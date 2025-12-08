Nogometaši Olimpije so v sezono 2025/26 krenili zelo ambiciozno. Začeli so jo v kvalifikacijah za ligo prvakov, direktor Igor Barišić je napovedal, da bo proračun povišan na rekordnih deset milijonov evrov, nato pa so sledila številna razočaranja. Menjali so se trenerji, Olimpija je iz Evrope izpadla že konec avgusta, v 1. SNL bo prezimila na za zmaje skromnem petem mestu, eno redkih svetlih točk pa lahko predstavlja le pokal. Športni direktor Goran Boromisa se je pred kamerami Šport TV opravičil navijačem za slabe rezultate in priznal, da poletni prestopni rok ni bil izpeljan najbolje. Pozimi ga čaka veliko dela.

V zadnjih letih je imel večkrat srečno roko pri izbiri novega trenerja, najbolj sta izstopala Španca Albert Riera in Victor Sanchez, ki sta Olimpijo popeljala do državnega naslova. Po poletnem odhodu nekaterih najboljših igralcev, zlasti prvega strelca Raula Florucza in kapetana Marcela Ratnika, že nekaj časa pa je odsoten tudi prvi vratar Matevž Vidovšek, športni direktor zeleno-belih Goran Boromisa ni znal nadomestiti nastale vrzeli v ekipi. Novinci so prikazali premalo, vodstvo Olimpije pa se je zaradi neprepričljivih rezultatov in pogostih menjav trenerjev vse manj pojavljajo v javnosti.

"Zelo smo razočarani"

Goran Boromisa napoveduje pester zimski prestopni rok za Olimpijo. Foto: R. P. Pred sklepnim dejanjem jesenskega dela, ljubljanskim obračunom med Bravom in Olimpijo, ki je zmajem prinesel še en neuspeh, je pred kamere Šport TV stopil Boromisa. Zagrebčan ni skrival nezadovoljstva z opravljenim v jesenskem delu.

"Zelo smo razočarani. Izpadli smo v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo, v prvenstvu zasedamo skromno peto mesto. Ta jesenski del je bil veliko razočaranje, zato bi se rad opravičil navijačem Olimpije," je pojasnil, da bodo morali v taboru zmajev popraviti številne stvari. Zadovoljen je bil lahko le s prebojem v četrtfinale pokalnega tekmovanja, kjer so zmaji v osmini finala izločili Celje, a je tudi to veselje skopnelo, ko so v zadnjem letošnjem nastopu v 1. SNL v Stožicah ostali brez točk proti Bravu.

"Če ne bomo premagali Brava, nam pokalna zmaga proti Celju ne bo predstavljala nič," je opozarjal Boromisa. Tekma je razkrila številne slabosti v igri Olimpije. Bravo, pri katerem se je izkazalo kar nekaj nekdanjih mladincev Olimpije, kar je zagotovo še bolj zabolelo privržencev zeleno-belih, je zmagal z 2:1.

Aldin Jakupović se je tako veselil zadetka proti Olimpiji. Po koncu jesenskega dela je prisotna govorica, da bi kariero lahko nadaljeval v drugi nemški ligi. Foto: Aleš Fevžer

Drugi zadetek je dosegel Aldin Jakupović, mladi napadalec, ki je nekoč veliko obetal pri zmajih, a ni nikoli prejel resneje priložnosti v članski zasedbi. Zato ni čudila poteza 19-letnega Ljubljančana, ko je po zadetku slekel dres Brava in ga ponosno pokazal proti častni tribuni, kjer sta dvoboj spremljala tudi predsednik zmajev Adam Delius in direktor Igor Barišić.

Vodstvo Olimpije ob spremljanju srečanja v Stožicah med Bravom in Olimpijo ni skrivalo slabe volje. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija je jesenski del končala na petem mestu, šele kot drugi ljubljanski klub v 1. SNL. Za vodilnimi Celjani zaostaja 18 točk!

Nekaj jih je poškodovanih, nekaj pa užaljenih

Agustin Doffo bo najverjetneje podaljšal zvestobo Olimpiji. Foto: Aleš Fevžer V taboru zmajev je v zimskem prestopnem roku zato pričakovati veliko akcije. "Naš poletni prestopni rok ni bil najboljši. Nekaj igralcev je že dalj časa poškodovanih, nekaj pa je tudi užaljenih. Nimajo več prave motivacije, da bi igrali za klub, tako da delajo več škode kot koristi ekipi v slačilnici," je napovedal kar nekaj odhodov in dodal, da želi primerno osvežiti ekipo. Cilj je lovorika.

V pokalu se Olimpiji obeta lepa priložnost, v četrtfinalu bo gostovala pri Brinju Grosuplje, ki je pred tem presenetil Maribor, še pred koncem sezone želi podaljšati pogodbo s kapetanom Agustinom Doffom, nejasna pa je še usoda Ivana Durdova, prvega strelca Olimpije v tej sezoni, ki mu podobno kot Argentincu ob koncu sezone poteče pogodba z zmaji.