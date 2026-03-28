Oven

Zaradi financ ste preveč pod stresom, preveč vas skrbi. Vse se bo uredilo, zato se poskusite vsaj danes malo sprostiti. Vaše denarne skrbi se bodo kmalu umirile zaradi novih možnosti, ki bodo prišle in vam bodo zagotovile nekaj varnosti. Stanje se bo uredilo tudi pri vseh tistih, ki jih imate radi.

Bik

Ne glede na resnično stanje vašega ljubezenskega življenja, boste danes v stanju več pozornosti posvetiti težavam kot pa tistim lepim stvarem. Zaradi tega boste dokaj malodušni in boste kar precej tarnali nad svojo usodo. Ne smilite se sami sebi, ampak poskušajte razumeti tudi partnerja in njegove težave.

Dvojčka

Danes ali v naslednjih dneh boste po vsej verjetnosti spoznali nenavadno, ekstravagantno osebo, ki bo na vas naredila izjemno močan vtis. Nikar takoj ne začnite zidati gradov v oblakih, saj niste v dobrem obdobju za začetek nove zveze. Rajši se malo počakajte. Vezani se boste s partnerjem malo težje razumeli.

Rak

Če vam je služba v zadnjem času bolj v breme kot v užitek, premislite o zamenjavi. Vaša osebnost je takšna, da potrebuje veliko prostora za rast in svobodo. Če vas kaj zavira, poiščite nov profesionalni izziv. Imate srečo, da imate veliko izkušenj, preverite svoje možnosti. Izbirajte pa previdno.

Lev

Danes boste še posebej usklajeni z okoljem. Takšna občutljivost bo za vas novost in ne boste ravno prepričani, kaj početi z nešteto sporočili, ki bodo prihajala v vašo glavo, navidezno od nikoder. Čeprav bo to nekaj čisto izven vaših običajnih izkušenj, raje poskušajte to sprejeti, ne analizirajte preveč.

Devica

Dan bo idealen za rojstvo vseh vrst pozitivnih idej in čustev. Čustva bodo prišla na dan kot roža, za vas ne bo nikakršni omejitev. Stopite do osebe, ki vam je všeč in dajte pobudo. Nikar ne skrbite preveč, kaj se bo ugodilo. Že za to, da boste pristopili, bo potrebnega veliko poguma.

Tehtnica

Šarm, ki ga izžarevate, in zelo prijeten videz vam bosta danes bolj v breme kot v korist. Morda ne boste vedeli, ali so drugi ljudje do vas prijazni in vljudni zaradi osvajanja ali pa vas resnično cenijo kot človeka. Razmislite malo o tem. Če ne bo nujno, se ne spuščajte v razne dvomljive odnose. Priložnosti bo še veliko.

Škorpijon

Tudi danes boste zamišljeni. Pred vami je nova možnost za finance in poslovanje, vi pa oklevate, saj ne veste, ali bi se odločili za ali proti. Vsekakor bodo dodatna sredstva dobrodošla, zato bodite pogumni in se ne ustrašite novih izzivov. Ne oklevajte, saj bi lahko tako edinstveno priložnost ponudili drugi osebi.

Strelec

Vaša čustva bodo danes v znamenju strasti. Zagnani boste, vaša dejanja sicer ne bodo imela pravih razlogov, vendar bodo kazala na vaša čustva in želje. Sicer boste nagnjeni k prepirom, a se boste znali brzdati. Vaše razmerje z družino in intimnim partnerjem bo še posebej harmonično.

Kozorog

Zvezde vam pravijo, da pazite na bogastvo, čeprav ne na materialnem nivoju. Tudi ljudje so lahko skriti zaklad. Nekdo, ki ga sicer dobro poznate, bo danes nepričakovano odkrit. Na koncu se bo lahko razvilo dobro in presenetljivo razmerje z osebo, za katero si niste misli, da bo kdaj del vašega življenja.

Vodnar

Nikar ne bodite razočarani nad odločitvami drugih. Kljub temu, da vplivajo tudi na vas, ne pozabite, da se vse stvari zgodijo z razlogom. Konec koncev boste z rezultatom zelo zadovoljni, prijateljem pa hvaležni. Če boste ravnali preudarno, vas zagotovo čaka sreča. Danes lahko v ljubezni pričakujete zatišje.

Ribi

Skupinske aktivnosti, srečanja s prijatelji in potovanja so vsekakor dobre stvari. Izrazili se boste v najboljšem. Drugi bodo navdušeni nad vašimi idejami. Kot moder veteran morate vedeti, da večino priložnosti pride prikrito s trdim delom in disciplino. Spoznali boste osebo, s katero se boste zapletli.