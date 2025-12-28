Nedelja, 28. 12. 2025, 11.00
14 ur, 38 minut
Smučarski skoki, Oberstdorf, novoletna turneja (kvalifikacije)
Začenja se 74. novoletna turneja, pet Slovencev v kvalifikacijah
V nemškem Oberstdorfu se danes začenja 74. novoletna turneja smučarjev skakalcev. Najprej so na vrsti kvalifikacije, ki se bodo začele ob 16.30, mesto na ponedeljkovi tekmi (16.30) pa si bo poskušala priboriti tudi peterica slovenskih orlov. Glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota je na Bavarsko pripeljal Žaka Mogela, Roka Oblaka, Timija Zajca, Anžeta Laniška in Domna Prevca.
Oberstdorf, novoletna turneja, kvalifikacije
Spored 74. novoletne turneje:
Nedelja ob 16.30:
Oberstdorf, kvalifikacije
Ponedeljek ob 16.30:
Oberstdorf, prva tekma turneje
Sreda, 31. decembra, ob 16.00:
Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije
Četrtek, 1. januarja, ob 14.00:
Garmisch-Partenkirchen, 2. tekma turneje
Sobota, 3. januarja, ob 14.30:
Innsbruck, kvalifikacije
Nedelja, 4. januarja, ob 13.30:
Innsbruck, tretja tekma turneje
Ponedeljek, 5. januarja, ob 16.30:
Bischofshofen, kvalifikacije
Torek, 6. januarja, ob 16.30:
Bischofshofen, četrta tekma turneje