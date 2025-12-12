Petek, 12. 12. 2025, 12.14
51 minut
Italijansko prvenstvo, 15. krog
Napoli prihaja v bližino Slovenije
V uvodnem dejanju 15. kroga serie A se bosta danes na jugu Italije pomerila Lecce in Pisa, Begićeva Parma pa bo dan pozneje pričakal Lazio. Vodilni trojec bo na delu v nedeljo. AC Milan bo gostil Sassuolo, Napoli se bo predstavil v bližini Slovenije v Vidmu pri Lovrićevem Udineseju, Inter pa v Genovi. Zadnjeuvrščena Fiorentina bo v derbiju začelja proti Veroni lovila prvo zmago v sezoni, Roma pa bo v zadnji tekmi kroga v ponedeljek gostila Como, ki v tej sezoni redko izgublja.
Italijansko prvenstvo, 15. krog:
Petek, 12. december:
Sobota, 13. december:
Nedelja, 14. december:
Ponedeljek, 15. december:
Lestvica:
Najboljši strelci:
7 - Martinez (Inter), Pulisic (Milan)
6 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
5 – Bonazzoli (Cremonese), Leao (Milan), Paz (Como), Yildiz (Juventus)
4 – Anguissa (Napoli), Berardi (Sassuolo), Bonny (Inter), Castro (Bologna), Davis (Udinese), De Bruyne (Napoli), Hojlund (Napoli), Mandragora (Fiorentina), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vardy (Cremonese), Zaniolo (Udinese)
...