind najhitrejša na 10 km, Diggins v vodstvo turneje

Norvežanka Astrid Oeyre Slind je zmagovalka druge tekme novoletne turneje Tour de Ski za svetovni pokal v smučarskem teku v italijanskem Dobbiacu. S tretjim mestom na 10 km klasično s posamičnim startom je vodstvo na turneji prevzela Američanka Jessie Diggins. Edina Slovenka Anja Mandeljc je končala na 46. mestu.

Podobno kot v moški konkurenci so tudi v ženskem delu turneje Norvežanke ponovile nedeljsko slavje. Na najvišji stopnički je sprintersko specialistko Kristine Stavaas Skistad danes zamenjala izkušena 37-letna Slind. Ta je vpisala svojo peto zmago v svetovnem pokalu in prvo letos.

Slind je za sedem sekund ugnala Avstrijko Tereso Stadlober, tretja je bila z 8,8 sekunde zaostanka Američanka Diggins. Vodilna tekmovalka svetovnega pokala je s tem prevzela tudi vodstvo na turneji. Preostale tekmice so zaostale več kot pol minute, četrta je bila Finka Kerttu Niskanen (+33,2), peta pa Švedinja Frida Karlsson (+35,7).

Američanka, ki je za po konec olimpijske sezone napovedala tekmovalno slovo, je po četrtem mestu na nedeljskem uvodnem sprintu zdaj oblekla zlato majico vodilne na turneji. Pred današnjo zmagovalko Slind ima 39 sekund naskoka, tretja je s 45 sekundami zaostanka Nemka Coletta Rydzek, v nedeljo druga. Manj kot minuto zaostajata še četrta Stadlober in peta Švedinja Moa Ilar (+53).

S tretjim mestom je vodstvo na turneji prevzela Američanka Jessie Diggins. Foto: Guliverimage

Nedeljska zmagovalka Skistad, ki ji tekme na razdalji ne ležijo tako kot sprinti in je bila danes daleč zadaj, je v seštevku izgubila lepo število mest, je pa zadržala srebrno majico za najboljšo sprinterko. Danes so na prvi tekmi na razdalji te turneje delili tudi točke za najboljšo na vzponih. Tekom današnje preizkušnje jih je največ nabrala Slind in bo nosila vijolično majico za najboljšo hribolazko.

Mandeljc, edina Slovenka na turneji, potem ko je tik pred začetkom te konec kariere napovedala Eva Urevc, je zaostala dve minuti in pet sekund ter končala na 46. mestu. V seštevku turneje je z zaostankom dveh minut in 53 sekund na 45. mestu.

V torek na turneji sledi dan premora, v sredo pa bo na zadnji dan leta premierno na vrsti tekma novega formata, kjer bodo tekmovalci in tekmovalke na 5 km nastopili v več manjših skupinah s skupinskim startom. Slavila bosta najhitrejša izmed vseh skupin.

Izidi, 10 km, klasično, posamični start: Ženske:

1. Astrid Oeyre Slind (Nor) 25:33,7

2. Teresa Stadlober (Avt) + 7,0

3. Jessie Diggins (ZDA) 8,8

4. Kerttu Niskanen (Fin) 33,2

5. Frida Karlsson (Šve) 35,7

6. Moa Ilar (Šve) 41,5

...

46. Anja Mandeljc (Slo) 2:05,5 Novoletna turneja, vrstni red (2/6):

1. Jessie Diggins (ZDA) 27:45 minute

2. Astrid Oeyre Slind (Nor) + 0:39

3. Coletta Rydzek (Nem) 0:45

4. Teresa Stadlober (Avt) 0:52

5. Moa Ilar (Šve) 0:53

6. Maja Dahlqvist (Šve) 1:01

...

46. Anja Mandeljc (Slo) 2:53 Vrstni red v svetovnem pokalu (10/28):

1. Jessie Diggins (ZDA) 737 točk

2. Moa Ilar (Šve) 695

3. Jonna Sundling (Šve) 537

4. Maja Dahlqvist (Šve) 509

5. Ebba Andersson (Šve) 440

6. Jasmi Joensuu (Fin) 411

...

65. Anja Mandeljc (Slo) 63

