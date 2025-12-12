Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
12. 12. 2025,
SP v rokometu za ženske 2025 svetovno prvenstvo

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), polfinale

Kdo v veliki finale?

francoska ženska rokometna reprezentanca | Francija se bo v polfinalu pomerila z Nemčijo. | Foto Guliverimage

Francija se bo v polfinalu pomerila z Nemčijo.

Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske bosta danes na sporedu obe polfinalni tekmi. V prvem polfinalu se bosta pomerili Francija in Nemčija, v drugem pa Nizozemska in Norveška. Finale in tekma za tretje mesto bosta na sporedu v nedeljo.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so bile najuspešnejše rokometašice iz Rusije in Norveške, ki so po štirikrat osvojile zlato kolajno. Po trikrat so zmagale Francija ter nekdanji Sovjetska zveza in Vzhodna Nemčija, po enkrat pa Madžarska, Srbija, Danska, Romunija, Nizozemska, Brazilija, Južna Koreja in nekdanja Češkoslovaška.

SP v rokometu, polfinale:

Petek, 12. december:

