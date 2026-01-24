Živa Klemenčič in Miha Dovžan 15. na Češkem, zmaga v Nemčijo

Slovenska biatlonca Živa Klemenič in Miha Dovžan sta na tekmi za svetovni pokal v češkem Novem Mestu med mešanimi pari zasedla 15. mesto. Za zmagovito Nemčijo sta zaostala 2:45,1 minute. V zmagoviti dvojici sta bila Marlene Fichtner in Leonhard Pfund.

Živa Klemenčič je nastop med mešanimi pari začela in po šestih popravah strelov predala kot 17. z dobro minuto zaostanka med 24 dvojicami. Mesto višje je bil ob drugi predaji Dovžan z minuto in 22 sekund zaostanka.

V tretji predaji je Klemenčič predala kot 15. z dvema minutama in 20 sekundami zaostanka. Dovžan je za zaključek zadržal uvrstitev.

Za Nemcema sta bila druga Finca Suvi Mankkinnen in Tero Seppala, ki sta zaostala 6,5 sekunde. Tretje mesto sta s 17,8 sekunde zaostanka zasedla Francoza Jeanne Richard in Emilien Klaude.

Ob 15.10 se bo začela še mešana štafeta 4 x 6 km, v kateri bodo za Slovenijo tekmovali Lea Repinc, Polona Klemenčič, Anton Vidmar in Lovro Planko.

Najboljša slovenska biatlonca nista nastopila. Anamarija Lampič je zbolela, Jakov Fak pa okreva po težavah z zdravjem. Tudi precej drugih ekip je nastopilo v okrnjeni sestavi v luči prihajajočih olimpijskih iger v Italiji.

Preberite še: