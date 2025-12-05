Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
5. 12. 2025,
11.00

Osveženo pred

15 minut

Petek, 5. 12. 2025, 11.00

15 minut

Žreb četrtfinala pokala Slovenije

Kroglice so zaplesale, Olimpija v vlogi favorita

Avtor:
STA

Olimpija Celje | Olimpija je v četrtek izločila Celje. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija je v četrtek izločila Celje.

Foto: Aleš Fevžer

Nogometna zveza Slovenije je danes v svojih prostorih izžrebala domačine četrtfinala, polfinala in finala slovenskega pokala. Poleg branilca pokalne lovorike Celja, ki ga je v četrtek izločila ljubljanska Olimpija, so iz pokala Pivovarne Union 2025/26 izpadli še prvoligaši Maribor, lanski finalist Koper, Domžale, Primorje in Mura.

V igri za pokalni naslov Slovenije, ki prinaša uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo, so ostali po štirje prvo- in drugoligaški klubi.

Favoritka je Olimpija, ki mora za uvrstitev v polfinale najprej premagati Brinje Grosuplje, nato pa jo čaka zmagovalec dvoboja med Dekani in Radomljami.

V četrtfinalu bo igral tudi ljubljanski Bravo, ki ga najprej čaka dvoboj z Nafto.

Četrtfinalne tekme bodo na sporedu marca prihodnje leto.

Pari četrtfinala pokala Pivovarne Union:

Brinje Grosuplje - Olimpija
Jadran Dekani - Kalcer Radomlje
Fužinar Ravne - Aluminij
Bravo - Nafta

