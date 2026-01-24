Ob 50. obletnici legendarne jugoslovanske skupine Bijelo Dugme bo ta februarja še zadnjič stopila pred slovensko občinstvo. Po turneji Doživjeti stotu, ki bo njihova zadnja, se bo skupina namreč poslovila. Ob tej priložnosti nam je Goran Bregović zaupal, kako se je čez leta spreminjala dinamika v skupini, ter dejal, da po turneji odhajajo "tiho in brez velikega pompa". "Morda bo kdo nadaljeval glasbeno ustvarjanje, prihodnost je težko napovedati. A v Ljubljano prihajamo kot prava rock skupina, kakršna smo bili nekoč," je povedal za Siol.net.

Na oder se bo vrnila zlata postava skupine: Goran Bregović na kitari, vokalista Alen Islamović in Mladen Vojičić - Tifa, Điđi Jankelić na bobnih, Zoran Redžić na basu in Ogi Radivojević na klaviaturah. Foto: Bijelo Dugme Gorana Bregovića je skupina Bijelo Dugme doživela največjo slavo. Aktivno so delovali v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja ter v tem času nanizali vrsto uspešnic, s katerimi so zaznamovali prostor nekdanje Jugoslavije. Pesmi, kot so Lipe cvatu, Đurđevdan, Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac in Ružica si bila, sada više nisi so se zapisale v spomin ljudi ter ostajajo del glasbene dediščine nekdanje skupne države. Koncert, ki bo njihov zadnji v Sloveniji, so pred Ljubljano izvedli že v Sarajevu, Zagrebu, Splitu, Münchnu, Parizu, Pragi, Skopju in na Dunaju ter povsod navdušili s svojo energijo. Pod vodstvomje skupina Bijelo Dugme doživela največjo slavo. Aktivno so delovali v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja ter v tem času nanizali vrsto uspešnic, s katerimi so zaznamovali prostor nekdanje Jugoslavije. Pesmi, kot so Lipe cvatu, Đurđevdan, Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac in Ružica si bila, sada više nisi so se zapisale v spomin ljudi ter ostajajo del glasbene dediščine nekdanje skupne države. Koncert, ki bo njihov zadnji v Sloveniji, so pred Ljubljano izvedli že v Sarajevu, Zagrebu, Splitu, Münchnu, Parizu, Pragi, Skopju in na Dunaju ter povsod navdušili s svojo energijo.

Skupina Bijelo Dugme praznuje 50 let delovanja. Kaj vam osebno pomenijo takšni jubileji?

Lepo je praznovati obletnice s skupino, katere člani se med seboj globoko spoštujejo. Takrat se zaveš, da si velik del svojega življenja posvetil glasbi, živel zanjo in z njo.

Kaj je po vašem mnenju ključno, da skupina pri svojem glasbenem ustvarjanju vztraja tako dolgo, kot ste vi?

Ključna je ljubezen do tega, kar počneš. Ko se včasih ozrem nazaj, ugotovim, da je za nami veliko let, pesmi in koncertov, ki so pustili močan pečat. Imel sem srečo, da sem lahko bil del tega. Seveda pa smo pri svojem delu morali biti resni in trdo garati.

V petih desetletjih se je zasedba skupine večkrat spremenila, nekaterih dolgoletnih članov, kot sta Vlado Pravdić in Laza Ristovski, pa žal ni več med vami. Kako se je v vseh teh letih spreminjala dinamika med člani skupine?

Skupina se je spreminjala skupaj z generacijami v nekdanji državi. Bijelo Dugme se je vedno prilagajalo trendom iz sveta glasbe. Menjave članov skupine so bile povsem normalen proces, saj je bila blagovna znamka Bijelo Dugme večja od vseh drugih. Takšnega nabora pesmi, kot smo jih imeli mi, ni imel nihče – deset albumov, na stotine pesmi in bogat opus uspešnic, ki se prenašajo iz roda v rod.

Goran Bregović je tudi po razpadu skupine nadaljeval glasbeno ustvarjanje in se posvetil samostojni karieri. Foto: Bijelo Dugme

Kakšni so odnosi med člani skupine danes?

Danes smo zreli ljudje, ki v igranju rocka predvsem uživamo. Igramo odločno, jasno in glasno, brez bližnjic. Na odru smo štirje glasbeniki in dva vokalista.

Koncert ste izvedli že v mestih, kot so Sarajevo, Zagreb, Dunaj, München in Pariz. Kako se občinstvo v Sloveniji razlikuje od drugih po Evropi?

V Sloveniji se je podoba občinstva čez leta precej spremenila. Vsi, ki so v zadnjih 30 letih prišli v Slovenijo, so s seboj prinesli del kulture, predvsem glasbene. Leta 1986 vzdušje ni bilo takšno, kot je danes. Danes vsi poznajo vse naše pesmi in vedo, da bo koncert peklenski. Koncerti v vseh mestih po Evropi, ki smo jih obiskali, so bili razprodani, vstopnice so se celo preprodajale.

Morda so to naši zadnji obiski teh mest, po tej turneji se namreč umikamo tiho in brez velikega pompa. Morda bo kdo nadaljeval glasbeno ustvarjanje, prihodnost je težko napovedati. A v Ljubljano prihajamo kot prava rock skupina, kakršna smo bili nekoč.

