Slovenci po drami brez polfinala svetovnega prvenstva

Slovenska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu za rokometaše do 21 let na Poljskem v četrtfinalnem obračunu s 33:35 (13:19) priznala premoč Ferskim otokom. Varovanci Klemna Luzarja se tako po prvem porazu na tekmovanju podajajo v boj za mesta med petim in osmim, kjer se bodo najprej v petek udarili z Egiptom.

Uvodnih dvajset minut v Sosnowiecu je minilo v povsem enakovredni predstavi, v zadnjih desetih minutah prvega polčasa pa so na igrišču zagospodarili Ferci in povsem zasenčili varovance Klemna Luzarja. V 24. minuti so jim ušli na štiri gole (10:14), na polovici tekme pa je njihova prednost znašala šest golov (13:19).

Slovenski rokometni upi so v 40. minuti več kot prepolovili visok primanjkljaj v golih (21:23), popolnega preobrata pa niso uprizorili. Tekmeci so jim šest minut kasneje ušli na pet zadetkov (23:28). Poldrugo minuto pred koncem so Slovenci znižali na 32:34, 40 sekund pred koncem se približali na gol zaostanka (33:34), bližje pa niso mogli.

V slovenski izbrani vrsti je prednjačil Aljuš Anžič s 14 goli. Lun Ključanin in Luka Muhič sta dosegla po šest, Lucijan Korošec štiri, Vanja Dragić, Maj Jelen in Jon Turk pa po en zadetek.

Slovenci so pred četrtfinalno tekmo s Ferci dosegli pet zmag in en neodločen izid. V skupinskem delu so ugnali Urugvajce s 37:21 in Poljake z 31:21, z Norvežani pa remizirali 33:33. V glavnem delu tekmovanja so najprej premagali Avstrijce z 28:27, nato pa še Madžare s 37:31.

SP v rokometu do 21 let, četrtfinale

Četrtek, 26. junij:

