Turk branil, Sešlar streljal, Slovenci do velikega remija z Anglijo

Slovenska reprezentanca do 21 let je na evropskem prvenstvu v Nitri s favorizirano Anglijo igrala neodločeno 0:0. Martin Turk je dobro branil, Svit Sešlar pa imel tudi nekaj izvrstnih strelov. Nogometaši na evropskem prvenstvu na Slovaškem so že v soboto začeli tekme drugega kroga. Najvišjo zmago je dosegla Portugalska, ki je s 5:0 premagala Poljsko. Španija, ki se je tako kot Italija že prebila v četrtfinale, je po preobratu strla Romunijo z 2:1, Francija pa z golom v sodnikovem dodatku Gruzijo s 3:2.

Euro 2025 do 21 let, 2. krog:

Nedelja, 15. junij:

Izvrsten začetek tekme za Slovenijo

Tjaš Begić Foto: Reuters Začetek tekme je bil za mlade Slovence res odličen. V deveti minuti je po podaji Tjaša Begiča Svit Sešlar z roba kazenskega prostora poskusil z atraktivnimi škarjicami, a je žoga le za malo zletela prek gola. Nogometaš Celja je imel minuto pozneje še en lep strel. V naslednji akciji je po podaji iz kota dobro streljal še Tio Cipot, a mu je z zadnjimi močmi branil James Beadle. Nadaljevanje prvega polčasa je bilo bolj mirno, prvo angleško priložnost je v 22. minuti zapravil James McAtee, ko je streljal mimo leve vratnice. Da je v res vrhunski formi, je še enkrat pokazal Sešlar. V 31. minuti je z roba kazenskega prostora sprožil močan strel, a je Beadle z izjemno obrambo žogo odbil. Martin Turk je bil v 37. minuti premagan, a je ostalo 0:0. Harvey Elliott je dobil lepo globinsko podajo, streljal je prek slovenskega vratarja, a zadel okvir vrat.

Slovenci zdržali zaključni nalet Angležev

Selektor slovenske mlade reprezentance Andrej Razdrh. Foto: Reuters Drugi polčas so bolje odprli Angleži. McAtee je dobil že v tretji minuti odlično žogo v kazenskem prostoru. Žogo je poslal proti levemu spodnjemu kotu slovenskih vrat, a se je izkazal kapetan Turk. Dve minuti pozneje pa je proti zgornjemu levemu kotu angleškega gola streljal Sešlar. Spet je bil na mestu Beadle. Ko je v 74. minuti v kazenskem prostoru padel Omari Hutchinson, so Angleži zahtevali 11-metrovko. A sodnik ni reagiral. Angliji je vse bolj tekla voda v grlo in v zadnjih 10 minutah pritisnila na slovenski gol. V sodnikovem dodatku je veliko točko Slovenije z izjemno obrambo potrdil Turk. Z glavo je streljal Jack Hinshelwood.

"Pred tekmo sem rekel, da bomo vse pustili na igrišču. Mislim, da smo to tudi pokazali. Velika točka," je v prvi izjavi za Kanal A dejal kapetan Turk. V tretjem krogu Slovence čaka obračun s Čehi, ki so z Angleži v prvem krogu izgubili z 1:3.

Španija in Italija že v četrtfinalu

Španci so že v četrtfinalu. Foto: Guliverimage Portugalci v soboto niso imeli nobenih težav s Poljaki. V prvem polčasu so praktično vsako akcijo, s katero so prišli blizu poljskih vrat, tudi končali z zadetkom, še posebej učinkoviti so bili po protinapadih. Dva gola je dosegel Geovany Quenda.

Španija se je za drugo zmago, potem ko je na prvi šele v 90. minuti premagala gostitelje, spet namučila, tokrat z Romunijo. Ta je povedla že v četrti minuti, Španija je v 26. zapravila enajstmetrovko. V končnici pa so Romuni drago plačali rdeč karton Vladislava Blanute. Le minuto pozneje je namreč Mikel Jauregizar izenačil, Roberto Jaen Fernandez pa je v 88. minuti poskrbel za popoln preobrat. Slovaki so iskali prvo zmago, a je Italija spet zmagala z minimalnim izidom 1:0, edini gol je dosegel Cesare Casadei že v sedmi minuti.

Francozi so igrali z Gruzijci, ki so EP začeli z zmago v prvem krogu. Francijo je v vodstvo popeljal Mathys Tel z bele točke v prvem delu, potem je Gruzija z zadetkoma v 76. in 84. minuti povedla, a je Francozom vsaj točko zagotovil Johann Lepenant v 89. minuti. Thierno Barry je nato v sodnikovem dodatku dosegel še en gol, ki pa po ogledu posnetka ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. A se Francozi niso predali, že v 12. minuti dodatka pa je nato Castello Lukeba dosegel zmagoviti zadetek, ta je po še enem dolgem ogledu posnetka le obveljal.

Seznam slovenske reprezentance do 21 let: Vratarji: Martin Turk (Ruch Chorzow/Pol), Žan Luk Leban (Everton/Ang), Lovro Štubljar (Domžale); Branilci: Mitja Ilenič (New York City/ZDA), Srđan Kuzmić (Viborg/Dan), Lovro Golič (Roma/Ita), Relja Obrić (Atalanta/Ita), Nino Milić (Domžale); Zvezni igralci: Tio Cipot (GAZ/Avt), Žan Jevšenak (Oliveirense/Por), Enrik Osterc (Helmond Sport/Niz), Adrian Zeljković (Spartak Trnava/Slk), Svit Sešlar (Celje), Jošt Pišek (Mura), Martin Pečar (Bravo), Marcel Lorber (Domžale), Luka Topalović (Inter/Ita), Edvin Krupić (Domžale), Sandro Jovanović (Koper); Napadalci: Tjaš Begić (Frosinone/Ita), Marko Brest (Olimpija), Dino Kojić (Olimpija), Jaka Čuber Potočnik (Köln/Nem).

Sobota, 14. junij:

Nedelja, 15. junij:

