Avtor:
R. P.

Sobota,
13. 12. 2025,
12.12

Osveženo pred

5 minut

0,03

tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League angleško prvenstvo Jaka Bijol Leeds United Aston Villa Newcastle United Chelsea Liverpool Arsenal Manchester City Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško

Sobota, 13. 12. 2025, 12.12

5 minut

Angleško prvenstvo, 16. krog

Kakšna smola Benjamina Šeška!

Avtor:
R. P.

Benjamin Šeško Manchester United | Bi se lahko Benjamin Šeško na zelenico vrnil že v ponedeljek? | Foto Reuters

Bi se lahko Benjamin Šeško na zelenico vrnil že v ponedeljek?

Foto: Reuters

Na Otoku bo v 16. krogu angleškega prvenstva pestro že danes, ko bodo vodilni Arsenal, branilec naslova Liverpoola in svetovni prvak Chelsea skušali izkoristiti prednost domačega igrišča. Na Anfieldu bodo oči uprte zlasti v nezadovoljnega Mohameda Salaha. Najbližja zasledovalca topničarjev, Manchester City in Aston Villa, se bosta v nedeljo mudila v Londonu. Tam odhaja tudi Jaka Bijol z Leeds Unitedom, saj bo gostoval pri Brentfordu. Kdaj pa se bo na zelenice vrnil Benjamin Šeško? Nazadnje je zaigral v začetku novembra, nato pa na gostovanju pri Tottenhamu staknil poškodbo kolena. Bi se lahko na igrišča vrnil v ponedeljek in zaigral na Old Traffordu proti Bournemouthu? Poškodba je malodane odpravljena, kar je potrdil tudi trener Ruben Amorim, žal pa jo je 22-letnemu Posavcu zagodla nova težava. Zastrupitev s hrano.

Sobota, 13. december:

Mohamed Salah
Sportal Konec idile pri Liverpoolu, Salahu je prekipelo

Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško po poškodbi kolena, ki jo je staknil pred dobrim mesecem dni na gostovanju pri Tottenhamu, še ni zaigral na Otoku. V zadnjem obdobju ni manjkalo neuradnih napovedi o tem, da bi se lahko vrnil na igrišče sredi decembra, najverjetneje že na domači tekmi z Bournemouthom.

Ta scenarij bi bil lahko še kako uresničljiv, saj je Šeško odpravil poškodbo kolena. O tem je spregovoril tudi trener Ruben Amorim, ki bi mu pomoč slovenskega napadalca prišla še kako prav, a iz te moke, vsaj kar zadeva nastop v ponedeljek, verjetno žal ne bo kruha. Šešku je namreč znova zagodlo zdravje, tokrat ga je od igrišč oddaljila zastrupitev s hrano.

Ruben Amorim je na dobri poti, da United popelje v Evropo. Rdeči vragi na lestvici zasedajo šesto mesto. | Foto: Reuters Ruben Amorim je na dobri poti, da United popelje v Evropo. Rdeči vragi na lestvici zasedajo šesto mesto. Foto: Reuters

"Pred tekmo bomo imeli še dva treninga. Videli bomo, kako se bo Benjamin počutil," je na novinarski konferenci v petek poudaril portugalski strateg, ki želi rdeče vrage vrniti na poti stare slave. Poleg Šeška, ki je tako vprašljiv za ponedeljkov nastop, bosta pri Unitedu zanesljivo manjkala Harry Maguire in Matthijs de Ligt, dvoboj pa bo tudi v znamenju afriških legionarjev. To bo namreč še zadnja tekma, na kateri bi lahko pred odhodom na črno celino zaigrali Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui in Amad Diallo.

Bryan Mbeumo bo v prihodnjih tednih zastopal Kamerun na afriškem prvenstvu. | Foto: Reuters Bryan Mbeumo bo v prihodnjih tednih zastopal Kamerun na afriškem prvenstvu. Foto: Reuters

Kamerunec Mbeumo je prvi strelec Uniteda v tej sezoni, zaradi nastopa na afriškem pokalu narodov, ki traja od 21. decembra in 18. januarja, pa bi ga lahko v Manchestru pogrešali kar dolgo. Zato bi bila za rdeče vrage še toliko bolj dobrodošla vrnitev Šeška. Do takrat bosta pod največjim pritiskom v napadu Matheus Cunha in Joshua Zirkzee.

Angleško prvenstvo, 16. krog:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Ponedeljek, 15. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

15 – Haaland (Man City) 
11 – Thiago (Brentford)
7 – Mateta (Crystal Palace), Welbeck (Brighton)
– Foden (Manchester City), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournemouth), Mbeumo (Man United)
– Bruno Guimaraes (Newcastle), Ekitike (Liverpool), Flemming (Burnley), Neto Pedro (Chelsea), Woltemade (Newcastle)
...
Benjamin Šeško (Man United)
 Jaka Bijol (Leeds United)

tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League angleško prvenstvo Jaka Bijol Leeds United Aston Villa Newcastle United Chelsea Liverpool Arsenal Manchester City Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško
