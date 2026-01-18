Pri Fis ne skrivajo navdušenja nad družino Prevc

Nika in Domen Prevc v tej sezoni naravnost kraljujeta v karavani svetovnega pokala smučarskih skakalk in skakalcev. Dosežkom izjemne slovenske družine na čelu tudi z upokojenim Petrom so se na poseben način poklonili tudi pri Fis, kjer so ob posebnih dosežkih sestre in bratov zapisali: "Starša morata biti ponosna," so zapisali pri Fis.

Nika Prevc je po zadnjih zmagah v Džangdžjakovu vknjižila še tretje zaporedno prizorišče, na katerem je zmagala na obeh tekmah. Na Kitajskem je vpisala že šesto zaporedno posamično zmago sezone, 11. v tem tekmovalnem obdobju, sicer pa 33. v karieri svetovnega pokala. 20-letna Prevc je z 11. zmago sezone zdaj že pri 1.466 točkah, njena prva zasledovalka, Nozomi Marujama, na drugem mestu zaostaja 360 točk, tretja Lisa Eder pa 589.

Za njenimi dosežki veliko ne zaostaja niti njen brat Domen, ki je prav tako najboljši skakalec zime. Ta je danes v Saporu zmagal še devetič v sezoni in skupno 18. v karieri. Z njo je še povečal naskok v svetovnem pokalu. Ta zdaj pred drugim Rjojujem Kobajašijem znaša že ogromnih 467 točk prednosti. Krepka prednost pred prvim izzivalcem v seštevku zime pomeni odlično napoved za olimpijske igre prihodnji mesec ter odpira na široko vrata osvojitvi prvega kristalnega globusa v karieri. To sta že dosegla njegov starejši brat Peter (2015/16) in sestra Nika (2023/24 in 2024/25).

Ob izjemnih skokih in rezultatih so se dosežkom družine Prevc na poseben način poklonili tudi pri Fis. "Ena družina, 75 zmag v svetovnem pokalu," so zapisali ob tem pa dodali tudi številke. Najmlajša Nika se je do zdaj podpisala pod 33 zmag, Domen jih je zbral 18, že upokojeni Peter pa 24. Skupno so se povzpeli na kar 145 stopničk za svetovni pokal. "Starša morata biti ponosna," so ob simbolu s čustvenim obrazom zapisali pri Fis.

Svetovni pokal za skakalke se bo sicer prihodnji teden nadaljeval na Japonskem, moška karavana pa se bo preselila v Oberstdorf, kjer bo prihodnji konec tedna potekalo svetovno prvenstvo v poletih.

