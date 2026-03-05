Platforma SLOGA ob 20-letnici: Vabljeni na dogodek, ki soustvarja prihodnost

Platforma SLOGA letos obeležuje pomemben jubilej: dve desetletji delovanja na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Skupaj z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči (ZMRSHM) praznuje 20 let soustvarjanja bolj pravičnega in odgovornega sveta. Dogodka se bosta udeležila tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter predsednik sveta platforme SLOGA Robert Križanič. Dogodek z osrednjim poudarkom na prihodnosti je odprt za vso javnost.

20 let zgodb, ljudi in skupnih dosežkov

Pred dvema desetletjema je Slovenija sprejela strateško odločitev: razvojna pomoč ne bo več le dejanje dobrodelnosti, temveč bo postala izraz skupne globalne odgovornosti. Od leta 2006 je SLOGA zrasla iz pobude 19 organizacij v prepoznaven glas civilne družbe. Danes, 20 let pozneje, platforma SLOGA povezuje številne nevladne organizacije, ki na terenu spreminjajo tisoče življenj – od humanitarne pomoči in boja proti podnebnim spremembam do zagotavljanja enakosti spolov in globalnega učenja.

V 20 letih so članice platforme izvedle na stotine projektov, soustvarjale politike, izobraževale mlade, krepile partnerstva in Slovenijo utrdile kot prepoznavno in odgovorno donatorsko državo. Danes SLOGA povezuje organizacije, ki skupaj ustvarjajo prostor dialoga med civilno družbo, državo in mednarodnimi partnerji.

Vabilo na osrednji dogodek ob 20. obletnici

Ob jubileju platforma SLOGA vabi na javni dogodek SLOŽNIH 20 LET: za globalno odgovorno prihodnost, ki bo v četrtek, 12. marca 2026, med 9.20 in 13.30 v Dijaškem domu Tabor (Kotnikova 4, Ljubljana).

Dogodek ni le protokolarna slovesnost, temveč interaktiven prostor dialoga. Vstop je brezplačen in odprt za vso javnost, program pa je zasnovan tako, da v središče postavlja poglede o prihodnosti razvojnega sodelovanja, solidarnosti, podnebnih izzivov in globalne pravičnosti.

Uvodna nagovora bosta imela Robert Križanič, predsednik sveta platforme SLOGA, in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Sledil bo kratek video pregled 20-letne poti platforme in zakonodaje. Poseben poudarek bo namenjen mladim. V interaktivnem delu Ogledalo politikom bodo lahko mladi neposredno zastavljali vprašanja politikom. Dogodek bodo obogatili glasbeni vložki mladih ustvarjalcev ter video nagovori mednarodnih partnerjev. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi navdihujočo razstavo z naslovom 20 let zgodb – 20 let ljudi, ki skozi osebne izpovedi in konkretne projekte osvetljuje dosežke članic SLOGA.

Več o dogodku na: www.sloga-platform.org