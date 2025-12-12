Petek, 12. 12. 2025, 13.50
47 minut
Špansko prvenstvo, 16. krog
Xabiju Alonsu se trese stolček, nov spodrsljaj bi bil lahko že usoden
V uvodnem dejanju 16. kroga la lige se bosta danes spopadla Real Sociedad in Girona. Jan Oblak bo z Atleticom v času sobotnega kosila pričakal Valencio, vodilna Barcelona pa bo nekaj ur pozneje na Camp Nouu gostila Osasuno. Katalonci lovijo že sedmo zaporedno zmago, s katero bi madridskemu Realu pobegnili na +7. Bele baletnike, pri katerih se zaradi skromnih rezultatov trese stolček trenerju Xabiju Alonsu, čaka v nedeljo naporno gostovanje v Baskiji proti Alavesu. Nov neuspeh bi morda že lahko poskrbel za spremembe na vročem stolčku madridskega velikana.
Špansko prvenstvo, 16. krog:
Petek, 12. december:
Sobota, 13. december:
Nedelja, 14. december:
Ponedeljek,15. december:
Lestvica:
Najboljši strelci:
14 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
8 – Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca)
7 – Alvarez (Atletico)
6 – Cucho Hernandez (Betis), Eyong (Levante), Mir (Elche), Moleiro (Villarreal), Yamal (Barcelona)
5 – Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), Duro (Valencia), Iglesias (Celta Vigo), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real)