Kroglice so zaplesale, Olimpija v vlogi favorita

Nogometna zveza Slovenije je danes v svojih prostorih izžrebala domačine četrtfinala, polfinala in finala slovenskega pokala. Poleg branilca pokalne lovorike Celja, ki ga je v četrtek izločila ljubljanska Olimpija, so iz pokala Pivovarne Union 2025/26 izpadli še prvoligaši Maribor, lanski finalist Koper, Domžale, Primorje in Mura.

V igri za pokalni naslov Slovenije, ki prinaša uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo, so ostali po štirje prvo- in drugoligaški klubi.

Favoritka je Olimpija, ki mora za uvrstitev v polfinale najprej premagati Brinje Grosuplje, nato pa jo čaka zmagovalec dvoboja med Dekani in Radomljami.

V četrtfinalu bo igral tudi ljubljanski Bravo, ki ga najprej čaka dvoboj z Nafto.

Četrtfinalne tekme bodo na sporedu marca prihodnje leto.

Pari četrtfinala pokala Pivovarne Union: Brinje Grosuplje - Olimpija

Jadran Dekani - Kalcer Radomlje

Fužinar Ravne - Aluminij

Bravo - Nafta

