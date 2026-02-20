Pred nami je pester februarski konec tedna, ki prinaša športno-humanitarne izzive, velike koncertne odre, romantične plese in razigrano pustovanje. Od 48-urnega teka okoli Blejskega jezera do legendarnega rocka v Stožicah – izbire res ne manjka. Ne glede na to, ali prisegate na gibanje, glasbo ali družinsko rajanje, boste na zavihku Siol Dogodki našli idejo za popoln vikend.

12. Ruthin tek – 48 ur okoli Blejskega jezera

Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never Give Up tudi letos organizira 48-urni neprekinjen tek in pohod okoli Blejskega jezera v spomin na ultramaratonko Ruth Podgornik Reš. Dogodek je odprt za vse – pridete lahko kadarkoli, tudi ponoči, ter pretečete ali prehodite poljubno razdaljo. Gre za srčen poklon ženski z velikim srcem in hkrati za pomoč posameznikom in družinam v stiski. Vsak krog okoli jezera nosi močno sporočilo: nikoli ne odnehaj.

Ruthin tek pripravljajo v spomin pokojni ultramaratonki in vrtnarici Ruth Podgornik Reš, ki je v gorah preminula 27. decembra 2012. Foto: Wikipedia

Koncert Tinkare Kovač – Avditorij Portorož

V petek ob 19.30 bo Portorož napolnila prepoznavna energija Tinkare Kovač. Ob uspešnicah, kot so Ko bo prišel, Med zemljo in zrakom ter Mars in Venera, se obeta večer čustev ter vrhunske glasbene interpretacije. S spremljevalno zasedbo bo ustvarila intimno, a hkrati mogočno koncertno izkušnjo. Idealen izbor za romantičen večer ob morju.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Flirrt – Blizu (sva) v Bovcu

Skupina Flirrt z novo turnejo Blizu prihaja v Kulturni dom Bovec. Po skoraj treh desetletjih ustvarjanja ostajajo sinonim za ljubezenski rock in refrene, ki jih poje vsa dvorana. Na koncertu bodo zazveneli novi hiti in zimzelene uspešnice, kot so Romeo in Julija ter Kometa. Večer bo poln nostalgije, energije in iskrene povezanosti s publiko.

Valentinov ples – Festivalna dvorana Ljubljana

V petek ob 20. uri vabljeni na Valentinov ples, kjer bodo v ospredju valček, tango, salsa in drugi plesni ritmi. DJ Roman bo poskrbel za raznolik glasbeni izbor, plesni parket pa bo odprt za vse generacije. Ne glede na predznanje je to priložnost za eleganten večer v dvoje ali s prijatelji. Februar naj zadiši po romantiki in plesu.

Naj februar zadiši po romantiki in plesu. Foto: Shutterstock

EPICENTER Legacy – LAN dogodek v Murski Soboti

V Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota bo med 21. in 22. februarjem potekal 32-urni gaming maraton. EPICENTER Legacy vrača pristno LAN-party izkušnjo brez odvečnih spremljevalnih vsebin – v ospredju je igranje in skupnost. Tekmovanja bodo potekala v igrah, kot so Counter Strike 2, Call of Duty in League of Legends. Priložnost za vse, ki želijo spletno rivalstvo prenesti v realno okolje.

Pustovanje v Šempetru pri Gorici

V soboto ob 14. uri se bo Trg Ivana Roba spremenil v prizorišče barvitih mask in dobre volje. Najprej bodo rajali najmlajši, sledila bo pustna povorka skupinskih mask in vozov ter podelitev nagrad najbolj izvirnim. Dogodek, prestavljen zaradi vremena, obljublja še več energije. Nekoliko z zamikom bo čas tudi za krofe, kostume in smeh.

Ansambel Saša Avsenika prihaja v Šentilj

V Športni dvorani Šentilj bo v soboto zvečer zazvenela narodno-zabavna glasba Ansambla Saša Avsenika. Romantični valentinov koncert bo preplet prepoznavnih melodij in iskrive energije, ki jo ansambel vedno znova prinese na oder. Večer bo namenjen vsem generacijam ljubiteljev domače glasbe. Pripravite se na petje in dobro voljo.

Foto: STA

Bijelo dugme – Arena Stožice

Legendarna skupina Bijelo dugme praznuje 50 let delovanja z velikim koncertom v Ljubljani. Njihove brezčasne uspešnice so zaznamovale generacije in še danes polnijo največje dvorane. V Stožicah se obeta večer rock nostalgije in močnih refrenov, ki jih pozna vsak. Prava glasbena poslastica za vse ljubitelje ex-yu rocka.

Foto: Bijelo Dugme

Rudan X Resnik Show prvič prihaja v Novo mesto

Rudan x Resnik Show prvič prihaja na Dolenjsko, v Športno dvorano Leona Štuklja. Ne gre le za koncert, temveč za večurno zabavo z bogatim odrskim spektaklom in razširjenim bendom InDesign. Dve legendi slovenske pop glasbe, Vili Resnik in Miran Rudan, bosta poskrbeli za nostalgične hite in presenečenja. Večer, ki obljublja pravo glasbeno slavje.

Dve legendi slovenske pop glasbe bosta poskrbeli za nostalgične hite in presenečenja. Foto: Marko Pigac

Na noge! Za boljše življenje – dobrodelni pohod z jasnim ciljem

V nedeljo zjutraj se iz Kamnice proti Sv. Urbanu podaja dobrodelni pohod z jasnim ciljem – pomagati bolni samohranilki iz Maribora. Dogodek že več kot desetletje združuje rekreacijo in solidarnost ter spodbuja zdrav življenjski slog. Pohodništvo v dobri družbi dobi tukaj še dodatno vrednost. Naredite nekaj dobrega zase in za druge.

Naredite nekaj dobrega zase in za druge. Foto: Daniel Novakovič/STA