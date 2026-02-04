Hrvati zakuhali dramo v Stožicah, v sobotnem finalu pričakovana poslastica

Na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenija, Litva in Latvija, sta do konca turnirja ostali le še dve tekmi; obračun za tretje mesto in veliki finale. V dramatičnem obračunu je pred več kot 6000 gledalci prvi finalist postala Španija, ki se je pošteno namučila s Hrvaško (2:1), zvečer je vlogo favorita proti Franciji upravičila še branilka naslova Portugalska (4:1).

EP v futsalu: Polfinale:

Sreda, 4. februar:

Hrvaška - Španija 1:2

Rivillos (ag) 37.; Ramirez 13., Mellado 19.

Francija - Portugalska 1:4

Toure 6.; Santos 18., Paco 19., Erick 29., Gueddoura (ag) 35. Tekma za 3. mesto:

Sobota, 7. februar:

Francija - Hrvaška

16.00 Ljubljana (Stožice) Finale:

Sobota, 7. februar:

Portugalska - Španija

19.30 Ljubljana (Stožice)

Foto: Guliverimage

V Ljubljani več tisoč Hrvatov

Hrvaška je imela v Stožicah glasno podporo navijačev. Južni sosedje so pred 14 leti že zaigrali v polfinalu Eura, ko so prvenstvo stare celine sami tudi gostili. Ni se izšlo za odličje; v Zagrebu je bila najprej boljša Rusija, v tekmi za tretje mesto pa še Italija.

Hrvati so se v prvem delu tekme odlično upirali sedemkratnim evropskim prvakom. Foto: Guliverimage Hrvati so verjeli, da je lahko zgodba tokrat drugačna, čeprav je na poti do velikega finala stoji najtrofejnejša evropska reprezentanca. Španija je svoj zadnji evropski naslov osvojila pred desetimi leti, zato je v Ljubljani nasprotnike mlela še dodatno motivirana, a je ravno zato zdaj, na predzadnji stopnički, španska zasedba čutila tudi dodaten pritisk.

"Zanimanje za to tekmo je neverjetno, Slovenci nam pravijo: 'Hvala vam, Hrvati, rešili ste nam Euro.' Zelo so bili razočarani po izpadu v skupini, imeli so veliko priložnost, a jim žal ni uspelo. Smo edini, ki smo ohranili čast futsala iz naše regije. V tem pogledu smo bili vedno vodilni; ne pozabite, da Euro 2012, ki smo ga organizirali v Splitu in Zagrebu, še vedno drži rekord po številu gledalcev," je za Sportske novosti pred spektaklom v Ljubljani povedal Boris Durlen, nekdanji selektor hrvaške izbrane vrste, danes pa koordinator reprezentanc na hrvaški zvezi.

Španci prvič negotovi

Napovedi, da bo Španija tudi na peti tekmi tega evropskega prvenstva podobno suverena, kot je bila na prvih štirih, so bile napačne. Hrvati so že v uvodnih minutah izkoristili bučno podporo z odlično zapolnjenih tribun stoženske dvorane in se pogumno zoperstavili sedemkratnim evropskim prvakom.

Španija lovi svoj prvi evropski naslov po letu 2016. Foto: Guliverimage

Španci so bili sicer blizu vodstva v drugi minuti, ko je Antonio Perez vnovič dokazal, za kako nevarnega izvajalca prostih strelov gre. Zadetek je z glavo (in nekaj sreče) preprečil Duje Kustura. Nekaj obetavnih situacij si je na nasprotnikovi polovici priigrala tudi Hrvaška in gostje z Iberskega polotoka so prvič v Ljubljani delovali neprepričljivo. Sploh prvič je bilo moč opaziti, da dogajanja na parketu nimajo povsem pod nadzorom. Na to je jasno kazalo tudi število prekrškov; že pred iztekom osme minute so storili četrtega.

Počasi, a zanesljivo so Španci vendarle prevzemali pobudo, začetni nalet Hrvatov pa je popuščal. Hrvaška mreža se je prvič zatresla ob koncu 13. minute, ko je dovolj prostora med nogama sicer odličnega Anteja Piplice našel Pablo Ramirez.

Pred iztekom prvega polčasa se je Hrvaški po napaki španskega vratarja Didaca Plane ponudila sijajna priložnost za izenačenje, a je strel Davida Mataje na črti blokiral Cecilio Morales. In sledila je kazen na nasprotnem koncu igrišča. Moč levice Miguela Mellada je na lastni koži izkusila že Slovenija, brez moči je bil tudi Piplica. 2:0.

Avtogol španskega kapetana Rivillosa je poskrbel za dramatičen zaključek obračuna. Foto: Guliverimage

Dolga prekinitev in vroča kri na tribunah

Sredi drugega polčasa je prišlo do daljše prekinitve dvoboja. Po hrvaškem nestrinjanju z eno od sodniških odločitev so namreč na igrišče poleteli polni kozarci piva. Med brisanjem igralne površine je nato zavrelo še na tribunah, kjer je (neuspešno) skušala posredovati varnostna služba. Po prerivanju, ki bi lahko hitro eskaliralo v hujši incident, so se varnostniki ob glasnem skandiranju hrvaških navijačev umaknili, na tribuno pa so stopili pripadniki policije. Po nekaj minutah se je igra le nadaljevala.

Avtogol za dramatično končnico

Na igrišču nič ni kazalo na dodaten zaplet, nekaj priložnosti se je sicer zvrstilo na obeh straneh igrišča, a zdelo se je, da ima Španija stvari (znova) pod nadzorom. Toda razlika dveh zadetkov je vse prej kot varna ...

Hrvati so slabih pet minut pred koncem zaigrali z igralcem-vratarjem in hitro kronali številčno premoč na polovici Španije; Kristian Čekol je pred vrata poslal nevarno žogo, v lastno mrežo pa jo je preusmeril kapetan Španije Mario Rivillos.

Sledila je dramatična končnica, v kateri je Antonio Sekulić po prostem strelu stresel tudi okvir vrat. Časa za zgodovinsko prvo uvrstitev v finale evropskega prvenstva pa je zmanjkalo. Hrvaški v tolažbo ostane boj za tretje mesto in dejstvo, da so favorizirani Španiji povzročili ogromno preglavic. Ta se bo v soboto borila za svoj osmi naslov.

Portugalska je osvojila naslov na zadnjih dveh evropskih prvenstvih. Foto: Guliverimage

Branilci naslova v težavah

S kom? Odgovor bo dal obračun Francozov in Portugalcev. Portugalci so dobili vseh deset medsebojnih tekem s Francozi in so kot dvakratni zaporedni evropski prvaki ter druga reprezentanca s svetovne lestvice v tekmo vstopili v vlogi izrazitega favorita.

Portugalci so se sprehodili do polfinala. Za njimi je rekorden niz 15 zaporednih zmag na evropskih prvenstvih in 19 zaporednih zmag s kvalifikacijami vred.

Kljub temu so se v Stožicah tokrat hitro znašli v težavah. Ob izteku šeste minute je Francoze v vodstvo popeljal Mamadou Toure, a je šel zadetek v veliki meri na dušo portugalskega vratarja Bernarda Paca, ki s tem strelom ne bi smel imeti pretiranih težav.

Dve minuti za preobrat

Dober začetek za Francoze, a so Portugalci v omenjenem nizu 15 zaporednih zmag kar osemkrat slavili po zaostanku in preobratu. V nadaljevanju prvega polčasa ni zadišalo po preobratu. Še več; precej nevarnejša je ostajala Francija, a se je Paco z nekaj odličnimi posredovanji oddolžil za napako, na pomoč pa mu je priskočil tudi okvir vrat.

Še pred odmorom so se Portugalci vendarle odzvali. V 18. minuti je lepo uigrano akcijo po kotu zaključil Diogo Santos, za popoln preobrat pa je dobro minuto kasneje zadel Tomas Paco. Zadnjih pet minut je Francija sicer odigrala pri petih akumuliranih prekrških.

Večerno tekmo Francije in Portugalske si je v Stožicah ogledalo dobrih 3000 gledalcev. Foto: Guliverimage

V drugem polčasu smo spremljali dokaj izenačeno igro, Francija je nekajkrat zapretila, a je bila portugalska obramba vselej na pravem mestu. Na drugi strani pa se je po odvzeti žogi in nesebični akciji soigralcev med strelce vpisal še Erick in Francoze postavil v zelo zahteven položaj.

Vse dvome o končnem zmagovalcu je z natančnim strelom čez celo igrišče razblinil vratar portugalske Bernardo Paco. Francija si je privoščila napako v igri z igralcem-vratarjem, žoga pa se je po strelu Paca odbila od okvirja praznih francoskih vrat in se od Francoza Amina Gueddouraja odbila v mrežo. Z avtogolom je bil postavljen tudi končni izid tekme.

Prvi favoritinji turnirja Španija in Portugalska se bosta v soboto torej pomerili za evropski naslov, pred tem bosta za tretje mesto igrali Hrvaška in Francija.