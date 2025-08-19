Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
19. 8. 2025,
18.30

italijansko prvenstvo Prva liga Telemach 1. SNL Aljaž Strajnar NŠ Mura Monza

Nogometna tržnica, 19. avgust

Nadarjeni vratar Aljaž Strajnar iz Mure prestopil v Monzo

Aljaž Strajnar star 18 let po 10 tekmah v prvi slovenski ligi odhaja v Italijo. | Foto Jure Banfi

Aljaž Strajnar star 18 let po 10 tekmah v prvi slovenski ligi odhaja v Italijo.

Foto: Jure Banfi

Na domači nogometni tržnici so v zadnjih dneh najbolj aktivni v Fazaneriji. Zdaj prihaja novica o odhodu v tujino, v italijanskega drugoligaša Monzo je prestopil 18-letni vratar Aljaž Strajnar. Za sabo ima 10 nastopov v prvi slovenski ligi.

Darko Milanič
Sportal Iz Maribora klicali Milaniča, še dve okrepitvi Mure

Aljaž Strajnar je postal nov član italijanskega drugoligaša Monze, ki se želi vrniti med italijansko nogometno elito, kjer so nastopali v lanski sezoni. Strajnar se je v Fazanerijo preselil julija 2023, v dveh letih pa se mu je uspelo iz mlajših selekcij prebiti do članske ekipe, za katero je prvo srečanje odigral v 32. krogu minule sezone proti ljubljanskemu Bravu. Skupno je za člansko moštvo zbral deset nastopov. Zdaj je prišel čas za naslednji, pomemben korak v njegovi karieri. "Z Monzo smo v predhodnih dneh uredili vse formalnosti prestopa. Kluba sta se dogovorila o višini odškodnine, ki se lahko ob določenih bonusih še poveča. Ob tem si je klub zagotovila tudi odstotek od morebitne naslednje prodaje igralca," so sporočili iz NŠ Mura. 

V Muri so odločeni, da bodo dajali priložnost mladim nogometašem. | Foto: Jure Banfi V Muri so odločeni, da bodo dajali priložnost mladim nogometašem. Foto: Jure Banfi "Prestop Aljaža v vrste Monze je še en dokaz več, da je Mura klub, ki lahko nogometašem omogoči dober nogometni razvoj, s pomočjo katerega nato stopijo stopničko višje v svoji karieri. Aljaž je bil eden izmed projektov kluba in zavestno smo se odločili, da mu ponudimo priložnost v članski ekipi, on pa je odgovoril na najboljši možen način. V njegovem primeru je bilo deset tekem dovolj, da je s svojimi predstavami opozoril nase in si priigral prestop v Monzo. Želim mu vse dobro na njegovi nadaljnji poti, njegov primer pa naj bo za zgled nogometašem, ki prihajajo za njim, da se trdo in dobro delo obrestujeta," je ob prestopu povedal prednik NŠ Mura Robert Kuzmič.

"Rad bi se zahvalil vsakemu posebej, ki mi je pomagal v zadnjih dveh letih, še posebej vodstvu klubu na čelu s predsednikom in vsem trenerjem, ki so verjeli vame in mi ponudili priložnost. Prihod v Muro se je pokazal kot odlična odločitev, tukaj sem napredoval kot nogometaš in si priboril prestop v tujino," pa je povedal Strajnar. "Vsem soigralcem želim vse dobro tudi vnaprej in srečno v njihovih karierah. Velika hvala zvestim navijačem za vso podporo, nikoli ne bom pozabil neverjetnih ovacij, ki sem jih prejel na zadnji domači tekmi. To mi je pomenilo ogromno. Verjamem, da ima Mura vse, da se v prihodnje vrne tja, kamor spada."

