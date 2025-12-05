Petek, 5. 12. 2025, 11.00
15 minut
Žreb četrtfinala pokala Slovenije
Kroglice so zaplesale, Olimpija v vlogi favorita
Nogometna zveza Slovenije je danes v svojih prostorih izžrebala domačine četrtfinala, polfinala in finala slovenskega pokala. Poleg branilca pokalne lovorike Celja, ki ga je v četrtek izločila ljubljanska Olimpija, so iz pokala Pivovarne Union 2025/26 izpadli še prvoligaši Maribor, lanski finalist Koper, Domžale, Primorje in Mura.
V igri za pokalni naslov Slovenije, ki prinaša uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo, so ostali po štirje prvo- in drugoligaški klubi.
Favoritka je Olimpija, ki mora za uvrstitev v polfinale najprej premagati Brinje Grosuplje, nato pa jo čaka zmagovalec dvoboja med Dekani in Radomljami.
V četrtfinalu bo igral tudi ljubljanski Bravo, ki ga najprej čaka dvoboj z Nafto.
Četrtfinalne tekme bodo na sporedu marca prihodnje leto.
Pari četrtfinala pokala Pivovarne Union:
Brinje Grosuplje - Olimpija
Jadran Dekani - Kalcer Radomlje
Fužinar Ravne - Aluminij
Bravo - Nafta
