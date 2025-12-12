Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
12. 12. 2025,
12.14

Sandi Lovrič Tjaš Begić Inter AC Milan Napoli serie A italijansko prvenstvo

Petek, 12. 12. 2025, 12.14

51 minut

Italijansko prvenstvo, 15. krog

Napoli prihaja v bližino Slovenije

Branilec italijanskega naslova Napoli se bo v nedeljo mudil v neposredni bližini Slovenije.

Branilec italijanskega naslova Napoli se bo v nedeljo mudil v neposredni bližini Slovenije.

Foto: Reuters

V uvodnem dejanju 15. kroga serie A se bosta danes na jugu Italije pomerila Lecce in Pisa, Begićeva Parma pa bo dan pozneje pričakal Lazio. Vodilni trojec bo na delu v nedeljo. AC Milan bo gostil Sassuolo, Napoli se bo predstavil v bližini Slovenije v Vidmu pri Lovrićevem Udineseju, Inter pa v Genovi. Zadnjeuvrščena Fiorentina bo v derbiju začelja proti Veroni lovila prvo zmago v sezoni, Roma pa bo v zadnji tekmi kroga v ponedeljek gostila Como, ki v tej sezoni redko izgublja.

Liverpool Dominik Szoboszlai
Sportal Oblakovi do preobrata, olajšanje za Liverpool, Bayern slavi 17-letnika

Italijansko prvenstvo, 15. krog:

Petek, 12. december:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Ponedeljek, 15. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

7 - Martinez (Inter), Pulisic (Milan)
– Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
5 – Bonazzoli (Cremonese), Leao (Milan), Paz (Como), Yildiz (Juventus)
– Anguissa (Napoli), Berardi (Sassuolo), Bonny (Inter), Castro (Bologna), Davis (Udinese), De Bruyne (Napoli), Hojlund (Napoli), Mandragora (Fiorentina), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vardy (Cremonese), Zaniolo (Udinese)
...

AC Milan Christian Pulisic
Sportal AC Milanu zmaga po preobratu, Lovrić in Begić med rezervisti
Sandi Lovrič Tjaš Begić Inter AC Milan Napoli serie A italijansko prvenstvo
