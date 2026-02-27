Konec tedna prinaša pestro dogajanje za vse generacije – od festivala zvončkov v Botaničnem vrtu do vrhunskih koncertov, gledaliških predstav in športnih dogodkov. Če iščete idejo za družinski izlet, kulturni večer ali glasbeni pobeg, smo za vas pripravili bogat izbor dogodkov po vsej Sloveniji. Vse dogodke tega konca tedna si oglejte na naši strani Siol Dogodki .

Foto: STA

Ko se zima počasi poslavlja in se v naravi pojavijo prvi znanilci pomladi, Botanični vrt zaživi v ritmu zvončkov. Festival zvončkov vabi družine ter zaljubljene in radovedne obiskovalce na tridnevni program razstav, vodenih ogledov, ustvarjalnih delavnic in otroških doživetij. Zvončki kot simbol upanja in novega začetka povezujejo program, ki spodbuja počasnejši korak, radovednost in občudovanje narave.

Foto: STA

Ljubljana in Maribor bosta znova v znamenju festivala Rdeče zore, ki že vrsto let odpira prostor feminističnim in kvirovskim glasovom. Program prinaša koncerte, performanse, razstave, literarne večere, druženja in filmske projekcije, ki raziskujejo sodobne reprezentacije in družbena vprašanja. V okviru festivala vsako leto ob osmem marcu podelijo tudi nagrado bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta.

Foto: STA

Navdihujoče zgodbe evropskih paraplezalcev bodo v ospredju prvega mednarodnega paraplezalnega dogodka. Srečanje odpira prostor za dialog o vključevanju oseb z različnimi oblikami invalidnosti v šport in širšo družbo ter poudarja pomen dostopnosti. Poleg predstavitev zgodb vrhunskih športnikov bo dogodek tudi priložnost za povezovanje in izmenjavo izkušenj.

Foto: STA

Glasbena skupina Salamander, ki sta jo sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja ustanovila glasbenik Tomaž Pengov in pesnik Milan Dekleva, po desetletjih ustvarjanja predstavlja svoj prvi album. Po besedah kitarista Jerka Novaka ne sledijo nobenemu žanru, njihovo glavno vodilo je instrumentom pustiti prostor in čas. Poleg glasbe z izdane plošče bodo za občinstvo pripravili vrsto povsem novih skladb, katerih besedila je prispeval Dekleva.

Foto: STA

Hrvaška skladateljica, pianistka, pevka in dirigentka Lana Janjanin se bo v svojem prvem sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija predstavila s povsem novim gradivom, ustvarjenim prav za ta orkester in to priložnost. Izkušnje in znanje je bogatila s številnimi priznanimi glasbeniki in zasedbami, med njimi Robyjem Lakatošem, Vlatkom Stefanovskim, Simfoničnim orkestrom ORF, Zagrebško filharmonijo, Jazz orkestrom HRT, Big Bandom RTS, Athens Big Bandom in Euroradio Jazz Orchestrom. Občinstvo lahko pričakuje čustveno nabit večer vrhunske orkestrske energije ter srečanje dveh močnih glasbenih svetov na istem odru.

Foto: STA

Srbski dvojec Buč Kesidi, ki ga sestavljata Zoran Zarubica in Luka Racić, se je v zadnjih letih trdno uveljavil kot ena najbolj priljubljenih zasedb na Balkanu. Kot bend, ki se je z osupljivo hitrostjo povzpel med največja mlada imena regionalnega indie rocka, Buč Kesidi govorita jezik svoje generacije, z nastopi na največjih festivalskih in koncertnih odrih pa sta se uveljavila tudi med starejšimi poslušalci. S svojim velikim disko rokenrol žurom bosta občinstvo v Kinu Šiška popeljala skozi priljubljene hite, kot sta Nedelja ujutru in Curimo po asfaltu, predstavila pa bosta tudi nove skladbe.

Foto: STA

Deveti Zimski festival bo letos zaznamovalo prestižno Mednarodno tekmovanje pianistov, na katerem se bodo za glavno nagrado 50 tisoč evrov pomerili izjemni talenti z vsega sveta. Obeta se vrhunski glasbeni dogodek, poln virtuoznosti in čarobnih interpretacij klasičnega repertoarja. Ljubitelji klasične glasbe tega dogodka ne bodo želeli zamuditi.

Foto: STA/Katja Kodba

V Cankarjevem domu bodo uprizorili roman Ivana Cankarja Na Klancu, ki ga uvrščajo med temeljna dela slovenske moderne in socialno-psihološkega realizma. Njegova osrednja vrednost je v izjemno poglobljeni psihološki karakterizaciji likov, predvsem matere in hčere Francke, ki nista zgolj nosilki socialnega položaja, temveč notranje razklani, čustveno zapleteni osebnosti. Cankar z drobnimi, pogosto simbolno obarvanimi detajli razkriva notranje stiske, občutke krivde, ponižanja in hrepenenja, kar daje romanu velik čustveni in etični pomen. To je večer za vse, ki cenijo klasiko slovenske literature v sodobni interpretaciji.

Foto: STA

Na Ljubljanskem gradu pripravljajo otroško predstavo Zdravilni sadež, ki s prikupno zgodbo o Frideriku, ki se vedno znova prenaje, otroke popelje v svet domišljije in topline. S pomočjo prijatelja Žige odkrije, da obstajajo rešitve za vsako tegobo – in celo čudežni sadež, ki lahko kralja reši pred smrtjo. V predstavi nastopata Žiga Bunič in Vanja Iva Kretič, primerna pa je za otroke od petega leta dalje.

Foto: STA

Na ustvarjalni delavnici Skrivna ljubezenska sporočila, ki je namenjena otrokom, se bodo najmlajši spoznali z drobnimi, a dragocenimi načini, kako so si ljudje nekoč pošiljali prijazne misli in tople želje. Pokukali bodo v čas, ko so pisma potovala po pošti k vojakom na fronti ali k ljubljenim osebam daleč stran, in odkrili, zakaj so bila skrbno napisana sporočila prava zakladnica poguma in upanja.