Spodrsljaj Reala, Barcelona mu zdaj beži za štiri točke

Nogometaši Reala Madrida so v nedeljo na Santiagu Bernabeuu z 0:2 izgubili proti Celti iz Viga in zdaj za vodilno Barcelono, ki je v soboto na gostovanju pri Betisu zmagala s 5:3 - Ferran Torres je dosegel tri zadetke -, zaostaja štiri točke. Tretji je Villarreal, četrti pa Atletico Madrid, ki je v soboto ostal praznih rok pri Athletic Bilbauu. Jan Oblak je prejel zadetek v 85. minuti, ko ga je z mojstrskim strelom z roba kazenskega prostora ugnal Alex Berenguer.

Nogometaši Reala Madrida ov domačem državnem prvenstvu še niso prišli iz rezultatske krize. Še četrtič na zadnjih petih tekmah niso vknjižili polnega izkupička, po treh neodločenih izidih v tem obdobju so drugič v sezoni izgubili. Na domačem igrišču jih je presenetila Celta Vigo, ki je v Madridu na prvenstveni tekmi zmagala po 19 letih.

Real je bil ves čas tekme boljši in nevarnejši tekmec, a za neučinkovitost je bil kaznovan. V 53. je svoj prvi gol z lepim strelom z zunanjim delom stopala dosegel Williot Swedberg, v 63. minuti so nervozni gostitelji ostali še z igralcem manj.

Fran Garcia si je v dobri minuti zaradi dveh prekrškov prislužil predčasno pot v slačilnico, v sodnikovem dodatku je moral zaradi dveh rumenih kartonov predčasno z igrišča še Alvaro Fernandez. Številčno prednost dveh igralcev so gosti izkoristili, Swedberg je s svojim drugim golom kaznoval Realovo igro na vse ali nič.

Real zdaj za vodilno Barcelono zaostaja štiri točke, pred tretjeuvrščenim Villarrealom pa ima le še točko prednosti in tudi tekmo več.

Zmaga Barce ni bila bila pod vprašajem

Nogometaši Barcelone so v gosteh premagali Betis s 5:3. Barca je tekmo v Sevilli slabo začela in končala, a je bila v vmesnem obdobju dovolj učinkovita, da zmaga, 13. v sezoni, ni bila ogrožena. Domači so povedli v šesti minuti z golom Antonyja, a je blaugrana že do 13. po dveh golih Ferrana Torresa vodila. Še v prvem delu je v polno prvič za člansko ekipo zadel še mladi Roony Bardghji, še pred odmorom pa je za "hat trick" še enkrat zadel Torres.

Lamine Yamal je zadel na gostovanju v Sevillu v polno po strelu z bele točke. Foto: Reuters

Po petem zadetku, Lamine Yamal je bil uspešen z bele točke, je bilo v 59. minuti že 5:1. A seviljska ekipa se je izognila polomu, gostje so precej znižali ritem, kar sta v zadnjih petih minutah izkoristila Diego Llorente in Cucho Hernandez za kozmetično olepšavo poraza.

Odločitev o zmagovalcu padla v 85. minuti

V večernem derbiju dneva je pri Athleticu iz Bilbaa gostoval Jan Oblak z Atleticom. Zasedba iz prestolnice je imela rahlo premoč, ki je ni znala spremeniti v konkretno akcijo, pa tudi Oblak na drugi strani dolgo ni imel pravega dela. Pred koncem je za goste imel veliko priložnost Alexander Soerloth, a je odlično posredoval vratar Unai Simon. V nasprotnem napadu pa je nato v 85. minuti Nico Williams sijajno zaposlil Alexa Berenguerja, ki je s silovitim strelom z razdalje premagal Oblaka.

Atletico je ostal brez točk na gostovanju v Baskiji. Za vodilno Barcelono zdaj zaostaja že devet točk. Foto: Reuters

V prvi sobotni tekmi je Villarreal z 2:0 premagal Getafe; ob koncu prvega dela je zadel Tajon Buchanan, gostje so si otežili delo takoj na začetku drugega dela s prejetim rdečim kartonom Luisa Mille, prednost igralca več je nato v drugi gol spremenil George Mikautadze.

