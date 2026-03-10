Znaki hernije diska, ki jih večina predolgo ignorira

Zbadanje v križu, občutek otrplosti v nogi, pekoča bolečina, ki potuje vse do stopala … Za veliko ljudi to ni več samo "utrujen hrbet", temveč znak, da se je v hrbtenici zgodila resnejša sprememba. Ena najpogostejših težav, ki povzroča specifične bolečine v križu, je hernija diska – stanje, ki lahko občutno zmanjša kakovost življenja, če se ga ne obravnava pravočasno in strokovno.

Hernija diska ali strokovno diskus hernija nastane, ko se medvretenčna ploščica – "blažilnik" med vretenci – izboči ali celo pretrga in pri tem pritisne na bližnje živčne strukture. Rezultat je močna, pogosto ostra bolečina, ki se ne ustavi v križu, temveč seva navzdol po nogi, spremljajo pa jo lahko tudi šibkost mišic in gibalne motnje – simptomi, ki jih poznamo pod skupnim imenom išias.

Hernija diska – tiha posledica sodobnega načina življenja

Diskus hernija se danes pojavlja vse pogosteje – ne samo pri športnikih, temveč tudi pri pisarniških delavcih, voznikih, učiteljih in vseh, ki večino dneva preživijo v sedečem položaju. Najpogosteje se razvije pri odraslih med 30. in 50. letom, a ni redkost niti v kasnejših letih, ko se začnejo kazati degenerativne spremembe hrbtenice.

Glavni sprožilec hernije diska je dolgotrajna obremenitev hrbtenice, ki je običajno posledica:

sedečega življenjskega sloga,

neustrezne telesne drže ter

pomanjkanja gibanja in mišične šibkosti.

Sčasoma to vodi v oslabitev medvretenčnih diskov, zmanjšano hidracijo in zmanjšano sposobnost blaženja pritiskov. Ob nepravem gibu ali dvigu bremena pa se lahko izboči disk, ki stisne živčno korenino in sproži bolečinsko reakcijo – pogosto močno in omejujočo.

V nekaterih primerih hernija diska povzroči tudi zožitev hrbteničnega kanala (spinalna stenoza), kar stanje dodatno zaplete in poveča tveganje za nevrološke motnje. Zdravljenje je v takšnih primerih še posebej pomembno, saj nezdravljena hernija lahko vodi v trajne poškodbe živcev, izgubo gibljivosti in dolgotrajno odsotnost z dela.

Hiter pregled: hernija diska Kaj je hernija diska? Izbočenje ali izstop medvretenčne ploščice iz njenega običajnega položaja z mogočim pritiskom na bližnje živčne strukture. Značilni simptomi Bolečina na področju hernije z možnim širjenjem v okončine, mravljinčenje, zmanjšana občutljivost ali mišična oslabelost. Zakaj nastane? Najpogosteje zaradi degenerativnih sprememb medvretenčnih ploščic, lahko pa tudi zaradi ponavljajočih se obremenitev, nenadnih gibov ali dolgotrajnih neugodnih položajev. Kako se diagnosticira? Klinični pregled in nevrološka ocena; po potrebi potrditev s slikovno diagnostiko, najpogosteje z magnetno resonanco (MR). Kako poteka zdravljenje? Konservativna fizioterapija z usmerjenimi vajami in postopnim obremenjevanjem; pri nevroloških izpadih ali neuspehu konservativnega zdravljenja operacija, ki ji sledi rehabilitacija. Trajanje okrevanja Od nekaj tednov do več mesecev, odvisno od velikosti hernije, simptomov in odziva na fizioterapijo ali pooperativno rehabilitacijo.

Najpogostejši vzroki za nastanek in dejavniki tveganja

Hernija diska ni nujno posledica enkratne poškodbe. Lahko gre za dolgoletno kumulacijo obremenitev, ki počasi in tiho obrabljajo strukture v hrbtenici, dokler to ne privede do kritične točke. Težava se pogosto razvija v ozadju, brez večjih opozoril, nato pa jo lahko sproži povsem običajen gib – sklon, dvig ali rotacija trupa.

Sedeč življenjski slog

Današnje delovno okolje pogosto zahteva veliko sedenja, to pa še posebej v upognjeni drži (fleksija trupa) povečuje pritisk na medvretenčne ploščice in zmanjšuje njihovo sposobnost regeneracije. Gibanje, ki je ključno za hidracijo diskov, je v tem primeru močno zmanjšano, diski pa tako postanejo manj prožni in bolj ranljivi.

Pomanjkanje gibanja in telesne aktivnosti

Brez rednega gibanja mišice oslabijo, zlasti mišice jedra, ki sicer zagotavljajo stabilnost hrbtenici. Posledično celoten sistem izgubi oporo, zaradi česar hrbtenica prevzema več sil, ki bi jih sicer ublažile mišice.

Neustrezna tehnika dvigovanja bremen

Eden najnevarnejših gibov za medvretenčne ploščice je dvigovanje težkih predmetov z ukrivljeno hrbtenico. Tako obremenimo spodnji del hrbta – ravno tam, kjer je hernija najpogostejša. Takšni gibi lahko povzročijo nenadne poškodbe diska ali pospešijo že obstoječo degeneracijo.

Mišična šibkost in neravnovesje

Pomanjkanje moči v stabilizatorjih trupa, predvsem globokih trebušnih in hrbtnih mišic, vodi v nestabilnost hrbtenice. To pomeni, da pri vsakodnevnih gibih telo ne razporedi obremenitve enakomerno, temveč prekomerno obremeni določene strukture, med njimi tudi diske.

Degenerativne spremembe

Z leti začnejo medvretenčne ploščice izgubljati svojo elastičnost in prožnost. Postanejo dehidrirane, kar pomeni, da niso več sposobne učinkovito blažiti sil, ki delujejo na hrbtenico. Degenerirani diski se lahko znižajo ali izbočijo proti hrbteničnemu kanalu, kjer povzročajo pritisk na živce.

Degeneracija je naraven proces, vendar ga življenjski slog lahko močno pospeši. Bolj ko smo neaktivni in nepravilno obremenjujemo hrbtenico, hitreje se zgodijo degenerativne spremembe.

Preostali pomembni dejavniki tveganja

Poškodbe hrbtenice, kot so padci, prometne nesreče, sunki ali poškodbe pri nepravilnem dvigovanju bremen, lahko povzročijo akutno hernijo, še posebej, če je disk že degeneriran.

Slaba telesna drža lahko poveča lokalni pritisk na diske, kar jih z leti oslabi.

Prirojene ali pridobljene deformacije hrbtenice, kot sta skolioza ali kifoza, povzročajo nepravilno razporeditev sil, ki lahko dodatno obremenjujejo posamezne diske.

Nekateri ljudje imajo dedno manj prožne diske ali bolj občutljivo vezivno tkivo. Pri njih je preprečevanje in zgodnje ukrepanje še posebej pomembno.

Kaj se dogaja v telesu pri herniji diska?

Hrbtenica daje telesu oporo, omogoča gibanje in varuje hrbtenjačo. Sestavljena je iz posameznih vretenc, med katerimi so medvretenčni diski, tj. mehke, elastične strukture, ki delujejo kot blažilci udarcev. Vsak disk ima zunanji čvrst obroč (anulus fibrozus) in mehko sredico (nucleus pulposus). Ta kombinacija omogoča hrbtenici, da kljubuje vsakodnevnim pritiskom.

Brez diskov bi bila hrbtenica toga in ne bi zmogli niti preprostega zasuka ali nagiba – prav diski so tiste "blazinice", ki omogočajo tridimenzionalno gibanje in hkrati varujejo živčne strukture v hrbteničnem kanalu.

Ko je disk poškodovan, celoten gibalni sistem postane ogrožen. Zato je ključnega pomena, da jih varujemo – z ustrezno vadbo, ergonomijo in rednim gibanjem.

Simptomi hernije diska

V kar 92 odstotkih primerov je prvi in najizrazitejši simptom bolečina v ledvenem delu hrbtenice, ki se lahko širi po celotnem območju križa, zadnjice in po nogi navzdol vse do prstov. Takšno stanje je znano kot išias, posledica pa je kompresija ishiadičnega živca – enega najdaljših živcev v človeškem telesu.

Simptomi se razlikujejo po intenzivnosti, trajanju in lokaciji, vendar najpogosteje vključujejo:

lokalno bolečino v križu, ki se okrepi pri dolgotrajnem sedenju ali ob gibanju,

bolečino v nogi, ki seva najpogosteje po zadnji strani stegna in vse do stopala ter

otrplost, mravljinčenje ali padec mišične moči.

Statistika kaže, da približno 60 odstotkov pacientov ob herniji diska razvije tudi nevrološke simptome, kot so motnje gibanja in oslabljena mišična moč. Ti simptomi so neposredno povezani z draženjem živcev, ki ga povzroča pritisk ali kemično vnetje zaradi izlitja vsebine poškodovanega diska.

Nevarnosti in pasti zamujene rehabilitacije Hernija diska nastane, ko izbočenje ali izpad medvretenčne ploščice povzroči mehanski pritisk na živčno korenino ali hrbtenjačne strukture. Brez pravočasne in strokovno vodene rehabilitacije se lahko akutna težava razvije v dolgotrajno in funkcionalno omejujoče stanje. Dolgotrajna kompresija živčne korenine lahko vodi v povečano živčno razdražljivost, kar podaljša trajanje bolečine in upočasni okrevanje .

. Zaradi bolečine in zaščitnega vedenja se pogosto razvijejo nepravilni gibalni vzorci, ki dodatno obremenijo ledveno hrbtenico in okoliške strukture.

in okoliške strukture. Dolgotrajna omejitev gibanja prispeva k oslabitvi stabilizatorjev trupa ter slabši sposobnosti hrbtenice za prenašanje vsakodnevnih obremenitev. Zamujena rehabilitacija pri herniji diska zato bistveno poveča tveganje za kronično bolečinsko stanje in ponavljajoče se epizode težav.

Hernija diska lahko, če ni pravilno obravnavana, vodi do spinalne stenoze, stanja, pri katerem se zoži hrbtenični kanal, kar dodatno stiska živčne strukture. Dolgoročno se zaradi tega začnejo obrabljati tudi fasetni sklepi hrbtenice, pojavijo se kostni izrastki in posledično osteoartroza hrbtenice.

Če se simptomi hernije diska ponavljajo, stopnjujejo ali ne izginejo v nekaj dneh, je to znak, da telo potrebuje strokovno obravnavo. Specialisti fizioterapije ocenijo stanje, opravijo funkcionalni pregled in pripravijo individualni rehabilitacijski program, ki bo ciljno naslovil vašo težavo. Ključno je tudi, da se pacient v procesu izobrazi o svojem stanju, saj je to pomemben del uspešnega zdravljenja.

Ločimo več vrst hernij diska

Diskus hernija se lahko pojavi kjerkoli vzdolž hrbtenice, vendar je ta glede na anatomsko območje razdeljena na tri osnovne tipe: ledveno, hernijo v prsnem predelu hrbtenice in hernijo v vratnem predelu hrbtenice. Zadnja je z vidika rehabilitacije najkompleksnejša, visoko tveganje nosijo tudi kirurški posegi na predelu sedmih vratnih vretenc.

Diskus hernija ni vedno enaka – glede na napredovanje sprememb na medvretenčni ploščici ločimo štiri različna stanja:

protruzija diska, ko jedro diska prebije vezivni obroč, ne da bi ta počil,

ekstruzija diska, ko je vezivni obroč predrt in jedro zdrsne v epiduralni prostor,

prolaps diska, ko jedro predre skoraj celoten obroč, zadržujejo ga le še zunanja vlakna,

sekvestracija diska, ko se herniacija loči od medvretenčnega diska.

Pomembno je vedeti, da disk ne poči nenadoma, temveč je to posledica dolgotrajnega preobremenjevanja in neustreznega življenjskega sloga. Zato ima vsak simptom svojo zgodbo, pravočasno ukrepanje pa lahko prepreči napredovanje težav.

Zdravljenje hernije diska ne pomeni le lajšanja bolečine

Gre za odpravo vzrokov, zaradi katerih se je stanje sploh zgodilo. Sodobna rehabilitacija zato ne temelji na mirovanju ali hitri operaciji, ampak na ciljni fizioterapiji in individualizirani vadbi, ki odpravljata mišično šibkost, nepravilne gibalne vzorce, napačno obremenjevanje hrbtenice ter slabo držo in gibljivost.

Celostna obravnava pacienta – od fizioterapije do kineziološke vadbe – se je izkazala za najučinkovitejšo pri dolgoročni odpravi simptomov. Ob ustreznem strokovnem vodenju se možnost, da bo pacient potreboval operacijo, zmanjša na manj kot pet odstotkov.

Najpomembnejše pri vsem tem pa je, komu zaupamo svoje telo. Rehabilitacija hernije ni nekaj, kar lahko opravimo sami ali na hitro – zahteva strokovnost, izkušnje in prilagoditev posamezniku. Ko izberemo pravi pristop, pa ni mogoče samo zmanjšati bolečine, temveč je mogoče popolnoma obnoviti funkcionalnost hrbtenice in se brezskrbno vrniti v vsakdan.

Zakaj je vadba učinkovitejša od operacije? Čeprav je bolečina, ki spremlja hernijo diska, pogosto zelo intenzivna in neprijetna, sodobna znanost in rehabilitacijska praksa jasno kažeta, da se stanje v večini primerov uspešno zdravi brez operacije. Ključ do okrevanja je kakovostna, strokovno vodena in individualizirana vadba, ki naslavlja tako simptome kot tudi dejanske vzroke za nastanek poškodbe.

Konservativni pristop – v večini primerov prva izbira

Rehabilitacija hernije diska se danes najpogosteje izvaja po konservativni poti. To pomeni kombinacijo strokovne vadbe, usmerjene v stabilizacijo in krepitev mišic trupa, mobilizacije hrbtenice, s katero se izboljša gibljivost in zmanjša pritisk na živce ter po potrebi podpre z blažjimi protivnetnimi zdravili.

Ta pristop se izkazuje za izjemno uspešnega, saj z ustreznim vadbenim programom okreva kar 60–90 odstotkov pacientov brez potrebe po kirurškem posegu.

Bolečina v hrbtu pa ni vedno odraz resnosti poškodbe. Včasih so diski že degenerirani, a ne povzročajo bolečin, in obratno – izrazita bolečina lahko obstaja, tudi če slike še ne kažejo hujših sprememb. Zato je individualna obravnava nujna, saj vsak primer zahteva prilagojen terapevtski pristop.

Kdaj je potrebna operacija hernije diska?

Čeprav je operacija lahko učinkovit način za hitro lajšanje simptomov, se zanjo odločajo le v izjemnih primerih. Statistično gledano predstavlja kirurško zdravljenje rešitev za manj kot pet odstotkov vseh primerov hernije diska.

Operacija se priporoča v primerih padajočega stopala, sindroma cauda equina ter pri urinski in blatni inkontinenci. Vendar pa operacija ne odpravi vzroka, ki je pripeljal do hernije. Zato je po operaciji potrebna tudi rehabilitacija, ki pomaga preprečevati, da bi se težave spet ponovile.

Kirurški posegi pri herniji diska:

Najpogostejša operacija je evakuacija hernije diska, pri kateri se odstrani del medvretenčne ploščice, ki pritiska na živec. Poseg je minimalno invaziven in ohranja strukturo diska.

Pri dekompresiji hrbteničnega kanala gre lahko za odstranitev več struktur, ki povzročajo spinalno stenozo. Mogoča je oslabitev hrbtnih mišic zaradi poškodbe mišice multifidus.

Zatrditev ledvene hrbtenice oz. spondilodeza (spinalna fuzija) je poseg, pri katerem z vijaki in umetno kostjo stabilizirajo hrbtenico na primarni ravni. Okrevanje je dolgotrajno, rehabilitacija pa lahko zamaknjena.

ALIF je kirurški poseg, pri katerem se zatrdi ledveno-križni prehod skozi anteriorni pristop. Poseg je nizko invaziven in okrevanje običajno hitrejše. Poseg pomaga pri izboljšanju drže in sprostitvi bolečine.

Specialna rehabilitacija: od bolečine do gibanja brez strahu

Veliko ljudi povezuje hernijo diska z enim nenadnim gibom, zaradi katerega jih je "uščipnilo v hrbtu". V resnici pa je to posledica degeneracije hrbtenice, ki je v telesu tiho prisotna že dlje časa. Vzrok za močne bolečine so običajno asimptomatske izbokline diskov, ki so zaradi slabe mišične podpore in nepravilne drže z leti postajale vse izrazitejše, dokler niso povzročile pritiska na živčne strukture.

V nasprotju z nekaterimi prepričanji daljše mirovanje in neaktivnost nista učinkoviti strategiji za zdravljenje hernije diska. Prav nasprotno, stanje lahko celo poslabšata. Ko mišice, ki podpirajo hrbtenico, oslabijo zaradi neaktivnosti, postane hrbtenica nestabilna, poveča se pritisk na medvretenčne ploščice in živčne strukture, kar vodi v še več bolečin.

Rešitev je torej aktivna rehabilitacija, ki mora biti individualno načrtovana in strokovno vodena. Cilji so postopno vračanje moči mišicam, boljša stabilnost trupa in razbremenitev hrbtenice.

Včasih se hernija diska razvije brez izrazite bolečine. Takšno stanje imenujemo asimptomatska hernija diska, pri kateri so spremembe na disku že prisotne, a še ne povzročajo izrazitih simptomov. Hernija diska v tem primeru ostaja neopažena, dokler se ne zgodi "kritična točka", ko se pojavijo hude bolečine ali nevrološki znaki.

Tveganje za zaplete je posebej visoko pri posameznikih, ki večino dneva preživijo sede, imajo šibke mišice jedra ali ne uporabljajo pravilne tehnike pri vsakodnevnih fizičnih opravilih.

Štiri faze specialne rehabilitacije za odpravo bolečine in odpravljanje vzrokov

V kliniki Medicofit se rehabilitacija hernije diska izvaja po natančno strukturiranem programu. Gre za sistematičen pristop, ki temelji na sodobni znanstveni praksi in individualni prilagoditvi vsakemu pacientu. Program obravnava tako simptome kot dejanske vzroke nastanka težav – kar omogoča dolgoročno rešitev, ne le kratkotrajno olajšanje.

Prva faza rehabilitacije je usmerjena predvsem v lajšanje bolečin in vzpostavljanje začetne stabilnosti v ledvenem delu hrbtenice, poteka pa v kombinaciji s specialno fizioterapijo.

V drugi fazi se pozornost preusmeri v učenje pravilnih gibalnih vzorcev. Cilj je vzpostaviti optimalno mobilnost medenice in izboljšati njeno kontrolo v različnih naravnih in tudi kompenzacijskih položajih.

Tretja faza je usmerjena v povečanje vzdržljivosti globokih trebušnih mišic, stranskih stabilizatorjev trupa in hrbtnih mišic. Vključuje osnovne vaje za moč.

V četrti fazi se rehabilitacija osredotoči na integracijo gibanja v realne življenjske položaje. Vaje postanejo kompleksnejše, z njimi pa se razvijajo mišična moč, koordinacija, gibljivost in stabilnost v gibalnih vzorcih, ki jih pacient potrebuje pri vsakodnevnih opravilih. Cilj je, da se pacient samozavestno in brez bolečin vrne v svoj vsakdan ter dolgoročno ohranja zdravje hrbtenice.

Samopomoč pri herniji diska Redno gibanje Redno gibanje (npr. hoja) za spodbujanje prekrvavitve, zmanjšanje mišične napetosti in preprečevanje poslabšanja simptomov. Razbremenilni položaji Razbremenilni položaji hrbtenice (ležanje na hrbtu s pokrčenimi koleni ali na boku z blazino med koleni) za zmanjšanje pritiska na živčne strukture. Mobilizacijske vaje Nežne mobilizacijske vaje za ohranjanje gibljivosti ledvene hrbtenice, zmanjšanje togosti in postopno umirjanje bolečine. Lokalna termoterapija Lokalna uporaba toplote za zmanjšanje mišične napetosti in lajšanje bolečin. Prilagoditev obremenitev Začasno omejevanje dvigovanja težjih bremen, dolgotrajnega sedenja in sunkovitih rotacij trupa za zmanjšanje intradiskalnega pritiska.

Rehabilitacija ni le prehodna rešitev, temveč dolgoročna strategija. Po intenzivnem obdobju od treh do šestih mesecev naj bi postala del življenjskega sloga pacienta s poudarkom na ohranjanju moči mišic trupa, redni telesni aktivnosti, ergonomskih prilagoditvah na delovnem mestu, izobraževanju o pravilnih tehnikah dvigovanja bremen in učenju ustreznega pritiska v trebušni votlini.

Tveganja zamujene ali neustrezne rehabilitacije

Zamujena ali neustrezna rehabilitacija hernije diska lahko povzroči mišično šibkost in s tem večjo nestabilnost hrbtenice, kar poveča tveganje za nove poškodbe. Poleg tega se pogosto poveča pritisk na živčne korenine, kar lahko vodi do trajnih nevroloških okvar in izgube funkcije.

Ali ste vedeli? V Sloveniji se letno izvede okoli 2.800 operacij hernije diska, a več kot polovico bi jih bilo mogoče preprečiti s pravočasno vadbeno rehabilitacijo. Operacija sicer lahko ublaži simptome, ne odpravi pa vzrokov – zato je po vsakem posegu nujna fizioterapevtska obravnava, da preprečimo ponovitve.

Tveganje za operativni poseg se občutno poveča, skupaj z zapleti, ki jih prinaša okrevanje po kirurškem zdravljenju. Neustrezna rehabilitacija lahko dolgoročno vodi v kronične bolečine, gibalne omejitve in zmanjšano kakovost življenja.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja hernije diska Zaradi bolečin v desni nogi je kliniko Medicofit obiskal 47-letni Davor. Gospod je po poklicu avtoličar, bolečine pa so mu v zadnjem času onemogočale opravljanje dela. Težave so se prvič pojavile pred enim letom, najprej z bolečino v ledvenem predelu, ki se je nato razširila v levo nogo, nato pa še v desno. Področje najbolj intenzivne bolečine so bila meča. Ob obisku diagnostične terapije je bila prisotna bolečina le v desnem spodnjem udu, občasno pa se je pojavljalo tudi mravljinčenje. Gospod je že pred pol leta opravil MR-preiskavo, ki je razkrila hernijo diska na področju med vretenci L3-L4 in L4-L5. Med kliničnim pregledom je fizioterapevt ugotovil prisotnost bolečinske intolerance gibanja v smeri zaklona hrbtenice, kot tudi rotacij, še posebej v desno stran. Kot pozitivna sta se izkazala Lasague in Slump test, medtem ko palpacija lumbalnega področja ni razkrila dodatnih težav. Specialist je gospodu predlagal celostno 15-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje, ki je uvodoma zajemalo obravnavo aktualne simptomatike z najnovejšimi tehnološkimi instrumenti – TECAR Wintecare, Summus laser, udarni valovi EMS DolorClast v kombinaciji z manualno terapijo za izboljšanje gibljivosti in terapevtsko vadbo. Intenziteta simptomov se je zmanjšala že po štirih terapijah. Takrat je gospod prvič poročal o občutku sproščenosti v desni nogi, saj tisti dan (po dolgem času) ni občutil nobene bolečine ali mravljinčenja. Pomembno vlogo v zdravljenju je imela tudi kineziološka vadba. Druga (kineziološka) faza zdravljenja je temeljila na specialni vadbi za krepitev globokih stabilizatorjev trupa, izboljšanje gibljivosti in proprioceptivnih sposobnosti ter postopni normalizaciji vsakodnevnih gibanj. Gospod je odlično napredoval in ob koncu zdravljenja poročal o popolni odpravi bolečin. Gospod Davor je ob koncu terapij izrazil zadovoljstvo z rezultati rehabilitacije in izrazil željo, da se vključi v program dolgotrajne vadbe za ohranjanje zdravja in moči hrbtenice.

Katere vaje pomagajo pri rehabilitaciji hernije diska?

Pri okrevanju po herniji diska imajo pomembno vlogo vaje, ki krepijo in stabilizirajo trup. Poudarek je na vajah za izteg trupa, ustvarjanje ustreznega pritiska v trebušni votlini ter splošni stabilizaciji jedra. Učinkovite so tudi antirotacijske in poldinamične vaje v položajih plankov.

Vsako vadbo je treba izvajati premišljeno. V primeru vztrajnih bolečin ali negotovosti glede izvedbe se je priporočljivo obrniti na usposobljenega fizioterapevta. Napačna izvedba vaj lahko stanje namreč poslabša, zato je strokovno vodenje ključ do varne in učinkovite rehabilitacije.

