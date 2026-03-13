Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kam za vikend?

Naj vas petek, 13., ne ustavi: kaj boste počeli ta konec tedna?

prijateljici, avto, vožnja, vikend | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Marec prinaša pester izbor dogodkov po vsej Sloveniji – od sejmov in festivalov do velikih koncertov in dobrodelnih prireditev. Ta konec tedna lahko raziskujete zbirateljske raritete na Bledu, občudujete starodobnike v Kopru ali se prepustite glasbenim spektaklom v Ljubljani in Mariboru. Za vse, ki iščete idejo za izlet, druženje ali kulturni navdih, smo pripravili izbor zanimivih dogodkov s portala Siol Dogodki.

dogodki | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja Pripovedovalski festival v Cankarjevem domu

Cankarjev dom bo med 13. in 22. marcem gostil že 29. Pripovedovalski festival, enega najbolj posebnih kulturnih dogodkov pri nas. Festival raziskuje teme miru, čudežev in notranjega ravnovesja ter obiskovalce popelje v svet zgodb, glasbe in poezije. Na odru se bodo zvrstili pripovedovalci, glasbeniki in umetniki, ki bodo s svojo interpretacijo odpirali prostor domišljije in čustev. Gre za večer, kjer besede oživijo ter poslušalce popeljejo med sanje in resničnost.

Ne zamudite – Pripovedovalski festival – Siol Dogodki

dogodki | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja S.K.O.K. – starodobniški klepet ob kavi

V soboto dopoldne bo Titov trg v Kopru postal stičišče ljubiteljev starodobnih avtomobilov in motociklov. Društvo Adria Classic Koper pripravlja sproščeno srečanje, kjer bodo lastniki predstavili svoja skrbno ohranjena vozila z bogato zgodbo. Obiskovalci bodo lahko občudovali tehnične mojstrovine preteklosti, poklepetali z lastniki in se ob njih spomnili kakšne svoje avtomobilske anekdote. Dogodek je namenjen vsem generacijam, ki jih navdušuje avtomobilska dediščina.

Več na – S.K.O.K. starodobniški klepet ob kavi – Siol Dogodki

Poroka, poročno slavje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Poročni sejem v Mariboru

Hotel City v Mariboru bo konec tedna gostil poročni sejem, namenjen vsem, ki načrtujejo svoj veliki dan. Na enem mestu se bodo predstavili zlatarji, fotografi, organizatorji porok, slaščičarji, vinarji in številni drugi ponudniki. Obiskovalce čakajo tudi posebne sejemske ugodnosti in velika razprodaja poročnih oblek. Dogodek je odlična priložnost za navdih in načrtovanje popolne poroke.

Ne zamudite – Poročni sejem Maribor – Dogodki na Siol.net

dogodki | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja Blejski zbirateljski dnevi

V Festivalni dvorani ob Blejskem jezeru bodo 13. in 14. marca potekali Blejski zbirateljski dnevi. Dogodek združuje ljubitelje filatelije, numizmatike, kartofilije, mineralov in antikvitet, ki prihajajo iz Slovenije in tujine. Obiskovalci bodo lahko občudovali redke zbirateljske predmete, spoznali strokovnjake in izmenjali izkušnje s somišljeniki. V čudovitem alpskem okolju bo to pravi praznik za vse, ki cenijo zgodovinske zaklade.

Več na – Blejski zbirateljski dnevi – Siol Dogodki

Siddharta, 30 let, Stožice | Foto: Daniel Novakovič/STA Foto: Daniel Novakovič/STA Siddharta – spektakel 30za30

Legendarna slovenska rok skupina Siddharta ob 30-letnici delovanja pripravlja spektakel 30za30, ki prihaja v mariborsko dvorano Tabor. Gre za ekskluzivno ponovitev koncerta, ki je lani v razprodanih Stožicah požel navdušene kritike in stoječe ovacije. Posebej zasnovana produkcija bo ohranila energijo velikega spektakla, hkrati pa ustvarila še bolj neposreden stik z občinstvom. Obeta se večer močnega roka in nepozabnega koncertnega doživetja.

Ne zamudite – Siddharta 30za30 – Dogodki na Siol.net

Parni Valjak | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Parni Valjak v Areni Stožice

Parni Valjak se v Ljubljano vrača z velikim koncertom v Areni Stožice v sklopu jubilejne turneje "50". Legendarna skupina praznuje pol stoletja glasbenega ustvarjanja z razkošno produkcijo in izborom največjih uspešnic. Občinstvo bo lahko zapelo ob klasikah, kot so Jesen u meni, Zastave in Ljubavna, pa tudi ob novejših skladbah. V Stožicah se obeta pravi rock'n'roll spektakel.

Več na – Parni Valjak – Siol Dogodki

Manca Izmajlova | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Dobrodelni koncert ob 35 letih lionizma v Sloveniji

Poseben dobrodelni koncert ob 35-letnici lionizma v Sloveniji bo združil glasbo in humanitarnost. Ob spremljavi Policijskega orkestra bodo nastopili Alenka Godec, Manca Izmajlova, Gregor Ravnik in Slovenski oktet. Slavnostna govornica na dogodku bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Zbrana sredstva bodo namenjena Centru Janeza Levca Ljubljana za pomoč otrokom z motnjami v duševnem razvoju.

Ne zamudite – Dobrodelni koncert ob 35 letih Lions v Sloveniji – Dogodki na Siol.net
