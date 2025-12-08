Ponedeljek, 8. 12. 2025, 14.00
Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), 13. dan
Francozinje in Nizozemke za prvo mesto v skupini 3
Rokometašice v skupini 3 svetovnega prvenstva igrajo pete tekme. Za prvo mesto in boljše izhodišče v četrtfinalu se na večerni tekmi ob 20.30 merijo Francozinje in Nizozemke, ki so še brez poraza. Zmagovalke v četrtfinalu čaka Madžarska, poraženke pa Danska.
V torek sledita že prvi četrtfinalni tekmi: Nemčija - Brazilija in Norveška - Črna Gora.
Četrtfinale tekme bodo devetega in 10. decembra v Dortmundu in Rotterdamu, vse odločilne tekme, obe polfinalni (12. december) ter za prvo in tretje mesto (14. december), pa bo gostila dvorana Ahoy v Rotterdamu.
