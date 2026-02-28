Vikend izlet v Istro: kako najbolj pristno doživeti Motovun?

Istra ponuja pester izbor lokacij, ki vas bodo zagotovo navdušile, še posebej če ste ljubitelji vina in dobrih restavracij. Eno izmed lepših srednjeveških mest v Istri je Motovun, ki ga najdemo nad dolino najdaljše istrske reke Mirna. Ponuja sanjski razgled na zelene griče, vinograde in slikovito dolino, ki se v jutranji meglici spremeni v pravo pravljico. Ob tem si lahko privoščite kozarec odličnega vina in krožnik pristnih istrskih okusov. V nadaljevanju vam razkrivamo vodnik, s katerim boste to čarobno mesto doživeli v celoti.

Roxanich

Roxanich je vinska klet, ki jo dobro poznajo vsi ljubitelji vina. Njihova vina zorijo dlje časa in navdušujejo z značajem ter globino okusa. Posebnost posestva je preplet vina, umetnosti in arhitekture.

V sklopu vinske kleti deluje tudi hotel s štirimi zvezdicami, ki vas bo očaral z umetniško dovršenim interjerjem in razgledom na dolino Mirne. Poleg degustacij si lahko privoščite sprostitev v wellnessu ali večerjo v restavraciji, kjer jedi spremlja tudi pianistična glasba. Izkušnja je elegantna, umirjena in popolna za romantičen oddih ob koncu tedna.

Konoba Mondo

Slavna konoba, ki jo prepoznate že na prvi pogled. Modri odtenki so njihov simbol in ustvarjajo prijetno, domače vzdušje. Najbolj slovijo po jedeh s tartufi, ki so zaščitni znak Motovuna in njegove okolice. Sveže naribani beli tartufi na domačih testeninah so doživetje, ki ga ne boste pozabili. Konoba v neposredni bližini vinske kleti Roxanich s terase ponuja razgled na okoliške griče in vinograde.

Pod Napun

Restavracija Pod Napun je še ena odlična izbira za vse, ki želite okušati istrsko kulinariko v sodobni preobleki. Njihove jedi temeljijo na lokalnih sestavinah, med katerimi imajo pomembno vlogo prav tartufi. Ambient je prijeten, saj ohranja toplino istrske tradicije. Idealno za večerjo ob kozarcu vina ob sončnem zahodu.

Konoba Pod Voltom

Konoba Pod Voltom vas bo očarala z lokacijo pod starimi kamnitimi oboki, ob razgledu na dolino in okoliške hribe pa boste ostali brez besed. To je prostor, kjer si lahko vzamete čas, uživate v preprostih, a izjemno okusnih jedeh ter dovolite, da vas objame počasni ritem Istre.

Galerija Pet kula

Galerija Pet kula je kulturni kotiček mesta, kjer lahko občudujete umetniška dela lokalnih ustvarjalcev. Prostor je majhen, a izjemno slikovit in lepo dopolnjuje zgodovinski značaj mesta. Če imate radi umetnost in zgodbe, ki jih nosijo stene starih mest, je obisk galerije zagotovo prava izbira.

Benčić Tartufi

Benčić Tartufi je odlična trgovina, kjer lahko kupite sveže tartufe, tartufate, olja in druge istrske dobrote. Če želite delček Motovuna odnesti domov, je to pravo mesto za nakup kakovostnih izdelkov.

Obzidje Motovuna

Motovun je bil skozi zgodovino pomembna utrdba, o čemer pričajo ohranjene mestne stene. Mestno jedro ponuja čudovit krožni sprehod z razgledom na dolino Mirne. Sprehod po obzidju je ena izmed najlepših izkušenj, saj združuje zgodovino, arhitekturo in naravo. Mesto je bilo prvič omenjeno že v 10. stoletju, skozi zgodovino pa je menjalo oblastnike, ki so pustili svoj pečat v kamnitih hišah in ozkih ulicah.

Kamp za avtodome in prikolice

V bližini mesta je tudi kamp za avtodome in prikolice, ki je odlična izbira za vse, ki radi potujete svobodno. Lokacija ponuja mir, stik z naravo in lep razgled na Motovun. Idealno za vse, ki si želite preprostega, a pristnega oddiha.

Vinske kleti v bližini mesta Motovun

Motovun obdajajo številne priznane vinske kleti, ki vsaka na svoj način predstavljajo bogastvo istrske vinske tradicije.

Vinska klet Tomaz slovi po svežih malvazijah in družinski tradiciji pridelave vina.

Vinska klet Fakin je znana po vrhunskih teranih in sodobnem pristopu k vinogradništvu.

Vinska klet Deklić navdušuje z elegantnimi vini in čudovito degustacijsko teraso s pogledom na vinograde.

Vinska klet Benvenuti pa je ena najbolj cenjenih istrskih kleti, ki slovi po sortah malvazija in teran ter se lahko pohvali s številnimi mednarodnimi priznanji.

