Bolečine v hrbtu so lahko posledica nepravilne telesne drže – preverite, kako izboljšati telesno držo in odpraviti bolečine v hrbtu za vedno

Ko v Google brskalnik vpišete besedne zveze "fizioterapija za držo", "fizioterapija", "korekcija drže" ali "pravilna drža", se nam pojavi vrsta zadetkov z nasveti o pravilni drži, o tem, kako jo popravljamo, kako se izognemo bolečinam in kakšni pripomočki nam pri tem lahko pomagajo. Marsikdo bi ob tem zamahnil z roko in sam pri sebi rekel: "Ah, pa saj to vse že vem." Nasveti o pravilni drži ter pravilnem rokovanju z bremeni so se tako usidrali v našo zavest, da najbrž ni človeka, ki ob vprašanju, kako pravilno stati, sedeti ali dvigniti težko breme, ne bi nakazal vzravnave hrbtenice. Vprašati pa se moramo, kako bomo zares dolgoročno odpravili naše bolečine v hrbtu in ali je vzravnana hrbtenica zares pomembna.

Fizioterapija za telesno držo je vse bolj iskana, saj je problematika dolgoročnih rešitev za bolečine v hrbtu kompleksna, mišično-skeletna obolenja pa naraščajo, trend naraščanja se bo po predvidevanjih še nadaljeval. V Evropi kar 40 % vseh poklicnih obolenj predstavljajo mišično-skeletne okvare, ki imajo za posledico bolečine hrbtenice.

Sedenje ima negativne učinke na telesno držo in posameznika, ker mu znižuje kvaliteto življenja, pogosto na račun bolečin v hrbtu. Na drugi strani pa so prisotni tudi ekonomski problemi zaradi povečanih bolniških odsotnosti na delovnem mestu in povečanih potreb po zdravstveni oskrbi zaradi bolečin v hrbtu (3).

Fizioterapija za bolečine v hrbtu nima enakega recepta za vse

Učenje o tehnikah rokovanja z bremeni je za dolgoročno odpravljanje bolečin v hrbtu ključno. Kombinirane specialne vaje za korekcijo telesne drže na račun povečanja kapacitet vzdržljivosti v moči glavnih mišičnih skupin so smiselne. A glede na znane podatke, ki jih imamo, je zavajajoče podajati informacije, da bo zgolj dvigovanje bremen z bolj nevtralno, ravno in togo hrbtenico avtomatsko zmanjšalo tveganja za nastanek bolečine v hrbtu.

Ključna je individualno usmerjena fizioterapija. Vaje za pravilno držo morajo biti individualno načrtovane, a vedno usmerjene v pridobivanje največje možne mere obremenilne kapacitete hrbtenice glede na zmožnosti posameznika v različnih položajih hrbtenice. Posameznik z bolečinami v hrbtu mora pridobiti tudi optimalne stopnje mobilnosti hrbtenice.

Kako pravilno rokovati z bremeni na delovnem mestu?

Fizioterapija v kliniki Medicofit se med drugim osredotoča na učenje pravilnega rokovanja z bremeni, npr. pri dvigovanju in prenašanju. Pogosto je nepravilno izveden gib dovolj za zagon močne bolečine, zato je nujno, da se ob izboljšanju obremenilnih kapacitet hrbtenice priučimo tudi tehnik pravilnega prenašanja bremen.

Zavedati se moramo, da se ob povečevanju mišično-skeletnih obolenj na delovnem mestu, npr. bolečinah v hrbtu, postavlja vprašanje, kakšna je pravilna fizioterapija za kakovostno dolgoročno rešitev? Kako fizioterapijo prilagoditi posameznikom glede na delovno mesto, da bi se začeli kot družba učinkoviteje spopadati z naraščajočimi obolenji.

Učinkovita fizioterapija

Pogosto so fizioterapije preveč generalizirane, kar pomeni, da uporabljajo splošne protokole zdravljenja za bolečine v hrbtu, ki se ne razlikujejo bistveno od pacienta do pacienta. Sodobna fizioterapija, ki jo kot prvi v Sloveniji izvajajo v kliniki Medicofit, izmeri obremenilne kapacitete hrbtenice posameznika v različnih položajih in razvija rezistenco v smeri, ki je potrebna za posameznika.

Pogosto je fizioterapija tudi preveč pasivna, kar pomeni, da je akutna faza za odpravljanje bolečine izvedena dobro, za tem pa ni aktivne fizioterapije za povečanje moči glavnih funkcijskih gibalnih vzorcev hrbtenice in tehnike učenja pravilnega rokovanja z bremeni.

5 razlogov, zakaj fizioterapija za bolečine v hrbtu, ki so posledica slabe telesne drže, pogosto ni učinkovita Pri bolečinah v križu je treba celotno hrbtenico obravnavati celovito. Izvajajo se le vaje za krepitev sprednje (anteriorne) strani mišičnih stabilizatorjev hrbtenice, mišice, ki delujejo v smeri antirotacije hrbtenice, pa so povsem netargetirane. Taka hrbtenica ima izredno slabo stabilizacijo pri lateralnih obremenitvah, na primer pri nošenju vrečke iz trgovine. Fizioterapija je izključno pasivna, izvede se nekaj terapij z instrumenti, ponavadi elektro terapija, laser terapija ali ultrazvočna terapijo, medtem ko progresivne vadbe za povečanje obremenilne kapacitete hrbtenice fizioterapevt ne izvede ali pa to stori v manjši meri. Fizioterapija in kineziologija pogosto zelo laično domnevata, da je vzrok slabe drže v prsni in vratni hrbtenici direkten vzrok slabe mišične moči teh segmentov, v resnici pa lahko gre za prilagoditev na nekatera druga stanja, kot so na primer obraba fasetnih sklepov, spinalna stenoza, artroza hrbtenice, tudi diskus hernija, piriformis sindrom ali išias. Fizioterapija in kineziologija ne izvedeta končnega učenja pravilnih vaj, ki so individualno prilagojene stanju pacienta. V kliniki Medicofit pogosto učijo različne variacije lateralne stabilizacije hrbtenice, pravilne vaje v primeru hude akutne bolečine in vaje za vzdrževanje mišične moči ekstenzorjev hrbtenice.

Življenje se ne dogaja le v območju popolnoma ravne hrbtenice

Pogost razlog, zakaj fizioterapija ni uspešna v dolgoročnem odpravljanju bolečin v hrbtu, ki so posledica slabe telesne drže, je, da terapevti izvajajo vaje le v šolskih, torej pravilnih legah hrbtenice. V resnici večino gibov opravimo v različnih položajih hrbtenice, ki niso povsem ravni zato morata fizioterapija in kineziologija graditi moč hrbtenice tudi v neravnih položajih.

V kliniki Medicofit se skladno s sodobnimi smernicami fizioterapije ravnajo po načelu obremenjevanja rotacij in fleksij hrbtenice. Laična znanost nas uči, da rotacije in fleksije hrbtenice nista zdravi smeri obremenjevanja hrbtenice, v resnici pa gre za naravne položaje, na katere je treba hrbtenico pripraviti. Le 5 % fizioterapevtov je v letu 2020 izvajalo krepitev fleksije hrbtenice, je pokazala raziskava, ki so jo opravili v Avstriji na vzorcu 450 fizioterapevtov. V kliniki Medicofit dosegajo nadpovprečne rezultate s krepitvijo hrbtenice v fleksijskih in rotacijskih položajih.

Življenje se ne dogaja le v območju ravne, toge ali nevtralne hrbtenice. Pomislimo na pobiranje svinčnika s tal, kako si obuvamo nogavice ali zavezujemo vezalke, kako nosimo vreče iz trgovine in nas ob tem nagne rahlo v stran. Pa vendar je v splošni populaciji prisoten strah pred upogibanjem, odklanjanjem in rotiranjem hrbtenice. V resnici mora biti hrbtenica na tako gibanje pripravljena, po močnejših bolečinah v hrbtu pa mora biti taka priprava specialna in progresirana zelo metodično, da ne pride do novih močnih zagonov simptomov.

V kliniki Medicofit pravijo, da če trenirate hrbtenico le v položajih z ravno držo, boste boljši in močnejši le v položajih z ravno držo hrbtenice – teh položajav v vsakdanjem življenju ni veliko.

Nemogoče in skrajno nepraktično se je v življenju izogibati prav vsem situacijam, ko bomo morali hrbtenico upogniti, jo usločiti, odkloniti in se zarotirati, medtem ko bomo prenašali ali nosili kakšno (relativno) težko stvar. Zamislimo si mamico z dojenčkom, ki tehta približno osem kilogramov in se že plazi. Sodobna fizioterapija in kineziologija morata delovati v smeri prilagoditve hrbtenice vsem takim naravnim obremenitvam, tudi ko gre za starejšo populacijo.

Cilj fizioterapije je posameznika pripraviti do njegovega optimalnega telesnega funkcioniranja

Tehnika dviganja bremen zares lahko pripomore k nastanku bolečine ali poškodbe in pomembno je, da se učimo pravilnega rokovanja z bremeni ter si delovno okolje s pripomočki kar najbolje prilagodimo, vendar pa moramo pred tem ob pojavu bolečin v hrbtu opraviti specialno fizioterapijo.

Klinika Medicofit bolečine v hrbtu, ki so posledica slabe telesne drže, obravnava večfazno Faza 1 pravilne fizioterapije za bolečine v hrbtu zaradi slabe telesne drže V prvi fazi se locira izvore bolečinske reakcije, ki se jih neposredno targetira s sodobno Tecar, Laser in HiTop terapijo. Faza 2 pravilne fizioterapije za bolečine v hrbtu zaradi slabe telesne drže V drugi fazi se izvede osnovna stabilizacija bolečih predelov z vajami v antifleksiji, antiekstenziji, antirotaciji in antilaterofleksiji. Faza 3 pravilne fizioterapije za bolečine v hrbtu zaradi slabe telesne drže V tretji fazi se že izbere manj intenzivne vaje, ki targetirajo hrbtenico celostno skozi vzorce za razvoj mobilnosti in osnove koncentrične moči v funkcionalnih vzorcih. Faza 4 pravilne fizioterapije za bolečine v hrbtu zaradi slabe telesne drže V četrti fazi izvedemo postopno pridobivanje vzdržljivosti v moči večjih mišičnih skupin hrbta skozi nošenje težjih bremen, počepanje in tudi izvajanje obremenitve v fleksijskih in rotacijskih gibanjih. Faza 5 pravilne fizioterapije za bolečine v hrbtu zaradi slabe telesne drže V peti fazi izvedemo končno testno baterijo s provokativnimi vzorci in pacienta podučimo s tehnikami kineziologije oz. kinezioterapije, kako ravnati v prihodnosti v primeru novega akutnega zagona bolečin v hrbtu oz. kako vzdrževati ravno in nebolečo hrbtenico.

Fizioterapija za pravilno držo naj telo pripravlja na obremenitve v vsakdanjem življenju

Namesto da smo v nemilosti prepuščeni življenjskim situacijam, ki so nepredvidljive, fizioterapija klinike Medicofit meni, da je veliko boljša rešitev, da telo v kontroliranih pogojih pod nadzorom, počasi in postopoma pripravljamo na različne obremenitve in položaje, ki smo jim izpostavljeni v vsakdanjem življenju.

Ko pride do tveganj za bolečino v hrbtu in poškodb pri dvigovanju, tako mogoče ni najbolj ključno to, kako dvignemo, ampak ali smo za dvig pripravljeni tako s fiziološkega kot psihološkega vidika (1). Do poškodb in bolečin namreč prihaja, ko so posamezniki oslabljeni ter ne dovolj dobro kondicijsko pripravljeni na obremenitve, ki nanje neizogibno vplivajo v vsakdanjem življenju (2).

Ni vse za vsakogar – tu nastopi kineziologija za držo

Pred pričetkom vsakega programa zdravljenja hrbtenice je treba izvesti diagnostiko, ki poda smernice za izvajanje tehnik fizioterapije in kasneje kineziologije. Pred pričetkom vsakega programa fizioterapije mora biti izveden fizioterapevtski pregled, kjer se natančno spozna delovanje vašega telesa, vaše mišično-skeletne specifikacije ter vaša področja tveganja. Ob tem poudarjamo, da se zavedamo, da imajo nekateri ljudje že prisotne poškodbe ali obolenja ter s tem omejitve, kar se tiče obsega gibanja in dovoljenih obremenitev. Te je treba upoštevati in se jim prilagoditi.

Pravilna individualno prilagojena fizioterapija je izjemnega pomena za vsakogar izmed nas, ki se bo srečal z bolečinami v hrbtu. Verjamemo, da se pandemiji bolečin v hrbtu lahko zoperstavimo z aktivno usmerjeno fizioterapijo in kineziologijo, ki hrbtenico pripravljata na celoteni spekter obremenitev, tudi na upogibanje, rotiranje in odklanjanje hrbtenice.

V primeru slabe telesne drže obstaja tveganje za pojav bolečine v hrbtu, ki jo lahko izzove upogibanje in rotiranje hrbtenice, zato je pomembno, da korekcija telesne drže poteka sočasno z aktivno fizioterapijo za celotno hrbtenico.

V kliniki Medicofit verjamemo, da si vsak posameznik zasluži gibanje in življenje brez bolečin, zato je naše poslanstvo, da ljudem pomagamo s pravilno fizioterapijo, ki jih bo pripravila na svobodno in neobremenjeno gibanje.

