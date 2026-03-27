Incident na gradbišču kanala C0: varnostniki naj bi napadli lastnika enega od zemljišč #video

Na gradbišču zadnjega dela kanalizacijskega kanala C0 pri ljubljanskem hipodromu Stožice se je zjutraj zgodil incident. Kot trdi eden od lastnikov zemljišč, naj bi ga varnostniki napadli in nasilno odpeljali z zemljišča, nato naj bi fizično obračunali z njegovim bratrancem. Odvetnik lastnikov zemljišč občini očita kršitve gradbenega dovoljenja.

Kot je v izjavi za medije na območju gradbišča pri hipodromu Stožice povedal eden od lastnikov tamkajšnjih zemljišč, Uroš Jernejc, je med jutranjim nadzorom na lastnem zemljišču zaradi prisotnosti delovnih strojev na lokaciji zahteval pogovor z vodjo gradbišča, ki pa naj bi za njim naščuval varnostnike. Ti naj bi ga nato brez kakršnegakoli pojasnila podrli na tla, pri tem pa mu poškodovali gleženj. Med pretepom z njimi je, kot je pojasnil, prejel tudi udarec v čeljust, nato pa naj bi ga na silo odpeljali iz zemljišča. Jernejc trdi, da so mu varnostniki tudi grozili in mu vzeli telefon.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil tudi posnetek s kraja dogajanja:

Na lokaciji zemljišča pa je bil danes, kot je navedel, prisoten tudi njegov bratranec, ki je začel snemati dogajanje. Ko so ga varnostniki videli, naj bi tudi njega začeli preganjati, tepsti in daviti. "Kar naenkrat je bil na tleh (...). Zahteval sem, da pokličejo reševalce, česar varnostna služba ni hotela storiti. Medtem je ležal nezavesten, onipa so se meni smejali, kako ga tepejo in kako se jim upira," je izpostavil Jernejc.

Kot je še dejal, je zaradi poškodbe hrbtenice in gležnja danes moral tudi na urgenco, kjer pa so mu policisti izročili plačilni nalog. Na vprašanje, na kaj konkretno se nanaša globa, ki jo je prejel, je dejal, da vsebine zaradi poškodovanega očesa še ni prebral. Po pojasnilih policista pa naj bi bil razlog v neupoštevanju navodil varnostnika.

Napovedal prijave pristojnim organom

Po njegovih besedah naj bi policisti med incidentom "čakali za vogalom in zunaj oči javnosti", da so lahko varnostniki pretepali njega in bratranca. "Vse je dogovorjeno s policijo, vrhom policije in varnostno službo Mestne občine Ljubljana, tako da je to najhujši kriminal, kar se lahko zgodi v tej naši svobodni državi," je prepričan Jernejc. Napovedal je, da bo v zvezi z incidentom tudi sam podal prijave pristojnim organom.

Odvetnik lastnikov zemljišč in okoljske organizacije Alpe Adria Green Klemen Golob pa je pojasnil, da je presenečen nad izvajanjem gradbenih del za gradnjo kanala C0 na območju hipodroma Stožice, saj da občina nima izkazane pravice do gradnje, ker njegovim strankam še ni bila vročena končna odločitev o gradbenem dovoljenju.

Obenem je priznal, da njegova pisarna pošte še ni prevzela, a da je slišal govorice, da je ministrstvo za naravne vire in prostor zavrnilo pritožbe lastnikov zemljišč. "To pomeni, da je gradbeno dovoljenje dokončno," je zatrdil in napovedal, da je danes vložil tožbo in predlog za odložitev izvršitve gradbenega dovoljenja. Po njegovih trditvah do današnjega dne prav tako še ni pravnomočna odločitev agencije za okolje glede tega, ali je presoja vplivov na okolje za projekt potrebna ali ne. "Tukaj vidim bagre in ne vem, kaj še vse, v gradbenem dovoljenju pa jasno piše, da je izkop dopusten ročno. Upam, da se bo inšpekcija zganila in to situacijo takoj ustavila," je še opozoril Golob.

Aleš Primc pa je dodatno opozoril tudi na po njegovem mnenju kršitev gradbenega pasu, ki je po njegovih besedah daljši od dolžine, določene v gradbenem dovoljenju. V zvezi s tem je podal tudi uradne prijave na pristojne inšpektorate. "Pričakujem, da bodo inšpekcije zaprle to gradbišče," je dodal.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje.