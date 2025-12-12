Xabiju Alonsu se trese stolček, nov spodrsljaj bi bil lahko že usoden

V uvodnem dejanju 16. kroga la lige se bosta danes spopadla Real Sociedad in Girona. Jan Oblak bo z Atleticom v času sobotnega kosila pričakal Valencio, vodilna Barcelona pa bo nekaj ur pozneje na Camp Nouu gostila Osasuno. Katalonci lovijo že sedmo zaporedno zmago, s katero bi madridskemu Realu pobegnili na +7. Bele baletnike, pri katerih se zaradi skromnih rezultatov trese stolček trenerju Xabiju Alonsu, čaka v nedeljo naporno gostovanje v Baskiji proti Alavesu. Nov neuspeh bi morda že lahko poskrbel za spremembe na vročem stolčku madridskega velikana.