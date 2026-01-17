Benjamin Šeško poka od samozavesti

22. krog angleškega prvenstva bosta z mestnim derbijem na Old Traffordu odprla Manchester United in Manchester City. Drugi City ima na lestvici enajst točk več od sedmega Uniteda. Leeds Jake Bijola se bo zatem pomeril s Fulhamom, Liverpool čaka Burnley, dan pa bosta sklenila Nottingham Forest, ki bo gostil vodilni Arsenal. V nedeljo se bo Aston Villa pomerila z Evertonom.

Pred manchestrskim derbijem je napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško razmišljal o prilagajanju na intenzivnost premier lige, nedavni formi in pohvalil pristop novega trenerja Michaela Carricka. V pogovoru za JioHotstar je slovenski napadalec povedal marsikaj zanimivega. "Ko se telo in um privadita, vidiš, kako super je in kakšen užitek je igrati za ta klub. Zaenkrat mi je res všeč," je dejal Šeško. "Premier liga je na drugi ravni. Vse je veliko hitreje, vsako sekundo moraš biti popoln, ni časa za razmišljanje," je še dodal.

Na zadnjih dveh tekmah je Šeško dosegel tri zadetke. "Zame je ključno, da pomagam ekipi, doseganje golov pa vedno vpliva na samozavest," je dejal Šeško, ki je pozdravil tudi prihod trenerja Michaela Carricka, ki bo ekipo vodil do konca sezone. "On je legenda, ki pozna klub do potankosti. Všeč mi je kot oseba in kot trener, treningi so odlični, odlično smo pripravljeni. Čutimo njegovo energijo in znanje, je zelo natančen, kar mi je res všeč," je dejal 22-letni nogometaš.

Manchester City lovi vodilni Arsenal. Foto: Reuters

Zdaj United, ki je prejšnjo nedeljo izpadel iz FA pokala in mu tako ostaja le še sodelovanje v premier ligi, čaka srečanje z mestnim tekmecem. "Res se veselim, ta derbi navijačem pomeni ogromno in poseben je že sam po sebi. Pripravljeni smo, verjamemo, da lahko igramo dobro. Če nam jih uspe premagati, bi bil to velik dosežek. Dominirajo že desetletje in ne bo lahko. Moramo ostati osredotočeni in pozorni na detajle, že ena sama napaka lahko pomeni prejeti zadetek. Vsi moramo biti stoodstotni," je še sklenil Šeško.

Na prvi medsebojni tekmi v sezoni so sicer varovanci Pepa Guardiole v sredini septembra na domačem terenu zmagali s 3:0.

Angleško prvenstvo, 22. krog:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Ponedeljek, 19. januar:

Lestvica