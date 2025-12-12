Petek, 12. 12. 2025, 13.37
Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), polfinale
Kdo v veliki finale?
Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske bosta danes na sporedu obe polfinalni tekmi. V prvem polfinalu se bosta pomerili Francija in Nemčija, v drugem pa Nizozemska in Norveška. Finale in tekma za tretje mesto bosta na sporedu v nedeljo.
Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so bile najuspešnejše rokometašice iz Rusije in Norveške, ki so po štirikrat osvojile zlato kolajno. Po trikrat so zmagale Francija ter nekdanji Sovjetska zveza in Vzhodna Nemčija, po enkrat pa Madžarska, Srbija, Danska, Romunija, Nizozemska, Brazilija, Južna Koreja in nekdanja Češkoslovaška.
SP v rokometu, polfinale:
Petek, 12. december: