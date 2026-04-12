Reli za svetovno prvenstvo je v petek z etapo prvič peljal prek Slovenije, v organizaciji hrvaškega spektakla pa je vpetih več kot 150 Slovencev z najrazličnejšimi funkcijami. Imamo predvoznike, tehnike, sodnike in tudi časomerilce. Ob progi pa je tudi veliko slovenskih zastav - že po treh minutah relija so slovenski navijači nazaj na cesto rinili prvega favorita Oliverja Solberga (Toyota).

Hrvaški reli za svetovno prvenstvo se je v petek že začel izjemno razburljivo in spektakularno. Hitro je bilo jasno, da bodo hrvaške ceste tudi po selitvi relija iz Zagreba na Reko ohranil svoj zloglasni sloves. In res - že po treh minutah od štarta so zahtevale prvi davek med favoriti. S ceste je odneslo Oliverja Solberga (Toyota), enega glavnih favoritov za zmago. Prisotni navijači, med njimi tudi nekaj Slovencev, je poskusilo poriniti Solbergov dirkalnik nazaj na cesto, toda neuspešno. Tudi sicer pa so kamere promotorja svetovnega prvenstva, ki poskrbi za prenose v živo vseh hitrostnih preizkušenj, ob trasi ujele številne slovenske zastave.

Navijači, tudi slovenski, so priskočili na pomoč Oliverju Solbergu. Foto: zajem zaslona / WRC Live TV

Eno izmed predvozil s slovensko "posadko" Krušnik-Blažinčič iz Velenja. Foto: Simon Permozer

V konkurenci relija za svetovno prvenstvo imamo ta konec tedna na Hrvaškem sicer le eno posadko (Mitja Klemenčič-Vili Ošlaj, škoda fabia RS rally2), toda o široki bazi avtomobilskega športa v Sloveniji govorijo dejstva o vpetosti več kot 150 športnih funkcionarjev in sodnikov v nekatere najpomembnejše oddelke organizacije in izvedbe tega kompleksnega športnega dogodka.

Hyundaijev dirkalnik na slovenskem delu etape relija Croatia. Foto: Gregor Pavšič Toda najprej o zanimivem mejniku - še nikoli prek ozemlja Slovenije ni potekal uradni del relija za svetovno prvenstvo. Pred 90 leti je sicer skozi Ljubljano že peljala uvodna etapa relija Monte Carlo, toda to so bili povsem drugačni avtomobilski časi in šlo je bolj za vzdržljivostno vožnjo po odprtih cestah za ostali “promet”. V petek pa so del ceste v Sloveniji tudi uradno zaprli za ostali promet, saj je bil tam konec hitrostne preizkušnje Vodice-Brest in tam so dirkalniki okrog 600 metrov peljali po slovenskem ozemlju. Mejnega prehoda niso prečkali, a so kljub temu za krajši čas peljali prek Slovenije.

Video - vožnja tovarniških dirkalnikov prek Slovenije

Dve od desetih različnih preizkušenj so v celoti izpeljali slovenski sodniki in funkcionarji

Kot smo že poročali, je na reli odšlo več kot 150 športnih funkcionarjev in sodnikov, sicer članov Zveze za avtošport AŠSLO. Na Hrvaškem so bili med osebami za stike s tekmovalci, med tehniki (tako pred relijem kot za nadzor med dirko), prav tako v vodstvu oziroma direkciji relija. Dve različni hitrostni preizkušnji so v celoti izpeljali slovenski sodniki in sicer eno v petek ter drugo v soboto.

Slovenska posadka Mitja Klemenčič - Vili Ošlaj (škoda fabia RS rally2) se dobro bori s skrajnimi razmerami na popeskanih cestah na Hrvaškem. Skupno sta pred nedeljskim delom na 26. mestu, v svojem razredu pa na 15. mestu. Foto: Andrej Kristan

Nekaj utrinkov slovenskih športnih funkcionarjev in sodnikov na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Vseh skupaj jih je bilo več kot 150. Foto: Osebni arhiv

Izvedba časomerilstva na vseh hitrostnih preizkušnjah v domeni slovenskega Omikron Timing. Foto: Omikron Timing

Eno najpomembnejših nalog so dobili v slovenskem društvu Omikron Plus, ki je prevzelo časomerilstvo na vseh 20 hitrostnih preizkušnjah relija. Uporabljali so opremo avstralskega podjetja SAS, toda slovenski fantje in dekleta so bili tisti, ki so na terenu poskrbeli za zajem rezultatov, pravilno postavljanje na štartno črto, obdelavo rezultatov in podobno.

Rezultati so kajpak ključen del vsakega športnega tekmovanja in pri Omikronu jih bodo morali ta konec tedna izmeriti več kot tisoč. Na terenu so imeli 42 ljudi, še tri dodatne pa v vodstvu relija za nadzor nad prenosom podatkov in podobno.

Nadzor nad časomerilstvom v vodstvu relija. Foto: Omikron Timing

“Vse je v redu, lahko štartamo s hitrostno preizkušnjo …”

Slovenski predstavniki so zapolnili dve predvozili. V enem izmed varnostnih avtomobilov sta sedela Miran Krušnik in Danijel Blažinčič, ki sta sicer organizatorja relija v Velenju, v zadnjem klasičnem predvozilu (oznaka “00”) pa Metod in Rok Kurent.

Ker sta bila zadnja “civilna” predvoznika pred zadnjim, ki je že dirkalni in traso prevozi v tekmovalnem ritmu, je bila njuna naloga še posebej odgovorna. “Vse je v redu, lahko štartamo s hitrostno preizkušnjo,” je po cilju Metod Kurent, izkušeni sovoznik v reliju, povedal po radijski zvezi. Trboveljčana sta bila v ožjem delu varnostne ekipe, ki jo vodi Nicolas Klinger - ta je na mesto FIA delegata za varnost nasledil Michele Mouton.

Video - Metod Kurent o nalogah na reliju Croatia



