Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
28. 12. 2025,
11.00

Osveženo pred

14 ur, 38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Žak Mogel Domen Prevc Domen Prevc Oberstdorf novoletna turneja smučarski skoki

Nedelja, 28. 12. 2025, 11.00

14 ur, 38 minut

Smučarski skoki, Oberstdorf, novoletna turneja (kvalifikacije)

Začenja se 74. novoletna turneja, pet Slovencev v kvalifikacijah

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Novoletna turneja, smučarski skoki, Oberstdorf, splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V nemškem Oberstdorfu se danes začenja 74. novoletna turneja smučarjev skakalcev. Najprej so na vrsti kvalifikacije, ki se bodo začele ob 16.30, mesto na ponedeljkovi tekmi (16.30) pa si bo poskušala priboriti tudi peterica slovenskih orlov. Glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota je na Bavarsko pripeljal Žaka Mogela, Roka Oblaka, Timija Zajca, Anžeta Laniška in Domna Prevca.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc se lahko pridruži bratu Petru in Primožu Peterki, Nemci čakajo že skoraj četrt stoletja
Domen Prevc, Klingenthal
Sportal Hrgota in Tepeš izbrala tekmovalce za novoletne tekme

Oberstdorf, novoletna turneja, kvalifikacije

Spored 74. novoletne turneje:

Nedelja ob 16.30:
Oberstdorf, kvalifikacije

Ponedeljek ob 16.30:
Oberstdorf, prva tekma turneje

Sreda, 31. decembra, ob 16.00:
Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Četrtek, 1. januarja, ob 14.00:
Garmisch-Partenkirchen, 2. tekma turneje

Sobota, 3. januarja, ob 14.30:
Innsbruck, kvalifikacije

Nedelja, 4. januarja, ob 13.30:
Innsbruck, tretja tekma turneje

Ponedeljek, 5. januarja, ob 16.30:
Bischofshofen, kvalifikacije

Torek, 6. januarja, ob 16.30:
Bischofshofen, četrta tekma turneje

Preberite še:

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc v boj za tretjo lovoriko, od prihodnje sezone bo drugače
Katharina Schmid
Sportal Slovita Nemka sporočila: To je moja zadnja sezona
Noriaki Kasai
Sportal Mladostni dinozaver sanja o nastopu na devetih olimpijskih igrah
Daniel Huber
Sportal Avstrijski šampion pomahal v slovo
Žiga Jelar
Sportal Slovenski skakalec ima slabe novice: Včasih je realnost kruta
Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Žak Mogel Domen Prevc Domen Prevc Oberstdorf novoletna turneja smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.