Napoli prihaja v bližino Slovenije

V uvodnem dejanju 15. kroga serie A se bosta danes na jugu Italije pomerila Lecce in Pisa, Begićeva Parma pa bo dan pozneje pričakal Lazio. Vodilni trojec bo na delu v nedeljo. AC Milan bo gostil Sassuolo, Napoli se bo predstavil v bližini Slovenije v Vidmu pri Lovrićevem Udineseju, Inter pa v Genovi. Zadnjeuvrščena Fiorentina bo v derbiju začelja proti Veroni lovila prvo zmago v sezoni, Roma pa bo v zadnji tekmi kroga v ponedeljek gostila Como, ki v tej sezoni redko izgublja.