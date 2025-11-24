Oven

Nekdo vas bo skušal vpeljati v nek posel, na katerega pa se ne spoznate. Pazite se lahkovernosti in pohlepa, saj za njiju utegnete plačati visoko ceno. Ostanite v poznanih krogih in na znanih poteh, saj se boste le tako lahko izognili izgubi. V zasebnosti pa boste morali malenkost tvegati.

Bik

Danes bo idealen čas, da spregovorite in ozračje očistite vseh zamer, ki že nekaj časa vladajo med vami in ljudmi v vaši bližini. Osebne zadeve bodo glavna tema pogovora. Čas bo pravi, da spregovorite o temi, ki vas je držala nazaj tako dolgo. Le tako boste dosegli harmonijo in notranji mir.

Dvojčka

V svojem poklicu že dalj časa bijete boj za obstanek. Tudi danes bodite previdni in natančni pri opravljanju svojega poslanstva. Težite k popolnosti in ničesar ne naredite polovično. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih.

Rak

O nečem se boste morali posvetovati in pri tem vam bo lahko pomagal le nekdo, ki gleda na stvari bolj optimistično in oddaljeno. Nakazuje se nova poslovna priložnost. Denarja vam zagotovo ne bo primanjkovalo, tako da se lahko odločite tudi za kakšen večji nakup. Počutje bo odlično.

Lev

Vaše navdušenje in notranji zagon za življenje bosta zelo visoko. To bo pozitiven čas, ko boste vaša čustva izražali odprto. Skozi ves dan boste zainteresirani za svet, razmerja bodo razburljiva in harmonična. Dobra volja in nasmešek vas bosta lahko popeljala do nepozabnih trenutkov z osebo, ki vam je všeč.

Devica

Dan bo lahko prinesel določeno napetost, ki pa se bo do konca dneva postopno ohladila. Pričakujete lahko spremembe v odnosu in te vam bodo prinesle zanimivo potovanje. Obdobje nemira in nezadovoljstva bo kratko, a bo pustilo določene sledi. Prepustite se skupnim sanjam in načrtom.

Tehtnica

Pogum in odločnost vam bosta omogočila, da boste uresničili marsikateri načrt, ki se vam je še pred kratkim zdel nemogoča misija. Ob načrtovanju se poskušajte postaviti v kožo drugih. Izkoristite današnji dan in del zasluženega denarja naložite za slabše čase. Vezani boste čutili, da se vaše razmerje izboljšuje.

Škorpijon

Danes lahko pričakujete povečan navdih in intuicijo. Prvega izkoristite v službi, saj bo vaša glava polna uresničljivih idej, intuiciji pa prisluhnite na zasebnem področju. Še posebej, če so se v partnerstvu pojavile težave, jih boste težko razrešili le s pomočjo razuma. Prisluhnite srcu.

Strelec

Ne ukvarjajte se s starimi zamerami, saj jih boste le še poglobili. Raje se posvetite tistim, ki jih imate radi, saj se boste v njihovi družbi lahko ponovno sprostili. V službi vas čaka naporen dan, saj vam bo nekdo nenehno govoril, kaj vse pričakuje od vas. Delajte, kot mislite, da je prav.

Kozorog

Danes boste zelo ustvarjalni, zato bo današnji dan več kot odličen za načrtovanje in razvoj. Če se ne boste pravočasno lotili dela, pa počasi ne boste mogli več slediti vsem obveznostim, ki vas bodo napadale z vseh možnih strani. Na zasebnem področju vas bo preganjala neka odločitev.

Vodnar

Danes boste popolnoma nemotivirani za delo, saj boste nenehno razmišljali le o postelji in počitku. Vse obveznosti vam bodo odveč, kar bo sprožilo kar nekaj nezadovoljstva med sodelavci. Če boste tudi v prihodnje pokazali tako malo zanimanja za delo, lahko izgubite pridobljeno mesto.

Ribi

Nesporazumi z vašo okolico se bodo kar vrstili. Doma že dolgo niste zadovoljni s stanjem in veliko stvari je, ki vas bodo danes še posebno motile. Če se boste odločili izboljšati finančni položaj, boste morali nekaj spremeniti in se nečemu odpovedati. Samski se boste naveličali laskanja nekomu, ki vas sploh ne opazi.