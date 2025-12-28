Začenja se 74. novoletna turneja, pet Slovencev v kvalifikacijah

V nemškem Oberstdorfu se danes začenja 74. novoletna turneja smučarjev skakalcev. Najprej so na vrsti kvalifikacije, ki se bodo začele ob 16.30, mesto na ponedeljkovi tekmi (16.30) pa si bo poskušala priboriti tudi peterica slovenskih orlov. Glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota je na Bavarsko pripeljal Žaka Mogela, Roka Oblaka, Timija Zajca, Anžeta Laniška in Domna Prevca.