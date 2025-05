Selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Andrej Razdrh je objavil širši seznam igralcev, na katere bo računal na letošnjem evropskem prvenstvu na Slovaškem. Mlada reprezentanca se bo zbrala 29. maja v Mariboru, kjer bo opravila tudi prvi del priprav, 9. junija nato sledi odhod v pripravljalno bazo na Slovaškem.

Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, je bilo kar nekaj preglavic s sestavo ekipe, tako da na spisku ni nekaterih pomembnih nosilcev igre iz kvalifikacij.

Želja se mu ni uresničila

"Pred EP sem si želel, da se bi Slovenija na zaključnem turnirju predstavila v najmočnejši podobi in da bodo vsi najboljši fantje v tej generaciji na razpolago. Žal se to ni uresničilo, saj smo imeli smolo s poškodbami, medtem ko nam na roko niso šli niti nekateri klubi, ki računajo na naše fante ravno v terminu evropskega prvenstva," je ob predstavitvi seznama dejal Razdrh.

"V obrambni vrsti bomo pogrešali Marka Ristića in Jana Đapa, ki sta staknila hudi poškodbi. Podobne težave imamo tudi v napadu, kjer smo zaradi specifičnosti termina ostali brez Nejca Gradišarja in Davida Flakusa Bosilja. Al Ahly računa na Gradišarja na klubskem svetovnem prvenstvu, Flakus Bosilj pa ni dobil dovoljenja Real Murcie, ki se poteguje za napredovanje v višji rang tekmovanja," je Razdrh razpredal o kadrovskih težavah.

Foto: Jure Banfi

Vipotnik ni stoodstotno pripravljen

"Napad smo želeli okrepiti z Žanom Vipotnikom, z njim opravili več razgovorov na več ravneh in storili vse, kar je v naši moči, da bi bil z nami, a naposled ostali tudi brez njega, saj, kot kaže, ni stoodstotno pripravljen za tekmovalne napore," je še dodal Razdrh, ki je zaradi šolskih obveznosti ostal tudi brez Nika Grlića.

"Popolnoma verjamem v vse fante, ki so na spisku"

Kljub temu selektor zaupa poklicanim. "Popolnoma verjamem v vse fante, ki so na spisku. Prepričan sem, da si vsi želijo dokazovanja na najvišji ravni in da bodo s ponosom zastopali dres s slovenskim grbom. Jedro ekipe ostaja enako, fantje so v dobri formi, svežo in dobro konkurenco pa prinašajo tudi nekateri mlajši reprezentanti iz mladinske selekcije," je še povedal selektor, ki bo končni spisek 23 nogometašev razkril 4. junija.

Slovenija bo prvo tekmo na EP, to bo med 11. in 28. junijem, odigrala 12. junija ob 21.00 proti Nemčiji, 15. junija ob 18.00 sledi tekma z Anglijo, sklepna tekma skupinskega dela pa bo 18. junija ob 21.00 proti Češki.