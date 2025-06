Dino Kojić je nogometaš, na katerem bi lahko temeljil DNK Olimpije. Je mlad in uspešen, hkrati pa je tudi rojen Ljubljančan, tako da zmaje že od mladih nog doživlja drugače, bistveno bolj čustveno in strastno, od soigralcev, ki so prišli v Stožice od drugod. Po sanjski sezoni 2024/25, v kateri mu je uspelo tisto, kar je najtežje v karieri, to pa je vselej občutljiv prehod iz mladinske v člansko kategorijo, vse skupaj pa je začinil še z nastopi na Euru do 21 let na Slovaškem, se pripravlja na nov izziv. Loteva se ga skromno, brez vsakršne vzvišenosti. Točno tako, kot mu je ob odhodu svetoval nekdanji trener Victor Sanchez.

Vesel je, da se mu uresničujejo sanje. V prejšnji sezoni je najtežji prehod, kar obstaja v nogometu, opravil z odliko. Tako strokovnjaki kot tudi igralci sami vselej poudarjajo, kako zahtevno je prebroditi obdobje, ko se iz mladincev preseliš v članski nogomet. Ko se iz konkurence, v kateri vladajo golobradi mladeniči, preseliš na zelenice, kjer potekajo veliko bolj brutalne in fizično naporne bitke.

Za Dina Kojića se je začelo sanjsko. Victor Sanchez mu je hitro zaupal in ga večkrat uvrščal v udarno enajsterico, mladi Ljubljančan pa je že takoj opozoril nase. "Hvaležen sem mu, da mi je ponudil priložnost, mi zaupal in me postavil na to raven," se zahvaljuje zdaj že nekdanjemu strategu iz Španije, da ga je kot skoraj anonimnega mladeniča takoj pahnil v ogenj.

"Euro? Sreča ni bila na naši strani"

Dino Kojić si je lahko privoščil le kratek poletni počitek. Foto: R. P. Kojić je takoj pokazal, kako premore nekaj več. Med strelce se je vpisal že na krstnem nastopu v prvi ligi, ko je zatresel mrežo Primorja, vrhunec pa doživel na zdaj že znameniti evropski poslastici proti Rijeki. Takrat je v Stožicah v mreži gostov počila zeleno-bela petarda, Hrvati pa so se spraševali, kdo za vraga je 19-letni mladenič, ki jim je zatresel mrežo ter prispeval asistenco, in jim s soigralci tako kruto pokvaril evropske sanje. Tako mu je pripadla čast, da je že v prvi članski sezoni izkusil igranje v Evropi, ki je trajalo najdlje v zgodovini Olimpije.

Nastopilo je tudi obdobje nihanja, padec je sledil zlasti po neuspehu proti Borcu iz Banjaluke, ko pa je bilo najbolj potrebno, se je Kojić skupaj s soigralci znova prebudil. Zmaji so postali prvaki, sreča je bila nepopisna, za Bežigrajčana pa ni bilo počitka, saj ga je čakal še nastop na Euru do 21 let na Slovaškem. Tam je Slovenija ostala brez zadetka, osvojila pa eno točko, ravno proti poznejšemu finalistu in branilcu naslova Angliji.

"Sreča ni bila na naši strani," ostaja prepričan, da bi si zasedba Andreja Razdrha za vse, kar je prikazala na slovaških zelenicah, zaslužila več. Tako se je zanj sezona končala zelo pozno, a ga to ni prav nič motilo.

S slovensko mlado reprezentanco je na Euru do 21 let na treh tekmah osvojil eno točko. Ravno proti po imenih najbolj zvezdniški zasedbi tekmovanja, Angliji. Foto: Guliverimage

O tem, kako zelo obožuje nogomet, zgovorno priča to, kako ni bil to poletje prav nič zagrenjen, ko si je lahko po naporni klubski in reprezentančni sezoni privoščil zgolj pet dni odmora. "Če sem iskren, sem v bistvu komaj čakal, da se vrnem k Olimpiji. Rad imam nogomet, zato komaj čakam, da ga začnem znova igrati," je tako počival le pet dni. Enega izmed teh je preživel tudi na morju, šel je do Izole, drugače pa je pustil nogomet pri miru ter bil skupaj z dekletom, prijatelji in družino.

Do uspeha vodi skromnost

Novinarsko konferenco, na kateri so predstavili nove tekmovalne drese Olimpije za sezono 2025/26, je spremljal v družbi soigralca Petra Agbe. Foto: Aleš Fevžer Pri Olimpiji nosi igralno številko devet, ki ima v nogometu izjemen pomen, ogromno simbolično vrednost. Nastopa v zvezni vrsti, lahko pa opravlja naloge tudi bližje vratom tekmeca, tako da je zelo uporaben in hvalevreden igralec za vsakega trenerja. Poln je elana in motiva, mladostne želje po tem, da bi še napredoval, mu vsekakor ne manjka. Drži pa se še nečesa, kar v današnjem nogometu ni dano vsakomur.

"Držim se skromnosti, ki po mojem mnenju tudi vodi do uspeha," je svojo misel na vprašanje, kako težko je sploh ostati skromen ob vseh všečnih napisih v medijih po tem, kar se mu je dogajalo lepega z Olimpijo. ter dejstvu, da raste njegova tržna vrednost in je že standardni mladi reprezentant, podkrepil z izkušnjo. Ta ni bila najbolj prijetna. "Zaradi takšnih napisov v medijih o meni sem že nekajkrat poletel v svoji glavi, zato skušam raje ostati na realnih tleh. Moram ostati skromen. Če nisem skromen, potem zaradi tega takoj zgrešim gol in zapravim kakšno priložnost," je dodal, da zaradi tega ne spremlja veliko medijev. "Skušam izklopiti napise v medijih, ker ti lahko uničijo glavo," opozarja.

V krstni sezoni v članski konkurenci je na 42 nastopih dosegel devet zadetkov. Foto: Aleš Fevžer

Dodaja, da morda drugi nogometaši gledajo drugače na to, sam pa se vselej trudi, da ostane skromen. Tako mu je svetoval tudi nekdanji trener Sanchez, ko se je po šampionski sezoni poslovil od izbrancev na večerji, mlademu Kojiću, enemu izmed največjih odkritij sezone 2024/25 v 1. SNL, pa podal nasvet: "Rekel mi je, naj se držim skromnosti in ostanem takšen fant, kot sem zdaj. Da me bo to pripeljalo do vrha," bo skušal nekdanji up Interblocka, ki je nato opravil mladinsko šolo pri Olimpiji, v nadaljevanju kariere upoštevati njegove besede.

Zaupa vodstvu kluba o izbiri trenerja

Victorja Sancheza je na vročem trenerskem stolčku v Stožicah nasledil Jorge Simao. Foto: Aleš Fevžer Upoštevati pa bo skušal tudi novega trenerja Jorgeja Simaa. Ker se še ni pridružil pripravam Olimpije, se z njim še ni osebno srečal. Sta pa izmenjala nekaj pogovorov po telefonu, kjer je bil Kojić vesel spodbudnih besed portugalskega stratega, ki želi zmaje ohraniti na slovenskem prestolu, hkrati pa napraviti otipljiv rezultat v Evropi. "Tudi moji prijatelji in vrstniki pričakujejo, da bo Olimpija prva tudi v tej sezoni. Upam, da bomo to tudi uresničili," vstopa v sezono z visokim ciljem.

Prepričan je, da lahko Olimpija, čeprav je prišlo do številnih menjav, v tej sezoni pokaže še več. "Klub se lahko izboljšuje iz leta v leto, tako da je naš načrt, da se Olimpija še dvigne," ga pri tem menjava trenerja, ki prinaša določene spremembe, niti ne skrbi. "To ni tvegana poteza, saj klubsko vodstvo ve, koga izbira," zaupa svojim nadrejenim, da so tako kot že nekajkrat izbrali posrečenega kandidata za trenerja.

Dresi, v katerih bodo igrali nogometaši Olimpije v tej sezoni. Foto: Aleš Fevžer

Soigralci, ki se pod vodstvom Simaa pripravljajo že skoraj dva tedna in so tudi že odigrali dve prijateljski tekmi, so mu dali vedeti, kako je nov strateg bolj strog. "Mora biti tako. Ni heca, mora se igrati čvrst nogomet. S tem sem zadovoljen, fizično mi to ustreza," je vajen grobosti v nogometu.

Že kmalu ga čaka zgoščen in naporen tekmovalni ritem. Že julija bo šlo zares, najprej v Evropi, kjer bo prvič igral kvalifikacije za ligo prvakov, tekmec pa bo prvak Kazahstana Kairat Almati. Za začetek 8. julija na prenovljeni travnati površini v Stožicah.

Nikoli se ne obremenjuje s tekmeci

Nick Woltemade je zaigral tudi že za člansko nemško reprezentanco. Foto: Guliverimage Še pred tem bosta v finalu Eura do 21 zaigrali Nemčija in Anglija, znanki Slovenije, ki ju je Kojić dobro spoznal na Slovaškem. Komu namenja prednost? "Nemčiji. Bolj mi deluje kot ekipa od Anglije, kjer so v ospredju individualni igralci," daje večje možnosti za zmago Nemčiji, pri kateri ga je navdušen najboljši strelec Nick Woltemade. "Moram ga izpostaviti. Je res dodaten plus za Nemce, brutalen igralec," se dobro spominja uvodnega srečanja na Euru, ko je Slovenija izgubila z Nemčijo z 0:3. Vse tri zadetke je dosegel napadalec Woltemade.

Kakšen adrenalin pa je občutil na Slovaškem, kjer je imel opravka s svojim prvim velikim reprezentančnim dogodkom v karieri? "Podobnega kot sem ga že v dresu Olimpije. Takšen je bil tudi takrat, ko je bil poln stadion proti Rijeki," si želi, da se bo tako veliko navijačev na evropskih tekmah Olimpije zbralo tudi letos. Najprej 8. julija, ko bodo zmaji gostili prvaka Kazahstana, nato pa bo teden dni pozneje sledila povratna tekma v Astani. "Še nikoli nisem igral nogometa v tako oddaljeni državi, a se veselim tega. Vse je enkrat prvič."

Olimpijo čaka prva tekma v novi sezoni 8. julija, ko bo v Stožicah gostoval Kairat, pri katerem nastopa tudi nekdanji napadalec Celja Edmilson. Foto: Aleš Fevžer

Pri Kairatu po novem nastopa tudi znanec 1. SNL Brazilec Edmilson, ki je še v prejšnji sezoni zabijal za Celjane. "Je dober igralec, a je bolj pomembno, kako deluje tekmec kot ekipa," po žrebu, ko je izvedel, kako se bo pomeril proti najboljšemu klubu iz Kazahstana, niti ni pretirano prek spleta spoznaval tekmeca.

"Sam od sebe tega nisem počel. Ne maram gledati drugih ekip. Nočem se obremenjevati z njimi," je pojasnil mladi as Olimpije, za katerega že vlada določeno zanimanje tujih klubov, tako da bi lahko postal zelo iskan in zaželen prodajni produkt, a namerava še nekaj časa ostati v domovini ter nositi dres zmajev.

Dino Kojić (levo) ima sklenjeno pogodbo z Olimpijo do leta 2029. Foto: Aleš Fevžer Z Olimpijo je že postal prvak, z mlado reprezentanco se je uvrstil na Euro, je torej njegov naslednji cilj v karieri, da bi se znašel na seznamu A reprezentance? O tem noče prehitevati, saj se zaveda, da pri 20 letih čas dela zanj, je pa dal vedeti, da se bo trudil po najboljših močeh, da bi resnično čez nekaj let že lahko potrkal tudi na vrata članske reprezentance. Do takrat pa želi dati Olimpiji kot tudi mladi slovenski rerpezentanci še veliko ter pri tem zadržati skromnost.

Za začetek želi zmajem pomagati do napredovanja v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, kar bi že pomenilo, da bi slovenski prvak v tej sezoni odigral najmanj osem evropskih dvobojev.