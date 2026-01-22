Selektor Španije svari pred Slovenci: To bo najtežja tekma na turnirju

S sedmimi osvojenimi naslovi je Španija z naskokom najuspešnejša reprezentanca evropskih prvenstev v futsalu. Italija in Portugalska, ki si delita drugo mesto, imata v svojih vitrinah po dve trofeji. Ob tem so Španci dvakrat osvojili tudi naslov svetovnega prvaka, skupaj s celinskimi naslovi pa to pomeni, da v hrbet gledajo le Braziliji. To je nasprotnik, ki bo na uvodni dan Eura 2026 v Stožicah stal nasproti Sloveniji. Španski selektor vseeno opozarja, da bo to za njegovo zvezdniško zasedbo najtežja tekma na turnirju.

"Rad bi izkoristil to priložnost, ker na to čakam že nekaj časa. Rad bi se zahvalil Španiji, ker je futsal dvignila na to raven. Z njihovim državnim prvenstvom, ki je najboljše na svetu, z odnosom, ki ga imajo do tega športa. Vse preostale nas je prisilila, da se ji poskušamo približati. Vsi se učimo od njih," je za uvod v novinarsko konferenco dan pred tekmo s Španci povedal selektor Slovenije Tomislav Horvat.

V slovenskem taboru priznavajo, da jim žreb ni bil pretirano naklonjen. Po Španiji se v primeru napredovanja v izločilne boje slovenska skupina C križa s skupino D, ki bo prav tako igrala v Stožicah – v njej bo v vlogi nespornega favorita igrala Portugalska, zmagovalka zadnjih dveh evropskih prvenstev.

Slovenija je leta 2023 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo remizirala s Španijo. Foto: Aleš Fevžer Izziv bi bil torej težko večji, a Slovenci na čelu s kapetanom Igorjem Osredkarjem pravijo, da je v ljubljanski areni mogoče vse. Navsezadnje je Slovenija prav s Portugalci remizirala na nedavnem pripravljalnem obračunu, posebej star pa ni niti remi proti Španiji; reprezentanci sta se pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2024, Španci so pred svojimi navijači sicer slavili zanesljivo zmago (4:0), na slovenskih tleh pa jim ni uspelo ugnati Horvatove čete (1:1).

Danes Španija še nekoliko hitrejša

Slovenija velesilo z Iberskega polotoka torej dobro pozna. "Velikokrat smo že igrali in njihov slog se ne spreminja veliko. Igra je sicer danes še nekoliko hitrejša, prišlo je nekaj novih igralcev. Seveda smo se ozirali tudi nazaj na tekme, ki smo jih proti njim že odigrali, in približno vemo, kako bo potekala tekma. Verjamem, da smo dovolj kakovostni, da lahko igramo z njimi, ne pa na enak način kot proti komu drugemu," je povedal selektor Horvat.

Dodal je, da bo Španija vsekakor nadzorovala igro, a da upa, da ji ne bo uspelo nadzorovati rezultata: "Moramo ostati blizu, potem se lahko zgodi vse."

Selektor Španije: Naša najtežja tekma

Španija je na zadnjem svetovnem prvenstvu doživela veliko razočaranje. V osmini finala je dvakratne svetovne prvake senzacionalno izločila Venezuela. Selektor Jesus Velasco je odločen, da se to ne bo ponovilo, a pred uvodnim obračunom s Slovenijo ostaja zelo previden.

Slovenija je na zadnji pripravljalni tekmi pred Eurom izgubila proti Ukrajini (0:2). Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Za nas je to najtežja tekma na tem turnirju. Preprosto zato, ker je prva, na drugi strani pa imamo neugodnega tekmeca, ki ga zelo spoštujemo in povrhu igra še v domači dvorani. Zavedamo se, da bo to velik izziv in da bo zelo pomembno, kako vstopimo v turnir," pravi španski strokovnjak.

Zaveda se, da je desetletje brez osvojene lovorike na velikih tekmovanjih za Španijo predolga doba. Leta 2018, ko je Slovenija nazadnje gostila Euro, je Špance v velikem finalu ugnala Portugalska. Velasco verjame, da bo vrnitev v Stožice drugačna, a ostaja zelo spoštljiv do Slovenije.

Veliko bo odvisno tudi od slovenskih vratarjev (na sliki Nejc Berzelak). Foto: Aleš Fevžer

"Že od nekdaj gojijo zelo podoben slog igre, ki ga niso veliko spreminjali. Velikokrat sem jih srečal, ne le na reprezentančni, temveč tudi na klubski ravni. Slovenske ekipe so vselej kompaktne, zelo konstantne, vedo, kaj počnejo. Atraktivnost ni na prvem mestu, ne umirajo v lepoti, a so organizirani, nevarni v protinapadih, vedno pa so imeli tudi odlične vratarje," je Slovenijo preučil 59-letni trener.

Španija v 30-letni zgodovini evropskih prvenstev v futsalu še nikoli ni končala nižje od zmagovalnega odra. Lov na osmi naslov torej začenja jutri (20.30), zelo dobro zapolnjene Stožice pa bodo držale pesti, da se ta lov začne z nepričakovanim zapletom.