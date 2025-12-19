Kam na izlet pozimi? Znana slovenska družina je pobegnila med morske živali

Ko se Ljubljana ovije v meglo in mraz, začnemo sanjati o dneh, ko se lahko za trenutek nastavimo zimskemu soncu. In medtem ko osrednja Slovenija drsi v zimsko dremavost, je ob slovenski obali pogosto drugače – toplejše, svetlejše, bolj živahno. Prav zato se je tokratna postaja družine Marolt znašla točno tam, kjer morje pozimi zares zadiši: na družinskem izletu v Akvariju Piran.

Foto: Jan Lukanović

Priljubljena družina Marolt, ki jo mnogi spremljajo na Instagramu (@jure.marolt) in blogu Ljubki nesmisel, se je tokrat odločila za družinski izlet na morje – na ogled Akvarija Piran, ene najbolj zanimivih morskih znamenitosti pri nas. Po raziskovanju Arboretuma Volčji Potok, Dino parka Bled in ZOO Landa v Slovenskih Konjicah jih je tokratna dogodivščina popeljala med morske konjičke, hobotnice in zvoke valov. Foto: Jan Lukanović Če bi radi preverili, kako so se Maroltovi imeli na preteklih izletih, si članke z videoposnetki lahko pogledate tukaj: Trendi Kam se je na enodnevni izlet odpravila znana slovenska družina? Trendi Kaj so si Maroltovi privoščili med vikendom? Trendi Kaj je znana slovenska družina počela na Štajerskem? Z Višnjo, Zarjo in Vorancem so se tokrat podali v raziskovanje morskega sveta, kjer ribe niso bile za jesti, so pa bile dovolj čarobne, da so dan napolnile z barvami in otroškim navdušenjem. Tokrat po mamino – z vonjem po soli, nežnim soncem in družinskim tempom, ki ga narekujejo radovedni pogledi skozi akvarijsko steklo.

Foto: Jan Lukanović

Kaj početi v Piranu pozimi z otroki

Po treh družinskih avanturah, kjer so otroci lahko tekali, plezali in se med dinozavri domišljijsko borili za preživetje, je bil čas za nekaj drugačnega. Tokratna družinska destinacija je bila izbrana s poudarkom na toplem vremenu, umirjenem tempu in vsebinah, ki so hkrati zabavne in poučne.

Medtem ko se je velik del Slovenije še vedno kopal v megli in nizkih temperaturah, je obalno sonce hitro prevesilo tehtnico – Piran je bil logična izbira. Tam namreč domuje ena najbolj znanih morskih znamenitosti v Sloveniji: Akvarij Piran.

Foto: Jan Lukanović

Tokratni izlet je bil zasnovan umirjeno, z več poudarka na opazovanju, učenju in sproščenem družinskem druženju. Sprehod ob obali, čarobno vzdušje v starem mestnem jedru in predvsem ogled raznolikih morskih živali so ustvarili dan, ki je navdušil otroke in staršem ponudil redko priložnost za oddih v pravem pomenu besede.

Akvarij Piran – popolna ideja za družinski izlet ob morju

Ko vstopite v Akvarij Piran, vas najprej pozdravi vonj morja – blag, a značilen. Nato pride tišina, tista, ki umiri. Otroci se kar zlijejo s prostorom. Gledajo, šepetajo, kažejo s prstom. In dihajo z očmi.

Akvarij Piran, ki se nahaja tik ob morju v središču mesta, je že desetletja ena najbolj obiskanih družinskih znamenitosti na slovenski obali. Njegova notranjost je svetla, topla in razgibana – pravšnja za obisk tudi pozimi. V Akvariju Piran si lahko ogledate več kot 140 vrst morskih organizmov iz severnega Jadranskega morja – med njimi pisane ribe, morske konjičke, hobotnice, rake, morske zvezde in ježke.

Fotogalerija 1 / 12 / 12

Vsaka žival ima svojo zgodbo, ob njej pa zanimivo razlago, ki otrokom odpira svet raziskovanja, staršem pa ponudi občutek, da so za trenutek postali pravi morski vodiči.

Obisk Akvarija Piran je popolna ideja za družinski izlet ob morju tudi pozimi.

Kako z otroki še uživati v Piranu pozimi

Ko so Maroltovi izstopili iz akvarija, se jim nikamor ni mudilo. V Piranu se čas ustavi in prav to je njegova največja čarobnost. Medtem ko zima drugod po Sloveniji zahteva rokavice in tople kape, tukaj zadoščajo lahke jakne in veliko dobre volje.

Po ogledu akvarija se je družina Marolt tako odpravila še na kratek sprehod po obmorski promenadi. Piran je s svojo arhitekturo, ozkimi uličicami in razgledi na morje pravi raj za brezskrbno raziskovanje. Medtem ko so otroci z zanimanjem opazovali dogajanje ob obali in občudovali morski svet tudi zunaj akvarija, sta Jure in Tjaša uživala v soncu in redkih trenutkih, ko ni bilo treba hiteti.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Piran pozimi očara s svojo spokojnostjo – brez gneče, a še vedno poln življenja. Topli sončni žarki, vonj po soli in tišina, ki jo prekinja le klic galebov, ustvarijo vzdušje, v katerem bi zlahka ostal še kakšen dan.

Zadnji postanek, ki se ga vsi veselijo

Tudi tokrat so Maroltovi dan končali tam, kjer se pri njih končajo skoraj vsi družinski izleti – v McDonald'su, kjer nihče ne komplicira, vsakdo dobi tisto, kar si želi, in vse teče brez hitenja. Ustavili so se v McDonald's restavraciji v Supernovi Koper, kjer so si privoščili topel obrok, preden so se odpravili proti domu.

Foto: Jan Lukanović

Vsak član družine si je na samopostrežnem kiosku izbral svojo najljubšo kombinacijo – brez čakanja in brez zapletov. Tjaša in Jure sta s pomočjo aplikacije McDonald's pri naročilu tudi tokrat zbirala točke, ki jih lahko kasneje zamenjata za okusne nagrade. Otroci pa so bili že med naročanjem navdušeni nad tem, da lahko vse sami klikajo in izberejo.

To je bil tisti del dneva, ki ga otroci obožujejo skoraj toliko kot pogled na hobotnico, ker ni čakanja, ni pritoževanja in ni dileme, ali bo komu kaj všeč. Samo nasmehi, okusna hrana in skupna miza – kot nalašč za lep zaključek dneva na slovenski obali.

Zbirajte točke v McDonald’s aplikaciji – hitro, enostavno, uporabno Ob vsakem obisku lahko s preprostim skeniranjem QR-kode v McDonald’s aplikaciji zbirate točke in jih pozneje zamenjate za nagrade po lastnem okusu. Fotogalerija 1 / 7 / 7 Za vsak evro svojega naročila prejmete 10 točk, ki jih lahko zamenjate za priljubljene izdelke: 200 točk = pita jagoda-vanilija,

300 točk = srednji krompirček,

450 točk = Big Mac,

650 točk = McChicken veliki meni. Ob prvi prijavi v aplikacijo pa vas čaka še darilo – 250 točk dobrodošlice. Najboljše pri vsem? Točke lahko zbirate kjerkoli – na samopostrežnem kiosku, McDrivu ali pri blagajni. Postopek je hiter, brez zapletov in popoln za družine, ki so vedno na poti.

Foto: Jan Lukanović

Ko veš, da je bil dan točno tak, kot mora biti

Ko se dan počasi nagiba k večeru, sonce zahaja za morskim horizontom in otroci zadovoljno zehajo na zadnjem sedežu avtomobila, veš, da je izlet uspel. Ni treba veliko – le nekaj sonca, zvokov morja, malo čarovnije pod morsko gladino in topel obrok, ki vse skupaj zaokroži. In prav takšni dnevi ustvarjajo tiste družinske spomine, ki ostanejo. Do naslednje avanture.