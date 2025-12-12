Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
12. 12. 2025,
13.50

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jan Oblak Jan Oblak Barcelona Atletico Madrid Real Madrid La Liga špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 12. 12. 2025, 13.50

47 minut

Špansko prvenstvo, 16. krog

Xabiju Alonsu se trese stolček, nov spodrsljaj bi bil lahko že usoden

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Xabi Alonso | Foto Reuters

Foto: Reuters

V uvodnem dejanju 16. kroga la lige se bosta danes spopadla Real Sociedad in Girona. Jan Oblak bo z Atleticom v času sobotnega kosila pričakal Valencio, vodilna Barcelona pa bo nekaj ur pozneje na Camp Nouu gostila Osasuno. Katalonci lovijo že sedmo zaporedno zmago, s katero bi madridskemu Realu pobegnili na +7. Bele baletnike, pri katerih se zaradi skromnih rezultatov trese stolček trenerju Xabiju Alonsu, čaka v nedeljo naporno gostovanje v Baskiji proti Alavesu. Nov neuspeh bi morda že lahko poskrbel za spremembe na vročem stolčku madridskega velikana.

Xabi Alonso
Sportal Alarm v Madridu, trener Reala tega ni pričakoval

Špansko prvenstvo, 16. krog:

Petek, 12. december:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Ponedeljek,15. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

14 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
– Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca)
– Alvarez (Atletico)
– Cucho Hernandez (Betis), Eyong (Levante), Mir (Elche), Moleiro (Villarreal), Yamal (Barcelona)
– Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), Duro (Valencia), Iglesias (Celta Vigo), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real)

Real Madrid - Celta Vigo
Sportal Spodrsljaj Reala, Barcelona mu zdaj beži za štiri točke
Liverpool Dominik Szoboszlai
Sportal Oblakovi do preobrata, olajšanje za Liverpool, Bayern slavi 17-letnika
Jan Oblak Jan Oblak Barcelona Atletico Madrid Real Madrid La Liga špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.